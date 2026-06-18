«Λυκούργος»: Τα δύο ρωμαϊκά αγάλματα 1.700 ετών που μπερδεύουν τους ειδικούς

Snapshot Σε ανασκαφές στο βόρειο Ισραήλ βρέθηκαν δύο ρωμαϊκά αγάλματα ηλικίας περίπου 1.700 ετών, σε μια αρχαία αποθήκη κρασιού κοντά στη Μπινιαμίνα.

Ένα άγαλμα φέρει την επιγραφή «Λυκούργος», γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες αν απεικονίζει τον Σπαρτιάτη νομοθέτη ή τον Αθηναίο ρήτορα του 4ου αιώνα π.Χ.

Τα αγάλματα βρέθηκαν τοποθετημένα με το πρόσωπο προς τα κάτω, υποδηλώνοντας ότι κρύφτηκαν σκόπιμα όταν το κτίριο έπαψε να χρησιμοποιείται.

Τα ευρήματα πιθανόν προέρχονται από πολυτελή έπαυλη στα περίχωρα της Καισάρειας, που ήταν περιφερειακή πρωτεύουσα της Ιουδαίας υπό ρωμαϊκή κυριαρχία.

Η ανακάλυψη θεωρείται σημαντική για τη διεύρυνση της γνώσης σχετικά με την κοινωνική και πολιτιστική ζωή στο αρχαίο Ισραήλ και τη διατήρηση της τέχνης σε περιόδους μετασχηματισμών. Snapshot powered by AI

Οι εργασίες επέκτασης του σιδηροδρομικού δικτύου στο βόρειο Ισραήλ αποκάλυψαν δύο αγάλματα της ρωμαϊκο-βυζαντινής περιόδου, που προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον των αρχαιολόγων.

Τα δύο μαρμάρινα αγάλματα που χρονολογούνται περίπου 1.700 χρόνια πριν, ανακαλύφθηκαν σε μια αρχαία αποθήκη κρασιού, κοντά στη Μπινιαμίνα, σύμφωνα με το ARTnews.

Οι ειδικοί εξήγησαν ότι τα ευρήματα βρέθηκαν με το πρόσωπο προς τα κάτω, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάποιος τα έκρυψε σκόπιμα όταν το κτίσμα έπαψε να χρησιμοποιείται, αν και ο λόγος αυτής της απόκρυψης παραμένει άγνωστος.

“The really big discoveries always turn up on the last day.”



​An incredible ancient mystery has just been unearthed near Haifa! During excavations for Israel’s new High-Speed Coastal Railway, archaeologists from the Israel Antiquities Authority made a stunning discovery: two… pic.twitter.com/jnGyqCvvq7 — All Israel News (@all_israel_news) June 17, 2026



Τα αγάλματα, σκαλισμένα από μάρμαρο και χρονολογούμενα στον 4ο αιώνα μ.Χ., απεικονίζουν, σύμφωνα με τον Πίτερ Γκέντελμαν, επικεφαλής ερευνητή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Ισραήλ, εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Ένα από αυτά φέρει επιγραφή με το όνομα «Λυκούργος», γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα να απεικονίζουν συγκεκριμένα ιστορικά πρόσωπα και όχι αρχετυπικές μορφές.

Ο Γκέντελμαν σημείωσε ότι, εάν η μορφή που ταυτοποιήθηκε ως «Λυκούργος» σχετίζεται με τον Σπαρτιάτη νομοθέτη, η ανακάλυψη θα είχε μοναδική αξία, αν και η έρευνα για την ταυτότητά της βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια.

Η συγκεκριμένη ταυτότητα του «Λυκούργου» παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς υπάρχουν τουλάχιστον δύο ιστορικά πρόσωπα με αυτό το όνομα: ο νομοθέτης της αρχαίας Σπάρτης και ο Αθηναίος ρήτορας του 4ου αιώνα π.Χ.



Οι ειδικοί υποδεικνύουν ότι τα αγάλματα αυτά ενδέχεται να ανήκαν σε μια πολυτελή έπαυλη στα περίχωρα της Καισάρειας, μιας πόλης - λιμάνι που λειτουργούσε ως περιφερειακή πρωτεύουσα της Ιουδαίας υπό τη ρωμαϊκή κυριαρχία.



Η Αρχαιολογική Υπηρεσία του Ισραήλ υπογράμμισε τον εξαιρετικό χαρακτήρα της ανακάλυψης και τις δυνατότητές της να διευρύνει τις γνώσεις σχετικά με την κοινωνική και πολιτιστική ζωή στο αρχαίο Ισραήλ.

Το ARTnews σημειώνει ότι αυτές οι ανακαλύψεις όχι μόνο εμπλουτίζουν την εθνική κληρονομιά, αλλά και ανοίγουν νέους δρόμους έρευνας όσον αφορά τη μετακίνηση και τη διατήρηση της τέχνης σε περιόδους ιστορικών μετασχηματισμών και κρίσεων.

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