Φρουροί της Επανάστασης: Προειδοποιούν τα πλοία να μην διασχίσουν το Ορμούζ χωρίς την άδεια τους

Απείλησαν όσα πλοία δεν συμμορφωθούν 

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Φρουροί της Επανάστασης: Προειδοποιούν τα πλοία να μην διασχίσουν το Ορμούζ χωρίς την άδεια τους

Διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης. Αύγουστος 2023

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ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν τα πλοία να μην διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδειά τους και απείλησαν με ανάλογες ενέργειες όσα πλοία δεν συμμορφωθούν.
  • Το Ιράν εξετάζει την επιβολή τελών για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, κάτι που δεν ίσχυε πριν από τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.
  • Οι ΗΠΑ αντιτίθενται στην επιβολή τελών, υποστηρίζοντας ότι τα Στενά αποτελούν διεθνή θαλάσσια οδό, παρά τη γειτνίαση των υδάτων με τις ακτές του Ιράν και του Ομάν.
  • Η συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον προβλέπει τη διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς τέλη μόνο για 60 ημέρες μετά τον τερματισμό του πολέμου.
  • Το Ιράν και το Ομάν ανακοίνωσαν ότι θα εξετάσουν το ύψος των τελών που θα μπορούσαν να επιβληθούν για τις υπηρεσίες διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ.
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Οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν, προειδοποίησαν σήμερα τα πλοία που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ να μην αποπειραθούν να το διασχίσουν χωρίς την άδειά τους και απείλησαν όσα πλοία δεν συμμορφωθούν.

Το μέλλον των Στενών του Ορμούζ, μια στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός για το εμπόριο την οποία το Ιράν έχει αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, αποτελεί ένα ακανθώδες ζήτημα στις συνομιλίες Ουάσινγκτον- Τεχεράνης.

Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής «τελών» για τη διέλευση από το στενό, κάτι που δεν ίσχυε πριν από τον πόλεμο, ενώ οι ΗΠΑ είναι αντίθετες σε αυτό, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «διεθνή θαλάσσια οδό», αν και τα ύδατα του στενού συνορεύουν με τις ιρανικές ακτές και αυτές του Ομάν.

«Η μόνη εξουσιοδοτημένη διαδρομή για διέλευση από το Ορμούζ είναι αυτή που έχει ανακοινωθεί από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης. Οποιαδήποτε διέλευση χωρίς την άδεια του Ιράν θεωρείται «απαράδεκτη και επικίνδυνη» και θα ληφθούν «τα κατάλληλα μέτρα», τόνισαν σε ανακοίνωσή τους, στην οποία καταγγέλλουν «την ανακοίνωση από κάποιες αρχές μια νέας θαλάσσιας διαδρομής».

Το πρωτόκολλο συμφωνίας το οποίο υπέγραψαν Τεχεράνη και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου προβλέπει τη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς τέλη «μόνο για 60 ημέρες». Το κείμενο προσθέτει ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα λάβει μέτρα, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, για να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων».

Την Τρίτη το Ιράν και το Ομάν ανακοίνωσαν ότι θα εξετάσουν το «ποσό» που θα μπορούσε να επιβάλλεται για τις υπηρεσίες που συνδέονται με τη διαχείριση του Στενού.

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