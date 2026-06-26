Μαγδεμβούργο: Ισόβια για τον άνδρα που που σκότωσε έξι άτομα, αφού έπεσε με το όχημα του σε πλήθος

Λουλούδια μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, κοντά στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεβούργο της Γερμανίας, τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2024.

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο άνδρας που έπεσε με το αυτοκίνητο του πάνω σε πλήθος που βρισκόταν στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου το 2024, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άτομα.

Το δικαστήριο της Γερμανίας επέβαλε την ανώτατη ποινή στον άνδρα, τον Ταλέμπ Αλ-Αμπντουλμοχσέν, ο οποίος κατάγεται από τη Σαουδική Αραβία και βρέθηκε αντιμέτωπος με έξι κατηγορίες φόνου.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στην δίκη, ο Αλ-Αμπντουλμοχσέν οδηγούσε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο BMW και έπεσε πάνω στο πλήθος στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο κέντρο του Μαγδεβούργου με ταχύτητα που έφτανε τα 48 χλμ./ώρα, στις 20 Δεκεμβρίου του 2024.

Οι εισαγγελείς τόνισαν ότι η επίθεση, η οποία έλαβε χώρα στις 19:02 (τοπική ώρα) όταν η αγορά ήταν γεμάτη κόσμο που γιόρταζαν τα Χριστούγεννα, διήρκησε συνολικά ένα λεπτό και τέσσερα δευτερόλεπτα.

Ένα εννιάχρονο αγόρι και πέντε γυναίκες -ηλικίας μεταξύ 45 και 75 ετών- έχασαν τη ζωή τους, ενώ περίπου 300 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

Ο Ταλέμπ Αλ-Αμπντουλμοχσέν συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο τότε 50χρονος άνδρας είχε σχεδιάσει την επίθεση πολύ νωρίτερα, ότι ενήργησε μόνος του και ότι είχε προσωπικό κίνητρο όχι ιδεολογικό.

Γιατροί που εξέτασαν την ψυχολογική κατάσταση του Αλ-Αμπντουλμοχσέν διαπίστωσαν ότι πάσχει από ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, ενώ έχει μια «ακατανίκητη ανάγκη για προσοχή».

Ο Ταλέμπ Αλ-Αμπντουλμόχσεν δήλωσε στο δικαστήριο ότι κίνητρό του ήταν οι αντιπαραθέσεις που είχε με τις γερμανικές αρχές, ενώ δήλωσε ότι ήταν εξοργισμένος επειδή αγνοούνταν τα δικαιώματα των γυναικών της Σαουδικής Αραβίας.

Το προφίλ του δράστη

Ο Ταλέμπ Αλ-Αμπντουλμόχσεν είναι ψυχίατρος και γεννήθηκε στο Χουφούφ της Σαουδικής Αραβίας το 1974 και το 2006 έφθασε στην Γερμανία ζητώντας άσυλο, καθώς είχε αποκηρύξει το ισλάμ και φοβόταν για την ζωή του.

Από το 2016 απολάμβανε καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα και μέχρι την ημέρα της επίθεσης εργαζόταν σε ψυχιατρική κλινική στο Μπέρνμπουργκ, μια πόλη 32.000 κατοίκων περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου, στην Σαξονία-Άνχαλτ.

Ο 50χρονος Τάλεμπ Α.

Ο Ταλέμπ Αλ-Αμπντουλμόχσεν ήταν γνωστός στην κοινότητα των αυτοεξόριστων Σαουδαράβων και ενεργούσε μάλιστα ως «σημείο επαφής» των συμπατριωτών του αιτούντων άσυλο στην Γερμανία, ιδίως των γυναικών.

Μάλιστα, το 2019, το BBC, είχε κάνει ένα αφιέρωμα στον ίδιο.

Το αφιέρωμα του BBC

Σε ένα αφιέρωμα σχεδόν τριών λεπτών του 2019, το BBC έδειξε τη δράση ενός Σαουδάραβα στη Γερμανία, ο οποίος βοηθά ανθρώπους που ζητούν άσυλο στην Ευρώπη. Στο ίδιο, ο Ταλέμπ δηλώνει πως από ολόκληρο τον Μουσουλμανικό κόσμο μόνο κάτοικοι του Ομάν δεν είχαν ζητήσει τη βοήθεια του για άσυλο.

Πιο συγκεκριμένα, το αφιέρωμα ξεκινά με τον ίδιο τον Τάλεμπ να συστήνεται και να εξηγεί ποια είναι η δουλειά του: «Γεια. Με λένε Τάλεμπ. Προέρχομαι από τη Σαουδική Αραβία, είμαι ακτιβιστής και δημιούργησα έναν ιστότοπο για να βοηθήσω τους ανθρώπους που ζητούν άσυλο, ειδικά από τη Σαουδική Αραβία και την περιοχή του Κόλπου».

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