Χτυπήθηκε φορτηγό πλοίο στο Ομάν - Ασφαλές το πλήρωμα
Η UKMTO συμβουλεύει τους κυβερνήτες των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
Ένα φορτηγό πλοίο επλήγη σήμερα στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, καθώς έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.
Εξαιτίας του πλήγματος, προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, όχι όμως θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διευκρινίζεται στην ενημέρωση.
Οι τοπικές αρχές διερευνούν το συμβάν.
Η βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη στις 14:10 UTC, περίπου 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν. «Ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στη γέφυρα», ανέφερε η UKMTO.
Η UKMTO συμβουλεύει τους κυβερνήτες των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναφέρουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούν ύποπτη
Η επίθεση έλαβε χώρα αφότου το Ναυτικό του Ιρανικού Σώματος Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) προειδοποίησε τα πλοία να μην χρησιμοποιούν καμία διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ, εκτός από εκείνες που έχουν εγκριθεί από το Ιράν.