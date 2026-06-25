Χτυπήθηκε φορτηγό πλοίο στο Ομάν - Ασφαλές το πλήρωμα

Ένα φορτηγό πλοίο επλήγη σήμερα στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, καθώς έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Εξαιτίας του πλήγματος, προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, όχι όμως θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διευκρινίζεται στην ενημέρωση.

Οι τοπικές αρχές διερευνούν το συμβάν.

Η βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη στις 14:10 UTC, περίπου 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν. «Ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στη γέφυρα», ανέφερε η UKMTO.

Η UKMTO συμβουλεύει τους κυβερνήτες των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναφέρουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούν ύποπτη

Η επίθεση έλαβε χώρα αφότου το Ναυτικό του Ιρανικού Σώματος Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) προειδοποίησε τα πλοία να μην χρησιμοποιούν καμία διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ, εκτός από εκείνες που έχουν εγκριθεί από το Ιράν.

?? A cargo ship took a hit off Oman.



An unknown projectile slammed into its starboard side, the right flank, roughly 7.5 nautical miles southeast of Oman's Dahit.



The blow landed on the bridge, the part of the ship the crew steers from, which is about as bad a spot to take a… https://t.co/ez3J2b0AoS pic.twitter.com/o6oxa4hb10 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 25, 2026

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