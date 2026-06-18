Εκρήξεις και πυροβολισμοί ακούστηκαν σήμερα από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Νίγηρα, Νιαμέι, όπως δήλωσαν κάτοικοι στο BBC. «Άκουσα τους πρώτους πυροβολισμούς στις 06:00 (05:00 τοπική ώρα) ενώ βρισκόμουν στο τζαμί. Αλλά η τρέχουσα κατάσταση είναι υπό έλεγχο», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Οι πυροβολισμοί, οι οποίοι διήρκεσαν δύο ώρες, προήλθαν από την είσοδο του αεροδρομίου, δήλωσε ένας μάρτυρας στο πρακτορείο ειδήσεων AFP. Ο Νίγηρας μάχεται εναντίον μιας ισλαμιστικής εξέγερσης εδώ και μια δεκαετία και τον Ιανουάριο ύποπτοι τζιχαντιστές εξαπέλυσαν επίθεση στο ίδιο αεροδρόμιο . Όπως και οι γείτονές του, η Μπουρκίνα Φάσο και το Μάλι, ο Νίγηρας διοικείται από μια στρατιωτική χούντα που ανέλαβε την εξουσία εν μέρει λόγω της αποτυχίας αντιμετώπισης της βίας.

Κάτοικοι δήλωσαν στο BBC ότι η επίθεση της Πέμπτης απωθήθηκε από τον στρατό, ο οποίος τώρα κυνηγά τους δράστες που δραπέτευσαν και φέρεται να εγκατέλειψαν τα όπλα τους. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει και καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, αλλά μια οργάνωση που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος δήλωσε ότι πραγματοποίησε την επίθεση του Ιανουαρίου.

Το υπουργείο Άμυνας του Νίγηρα δήλωσε ότι στην επίθεση του Ιανουαρίου τραυματίστηκαν τέσσερις στρατιωτικοί και σκοτώθηκαν 20 δράστες. Εκείνη την εποχή, ο επικεφαλής της στρατιωτικής κυβέρνησης του Νίγηρα ευχαρίστησε τη Ρωσία για τη βοήθειά της στην αποτροπή της επίθεσης και κατηγόρησε τους προέδρους της Γαλλίας, του Μπενίν και της Ακτής Ελεφαντοστού ότι υποστηρίζουν τους υπεύθυνους.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη βοήθεια που είχε παράσχει η Ρωσία, ούτε παρείχε κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει τις κατηγορίες του εναντίον των άλλων χωρών