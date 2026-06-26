Στενά του Ορμούζ: «Παγώνει» η απομάκρυνση πλοίων και ναυτικών μετά την επίθεση σε πλοίο

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανέστειλε προσωρινά την επιχείρηση εκκένωσης, μετά το πλήγμα που δέχθηκε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν. Αμερικανοί αξιωματούχοι αποδίδουν την επίθεση στο Ιράν, χωρίς επιβεβαίωση από την Τεχεράνη.

Γιάννης Φιλιππάκος

Στενά του Ορμούζ: «Παγώνει» η απομάκρυνση πλοίων και ναυτικών μετά την επίθεση σε πλοίο
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανέστειλε προσωρινά την επιχείρηση απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα Στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν.
  • Το φορτηγό πλοίο Ever Lovely δέχθηκε πλήγμα στη γέφυρά του από βλήμα άγνωστης προέλευσης, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  • Αμερικανοί αξιωματούχοι αποδίδουν την επίθεση στο Ιράν, το οποίο δεν έχει επιβεβαιώσει την κατηγορία.
  • Η ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια πλοίων που κινούνται εκτός των καθορισμένων θαλάσσιων διαδρομών.
  • Η προσωρινή αναστολή της επιχείρησης απομάκρυνσης θα διαρκέσει μέχρι να επανεξεταστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για τα πλοία στην περιοχή.
Snapshot powered by AI

Την προσωρινή αναστολή της επιχείρησης απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν.

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Αρσένιο Ροντρίγκες, ανέφερε ότι η εφαρμογή του σχεδίου διακόπτεται μέχρι να επανεξεταστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για τα πλοία που περιλαμβάνονται στη λίστα εκκένωσης, αλλά και για όσα εξακολουθούν να κινούνται στην περιοχή.

Πλήγμα στη γέφυρα του πλοίου

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO είχε ανακοινώσει ότι φορτηγό πλοίο επλήγη στη δεξιά πλευρά του από βλήμα άγνωστης προέλευσης, ενώ έπλεε περίπου 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν.

Από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές στη γέφυρα του πλοίου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπήρξαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το πλοίο ταυτοποιήθηκε ως το Ever Lovely, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Σιγκαπούρης. Την πληροφορία έδωσε η εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Vanguard Tech και επιβεβαίωσαν ακόμη τρεις πηγές στο Reuters.

Οι ΗΠΑ δείχνουν το Ιράν

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται το Ιράν. Η Τεχεράνη, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιώσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Την ίδια ώρα, η Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου, ο ιρανικός φορέας που έχει αναλάβει τη διαχείριση της διέλευσης από το Ορμούζ, προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια πλοίων που κινούνται εκτός των καθορισμένων θαλάσσιων διαδρομών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Νίκη Ogier στην υπερ-ειδική

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: «Παγώνει» η απομάκρυνση πλοίων και ναυτικών μετά την επίθεση σε πλοίο

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Θρήνος στα χαλάσματα – Μάχη με το χρόνο για να σωθούν ζωές – Πάνω από 180 οι νεκροί

01:36ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη θέση «Αβγό» στη Βάλια Κάλντα

01:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Στους «32» το ψυχωμένο Εκουαδόρ μαζί με Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού

00:52LIFESTYLE

MasterChef: Ο Πάνος Τελάλης σήκωσε την κούπα του 10ου κύκλου – Κέρδισε 100.000 ευρώ

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί «πίεσαν» S&P και Nasdaq

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δραματική διάσωση τουρίστριας στην παραλία

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους εξαιτίας του καύσωνα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για αγροτικές πυρκαγιές από αμέλεια σε Λακωνία και Αχαΐα

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Αδίστακτοι απατεώνες «δάγκωσαν» 88χρονη – Της άρπαξαν 20.000 ευρώ και κοσμήματα

23:42LIFESTYLE

Ντούα Λίπα - Κάλουμ Τέρνερ: Τα τρυφερά τετ α τετ σε παραλία της Ιταλίας - Νέα στιγμιότυπα από τον μήνα του μέλιτος

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για εννιάχρονο στην Κρήτη: Δέχθηκε επίθεση από λυκόσκυλο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 5 οδηγίες για την αντιμετώπιση του τσιμπήματος από μωβ μέδουσα

23:27ΚΟΣΜΟΣ

To Ισραήλ ανοίγει νέο μέτωπο με την Τουρκία: Στο τραπέζι η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς στην αποθήκη - Παραμένουν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις

23:18LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή για τα 15 χρόνια γάμου με τον Θέμη Σοφό: «Να συνεχίσουμε μαζί όπως είμαστε στα εύκολα και στα δύσκολα»

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οι άσκοποι πυροβολισμοί έφεραν τη σύλληψη προέδρου πολιτιστικού συλλόγου Ηρακλείου

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Ασθενής με ιλαρά ταξίδεψε με αεροπλάνο και οι αρχές χαρτογραφούν την εξάπλωση της νόσου

22:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O Τασούλας απένειμε το Αριστείο Μποδοσάκη για το 2026 στην Πηνελόπη Κουγιανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκινούν τα δύο αδέρφια που αρίστευσαν στις Πανελλήνιες ενώ ήταν καθηλωμένα για δύο μήνες

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδερφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

13:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταρρέει ο «Ωμέγα εμποδιστής» - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

18:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ψυχρό μέτωπο από τον Ατλαντικό - Πότε υποχωρεί ο καύσωνας στην Ευρώπη, τι περιμένουμε στην Ελλάδα

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Θρήνος στα χαλάσματα – Μάχη με το χρόνο για να σωθούν ζωές – Πάνω από 180 οι νεκροί

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: «Χάθηκε μέσα σε δύο λεπτά» - Μυστήριο γύρω από τον ξαφνικό θάνατο 23χρονης

09:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα στην Ελλάδα - Η ημερομηνία που «δείχνει» το Αμερικανικό μοντέλο

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακολουθούν δύσκολα 24ώρα για 5 περιοχές - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός 30χρονος μποξέρ σε πτήση από τη Λάρνακα στο Μάντσεστερ - Είχε εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλος: «Επικηρύχθηκε» με 5,33 ευρώ το κιλό σε αυτές τις δύο περιοχές

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για τον Μίκι Ρουρκ: Εμφανίστηκε καταβεβλημένος, χωρίς δόντια και με λεκέδες στα ρούχα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.900.000 ευρώ

00:52LIFESTYLE

MasterChef: Ο Πάνος Τελάλης σήκωσε την κούπα του 10ου κύκλου – Κέρδισε 100.000 ευρώ

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι είναι οι αριστούχοι στις φετινές εξετάσεις και ποιες σχολές επιλέγουν

15:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Οι κρίσιμες ημερομηνίες και τα επόμενα βήματα για τους υποψήφιους

01:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Στους «32» το ψυχωμένο Εκουαδόρ μαζί με Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα μελτέμια συγκρατούν τη θερμοκρασία – Πότε θα μας επηρεάσει ο ευρωπαϊκός καύσωνας

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: «Παγώνει» η απομάκρυνση πλοίων και ναυτικών μετά την επίθεση σε πλοίο

23:27ΚΟΣΜΟΣ

To Ισραήλ ανοίγει νέο μέτωπο με την Τουρκία: Στο τραπέζι η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το φινάλε του Άγιου Έρωτα καθήλωσε – Ο ισχυρός αντίπαλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ