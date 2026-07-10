Κρίστιαν Έρικσεν, η μεγάλη επιστροφή – Αρχίζει προετοιμασία με τη Βόλφσμπουργκ
Ο Δανός μέσος θα ενταχθεί στην καλοκαιρινή προετοιμασία της Βόλφσμπουργκ, συνεχίζοντας παράλληλα την αποκατάσταση μετά το δεύτερο καρδιακό επεισόδιο που υπέστη στο φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Ουκρανία
Ο Κρίστιαν Έρικσεν ετοιμάζεται να «γράψει» ακόμη ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην πλούσια καριέρα του. Ο Δανός μέσος αφήνει πίσω τη δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του και μετρά αντίστροφα για την επανένταξη στη δράση, καθώς η Βόλφσμπουργκ άναψε το «πράσινο φως» για την επιστροφή στην προετοιμασία.
Ο Δανός μέσος κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο στο φιλικό παιχνίδι της Δανίας με αντίπαλο την Ουκρανία στην Οντένσε, για δεύτερη φορά στη ζωή του.
Όπως ανακοίνωσε ο γερμανικός σύλλογος, ο Έρικσεν θα συμμετέχει κανονικά στην καλοκαιρινή προετοιμασία, ενώ, συμφώνησαν να συνεχίσει την αποκατάσταση στη Δανία και να ενταχθεί αργότερα στην ομάδα.