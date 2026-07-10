Κρίστιαν Έρικσεν, η μεγάλη επιστροφή – Αρχίζει προετοιμασία με τη Βόλφσμπουργκ

Ο Κρίστιαν Έρικσεν ετοιμάζεται να «γράψει» ακόμη ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην πλούσια καριέρα του. Ο Δανός μέσος αφήνει πίσω τη δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του και μετρά αντίστροφα για την επανένταξη στη δράση, καθώς η Βόλφσμπουργκ άναψε το «πράσινο φως» για την επιστροφή στην προετοιμασία.

Ο Δανός μέσος κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο στο φιλικό παιχνίδι της Δανίας με αντίπαλο την Ουκρανία στην Οντένσε, για δεύτερη φορά στη ζωή του.

Όπως ανακοίνωσε ο γερμανικός σύλλογος, ο Έρικσεν θα συμμετέχει κανονικά στην καλοκαιρινή προετοιμασία, ενώ, συμφώνησαν να συνεχίσει την αποκατάσταση στη Δανία και να ενταχθεί αργότερα στην ομάδα.

Christian Eriksen will soon begin the next stage of his recovery. ?



We're in regular contact with Christian and his medical team, and we continue to wish him all the best throughout his rehabilitation. ?



Following discussions with VfL managing director Dieter Hecking, it has… pic.twitter.com/IbzVOcDoXH — VfL Wolfsburg EN/US ?? ?? (@VfLWolfsburg_EN) July 9, 2026

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