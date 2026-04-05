Αρχαιολογική ανατροπή: Οι ιθαγενείς της Αμερικής έπαιζαν τυχερά παιχνίδια πριν από... 12.000 χρόνια

Η εικόνα των σύγχρονων καζίνο σε περιοχές αυτοχθόνων στις ΗΠΑ αποκτά πλέον μια ιστορική βάση που προκαλεί δέος. Νέα επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι οι ιθαγενείς της Αμερικής κατασκεύαζαν ζάρια για τυχερά παιχνίδια χιλιάδες χρόνια πριν από οποιονδήποτε άλλον πολιτισμό στον πλανήτη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό American Antiquity, τα παλαιότερα γνωστά ζάρια στην ανθρώπινη ιστορία χρησιμοποιούνταν από κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες στις πεδιάδες της Βόρειας Αμερικής πριν από 12.000 χρόνια, στο τέλος της τελευταίας Εποχής των Παγετώνων. Η ανακάλυψη αυτή μεταθέτει την απαρχή των τυχερών παιχνιδιών χιλιάδες χρόνια νωρίτερα από τις αντίστοιχες πρακτικές των κοινωνιών της Εποχής του Χαλκού σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία.

Μια ιστορία 12.000 ετών που καταρρίπτει τους μύθους

Τα αρχαιότερα δείγματα, ηλικίας 12.800 ετών, εντοπίστηκαν σε αρχαιολογικούς χώρους στο Ουαϊόμινγκ, το Κολοράντο και το Νέο Μεξικό. «Παραδοσιακά, οι ιστορικοί θεωρούσαν τα ζάρια και τις πιθανότητες καινοτομίες του "Παλαιού Κόσμου"», εξηγεί ο συντάκτης της μελέτης, Robert Madden. «Ωστόσο, τα αρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι οι αρχαίες ομάδες αυτοχθόνων κατασκεύαζαν σκόπιμα αντικείμενα για την παραγωγή τυχαίων αποτελεσμάτων χιλιάδες χρόνια νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε».

Πώς έμοιαζαν τα πρώτα ζάρια

Αντί για τους γνωστούς μας κύβους, τα αρχαία ζάρια ήταν «δυαδικοί κλήροι» δύο όψεων. Επρόκειτο για προσεκτικά επεξεργασμένα κομμάτια οστού, επίπεδα ή ελαφρώς στρογγυλεμένα, σε οβάλ ή ορθογώνιο σχήμα. Οι δύο όψεις τους ξεχώριζαν από ειδικά σημάδια, χρώματα ή επεξεργασίες, θυμίζοντας τη λογική του «κορώνα ή γράμματα».

Οι παίκτες έριχναν τα ζάρια σε ομάδες και το σκορ καθοριζόταν από το πόσα κομμάτια προσγειώνονταν με την «πλευρά καταμέτρησης» προς τα πάνω. «Είναι απλά αλλά κομψά εργαλεία», σημειώνει ο Madden. «Δεν είναι τυχαία υποπροϊόντα επεξεργασίας οστών, αλλά αντικείμενα φτιαγμένα με σαφή σκοπό».

Η «κοινωνική τεχνολογία» των τυχερών παιχνιδιών

Η μελέτη αυτή δεν αλλάζει μόνο την ιστορία των παιχνιδιών, αλλά και την ιστορία της μαθηματικής σκέψης. Μέχρι σήμερα, θεωρούνταν ότι η ενασχόληση της ανθρωπότητας με την τυχαιότητα και τις πιθανότητες ξεκίνησε πριν από 5.500 χρόνια σε σύνθετες κοινωνίες της Ανατολής.

Τα νέα ευρήματα αποδεικνύουν ότι οι αυτόχθονες Αμερικανοί βασίζονταν σε τυχαία αποτελέσματα με δομημένους κανόνες, χρησιμοποιώντας διαισθητικά νόμους των πιθανοτήτων, όπως ο νόμος των μεγάλων αριθμών. Πέρα από το μαθηματικό σκέλος, ο Madden υποστηρίζει ότι τα τυχερά παιχνίδια λειτούργησαν ως μια ισχυρή «κοινωνική τεχνολογία»:

Δημιούργησαν ουδέτερους χώρους αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών ομάδων.

Διευκόλυναν την ανταλλαγή αγαθών και πληροφοριών.

Βοήθησαν στη διαμόρφωση συμμαχιών και τη διαχείριση της αβεβαιότητας.

Με τη χρήση μιας νέας επιστημονικής μεθοδολογίας, ο ερευνητής ταυτοποίησε περισσότερα από 600 ζάρια σε 57 αρχαιολογικές τοποθεσίες, πολλά από τα οποία βρίσκονταν στις αποθήκες των μουσείων για δεκαετίες, αλλά είχαν παρερμηνευτεί ως απλά διακοσμητικά ή εργαλεία.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

