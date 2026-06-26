Νεκρό αγοράκι 7 χρονών στις ΗΠΑ που είχε φτάσει 115 κιλά - Συνελήφθησαν οι γονείς για ανθρωποκτονία

Snapshot Ένα 7χρονο αγόρι στις ΗΠΑ πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια λόγω παιδικής παχυσαρκίας, ζυγίζοντας 115 κιλά σε ύψος 1,27 μέτρα.

Οι γονείς του κατηγορούνται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, βασανιστήρια και πολλαπλή κακοποίηση ανηλίκου.

Το παιδί δεν είχε εγγραφεί στο σχολείο και δεν είχε λάβει κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Η 5χρονη κόρη της οικογένειας βρέθηκε σε κακή κατάσταση, παχύσαρκη και παραμελημένη, και οι γονείς κατηγορούνται και για τη δική της κακοποίηση.

Ο πατέρας εργαζόταν και διέθετε ασφάλιση υγείας, αλλά η οικογένεια δεν φρόντισε σωστά τα παιδιά, ενώ την ημέρα του θανάτου του αγοριού φρόντισαν το σκυλί τους. Snapshot powered by AI

Για τον θάνατο ενός 7χρονου αγοριού κατηγορούνται οι γονείς του στις ΗΠΑ, το οποίο είχε φτάσει να ζυγίζει 115 κιλά σε ύψος μόλις 1,27.

Το παιδί πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια εξαιτίας της «φρικτής αμέλειας» από τους δύο γονείς. Όπως αναφέρεται στο New York Post, οι γονείς δεν είχαν γράψει το παιδί στο σχολείο και δεν το είχαν πάει ποτέ στον γιατρό.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο 7χρονος Κάσπερ και η αδερφή του δεν υπήρχαν σε κανένα επίσημο έγγραφο.

Οι δύο γονείς, ο 40χρονος Ντάμιεν Ο’Μπράιεν και η 41χρονη σύζυγός του Τζέσικα Ο’Μπράιεν, συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, βασανιστήρια και πολλαπλή κακοποίηση ανηλίκου.

Σε κακή κατάσταση και η 5χρονη κόρη

Το περιστατικό του θανάτου συνέβη τον Νοέμβριο του 2025, όταν ο 7χρονος νοσηλεύτηκε με «διατατική μυοκαρδιοπάθεια», ασθένεια που οφείλεται στην παιδική παχυσαρκία. Από τότε ξεκίνησε η έρευνα για τους γονείς, οι οποίοι έχουν και μία κόρη 5 χρονών, την οποία βρήκαν επίσης σε πολύ κακή κατάσταση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το κορίτσι βρέθηκε γυμνό έξω από το σπίτι, αρκετά βρώμικο με κόμπους στα μαλλιά και παχύσαρκο. Οι γονείς κατηγορούνται και για το δεύτερο παιδί, με την κατηγορία της δευτέρου βαθμού κακοποίησης.

Όπως ανέφερε η ΝΥΡ, ο 7χρονος όταν πέθανε είχε ύψος 1,27 και ζύγιζε 115 κιλά. «Αυτό είναι παχυσαρκία. Αυτό το παιδί δεν είχε παιδίατρο, και νομίζω ότι το πήγαν στον γιατρό… μόνο μία φορά», δήλωσε ο εισαγγελέας.

Σημειώνεται ότι ο πατέρας της οικογένειας εργαζόταν και διέθετε ασφάλιση υγείας, επομένως θα μπορούσε να φροντίσει για την ιατρική περίθαλψη των παιδιών. Όπως αναφέρεται μάλιστα, την ίδια μέρα που το παιδί πέθανε, οι γονείς τηλεφώνησαν σε κτηνίατρο για να περιθάλψουν το σκυλί τους.

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