Παιδιά κλειδωμένα σε οικογενειακά αυτοκίνητα: Tα τελευταία θύματα του καύσωνα στη Γαλλία

Snapshot Τρία παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε κλειδωμένα οικογενειακά αυτοκίνητα στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα, λόγω του καύσωνα.

Οι θάνατοι σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 37 βαθμούς Κελσίου και την έκθεση σε υπερβολική ζέστη.

Τουλάχιστον 43 άνθρωποι, το 50% των οποίων ήταν ανήλικοι, πνίγηκαν σε υδάτινες περιοχές της Γαλλίας την τελευταία εβδομάδα εξαιτίας του κύματος καύσωνα.

Ορισμένες γαλλικές εταιρείες επιτρέπουν στα παιδιά να παραμένουν στα γραφεία, όπου υπάρχουν κλιματιστικά, για να προστατευτούν από τη ζέστη.

Η Γαλλία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω του καύσωνα, όπως αυξημένα περιστατικά καρδιακής ανακοπής και ακυρώσεις δρομολογίων τρένων. Snapshot powered by AI

Τρία παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε οχήματα στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα, δήλωσαν οι εισαγγελείς, σε ένα τραγικό δείγμα ότι το ρεκόρ καύσωνα που καταγράφεται στην Ευρώπη επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τους πιο ευάλωτους.

Στο τελευταίο περιστατικό, ένα 3χρονο αγόρι βρέθηκε νεκρό στο οικογενειακό αυτοκίνητο το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με τον εισαγγελέα στο Ποντουάζ, βόρεια του Παρισιού, όπου οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 37 βαθμούς Kελσίου εκείνη την ημέρα. Οι διασώστες, που κλήθηκαν στο σπίτι, δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν στη ζωή το παιδί, το οποίο κηρύχθηκε νεκρό στις 7:35 μ.μ.

Ο εισαγγελέας δήλωσε ότι φαίνεται ότι το αγόρι είχε κλειδωθεί μέσα στο όχημα ενώ η μητέρα του είχε αποκοιμηθεί και ο πατέρας του εργαζόταν στην αυλή. Η μητέρα του παιδιού, η οποία ήταν σε κατάσταση σοκ, νοσηλεύτηκε. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι έχουν ξεκινήσει έρευνα, με πιθανές κατηγορίες για ακούσια ανθρωποκτονία.

Ήταν η δεύτερη περίπτωση θανάτου παιδιών σε οχήματα στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα. Τη Δευτέρα, δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν αναίσθητα σε ένα οικογενειακό αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι τους στο Καρπεντράς, στη νοτιοανατολική Γαλλία, δήλωσε ο τοπικός εισαγγελέας. Οι ιατροδικαστές δήλωσαν ότι ήταν πιθανό να πέθαναν από έκθεση σε υπερβολική ζέστη, δήλωσε ο εισαγγελέας.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν καθώς η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πάνω από 40 άνθρωποι πνίγηκαν σε ατυχήματα που σχετίζονται με το κύμα καύσωνα μεταξύ 18 και 23 Ιουνίου, όταν χιλιάδες άνθρωποι πήδηξαν σε κανάλια, ποτάμια και άλλες υδάτινες οδούς για ανακούφιση.

Τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες την τελευταία εβδομάδα στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Μον Μπρεζέον. Η τραγική αυτή η εξέλιξη οφείλεται στον καύσωνα που έχει μετατρέψει σε καμίνι πολλές χώρες της Ευρώπης – ανάμεσά τους και τη Γαλλία – αλλά και στο γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός παιδιών στην χώρα αυτή δεν ξέρει να κολυμπάει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παραθαλάσσια πόλη της Μασσαλίας όπου σύμφωνα με έρευνα των 35% των παιδιών δεν ξέρει κολύμπι.

Για να προσφέρουν στα παιδιά ένα καταφύγιο από τα υπερθερμασμένα σπίτια και τις τάξεις, οι γαλλικές εταιρείες επιτρέπουν στους υπαλλήλους τους να φέρνουν τα παιδιά τους στα γραφεία, τα οποία είναι από τα λίγα κλιματιζόμενα μέρη στη Γαλλία.

Η Back Market, μια γαλλική εταιρεία που πωλεί ανακαινισμένα τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές, δημοσίευσε ένα μήνυμα στο LinkedIn λέγοντας ότι τα παιδιά ήταν ευπρόσδεκτα στο γραφείο στο πλαίσιο του «σχεδίου για το κύμα καύσωνα». Η Omnicom Media France, το γαλλικό τμήμα ενός παγκόσμιου πρακτορείου επικοινωνίας μέσων ενημέρωσης, άνοιξε τις πόρτες της σε παιδιά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

«Ήταν μια προφανής επιλογή για εμάς», ανέφερε η εταιρεία σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο LinkedIn, «δεδομένου ότι πολλά σχολεία ήταν κλειστά και οι γονείς έπρεπε να κάνουν διευθετήσεις ώστε να μπορούν να εργάζονται σε καλές συνθήκες».

Μετά από σχεδόν μια εβδομάδα καύσωνα, η Γαλλία αρχίζει να κλονίζεται. Η υπουργός Υγείας,Στεφανί Ριστ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τις τελευταίες 24 ώρες, το Παρίσι είχε καταγράψει τέσσερις φορές το κανονικό ποσοστό ατόμων που υπέστησαν καρδιακή ανακοπή. Μια ομάδα συνδικάτων εκπαιδευτικών απαίτησε από την κυβέρνηση να κλείσει τα σχολεία, επικαλούμενη αύξηση στον αριθμό των μελών του προσωπικού που λιποθυμούν ή πρέπει να πάνε στα επείγοντα.

Ο κρατικός φορέας εκμετάλλευσης τρένων της χώρας, S.N.C.F., δήλωσε ότι ακύρωσε το 10% των τρένων του την Πέμπτη λόγω του καύσωνα. Ο Kριστόφ Φανισέ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε ότι η εταιρεία θα επιστρέψει τα χρήματα στους επιβάτες που ήθελαν να ακυρώσουν τα ταξίδια τους και θα τους επιτρέψει να κάνουν εκ νέου κράτηση δωρεάν.