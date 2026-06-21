Λίβανος: Επτά νεκροί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε κοινότητα του ανατολικού Λιβάνου στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους χθες Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων παιδιού και γυναίκας, ενώ σκότωσαν δυο Παλαιστίνιους στην περιφέρεια της Τύρου, στον νότο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Οι βομβαρδισμοί έγιναν πριν από τη διακοπή που διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου περί το τέλος της ημέρας, όταν ο ισραηλινός στρατός έλαβε διαταγή να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο, με τη διευκρίνιση ωστόσο ότι μπορεί να δρα «σε άμυνα».