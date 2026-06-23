Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε αρχαία κρυψώνα θησαυρού σε βιβλική πόλη

Αρχαιολόγοι ανέσκαψαν έναν θησαυρό ταφικών αντικειμένων στην Αίγυπτο, ο οποίος ενδέχεται να ρίξει φως στη ζωή και τον θάνατο στην Ηλιούπολη, την αρχαία μητρόπολη που αναφέρεται στην Ιστορία του Ιωσήφ στη Βίβλο.

Η ανακάλυψη, η οποία ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα από το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, έγινε εντός της νεκρόπολης της Ηλιούπολης, στον τάφο του Πανχέσι στο Αΐν Σαμς του Καΐρου.

Δυστυχώς, οι αρμόδιοι δεν έδωσαν χρονολογία για τα αντικείμενα, αλλά ο αρχαίος νεκροταφικός χώρος χρησιμοποιήθηκε για την ταφή επιφανών προσώπων από πολλαπλές εποχές που εκτείνονται από την ύστερη περίοδο της Αιγύπτου έως και τη χριστιανική περίοδο.

Πρόκειται για την πρώτη σχεδόν πλήρη συλλογή ταφικών αντικειμένων που έχει ανακαλυφθεί ποτέ στον χώρο αυτό.

Η Ηλιούπολη, ένα από τα παλαιότερα και σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα του αρχαίου κόσμου, είναι ίσως πιο γνωστή για τις πολλαπλές αναφορές της στη Βίβλο, όπου αναφερόταν ως «On», όπως ανέφερε το Fox News.

Η πόλη αναφέρεται στο Βιβλίο του Ιερεμία, στο Βιβλίο του Ιεζεκιήλ και στη Γένεσις, με το εδάφιο Γένεσις 41:45 να σημειώνει ότι η σύζυγος του Ιωσήφ, η Ασενάθ, ήταν κόρη του Ποτιφέρα, μιας θρησκευτικής προσωπικότητας της Ηλιούπολης.

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