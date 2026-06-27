Ισραηλινοί βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν κοντά στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ παρά τη συμφωνία

Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να συνεργαστούν σε θέματα όπως η επιστροφή σορών και η απελευθέρωση κρατουμένων, ξεκινώντας διαπραγματεύσεις για πλήρη συμφωνία ειρήνης

Μιχάλης Παπαδάκος

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν κοντά στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ παρά τη συμφωνία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν την περιοχή Μαρκάμπα κοντά στα σύνορα Ισραήλ
  • Λιβάνου παρά τη συμφωνία
  • πλαίσιο μεταξύ των δύο χωρών.
  • Η συμφωνία προβλέπει ότι ο λιβανέζικος στρατός θα αποκαταστήσει την κυριαρχία του μετά τον αφοπλισμό των μη κρατικών ένοπλων ομάδων και τη διάλυση των υποδομών τους.
  • Ο Λίβανος δεσμεύεται για το μονοπώλιο της βίας από το κράτος και ζητά διεθνή στήριξη για την αποτροπή χρήσης βίας από ένοπλες ομάδες όπως η Χεζμπολάχ.
  • Η αμερικανική βοήθεια προς τον Λίβανο θα βασίζεται σε επαληθεύσιμα ορόσημα και πλήρη διαφάνεια, ενώ οι ΗΠΑ θα κινητοποιήσουν διεθνή χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση και ανθρωπιστική βοήθεια.
  • Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να σταματήσουν εχθρικές ενέργειες και να συνεργαστούν σε θέματα όπως η επιστροφή σορών και η απελευθέρωση κρατουμένων, ξεκινώντας διαπραγματεύσεις για πλήρη συμφωνία ειρήνης.
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Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου αναφέρει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας την περιοχή της πόλης Μαρκάμπα, η οποία βρίσκεται 1,5 χλμ. από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

Η έκθεση έρχεται μετά την υπογραφή μιας «συμφωνίας-πλαισίου» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, την οποία ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε ως «πρώτο βήμα» στις διαπραγματεύσεις.

Οι βασικοί πυλώνες για την ασφάλεια και την κυριαρχία

Στο προοίμιο του εγγράφου τονίζεται η πλήρης στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τα δύο κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα ύπαρξης του άλλου σε καθεστώς ειρήνης και δηλώνουν την πρόθεσή τους να επιλύσουν τις διμερείς τους διαφορές μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, η διαδικασία αυτή προβλέπεται να είναι αμοιβαία και σταδιακή, με σαφείς όρους που θα εξασφαλίζουν ότι ο λιβανέζικος στρατός (LAF) θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυριαρχία του σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας. Κι όμως, αυτό προϋποθέτει τον επαληθευμένο αφοπλισμό των μη κρατικών ένοπλων ομάδων και τη διάλυση των υποδομών τους, γεγονός που θα επιτρέψει στις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) να αναδιαταχθούν προοδευτικά εκτός του Λιβάνου. Όλες οι λεπτομέρειες των στρατιωτικών κινήσεων θα καθοριστούν σε ένα ειδικό Παράρτημα Ασφαλείας.

Σύμφωνα με το τρίτο σημείο της συμφωνίας, ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει σταδιακά την ευθύνη ασφαλείας σε συγκεκριμένες πιλοτικές ζώνες, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως δοκιμαστικός μηχανισμός. Οι δύο πρώτες ζώνες έχουν ήδη συμφωνηθεί από τα επιτελεία των δύο στρατών. Μόλις επιβεβαιωθεί ο αφοπλισμός των οργανώσεων σε αυτές τις περιοχές, θα ξεκινήσουν διεθνώς χρηματοδοτούμενες προσπάθειες ανοικοδόμησης και οι πολίτες θα επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Το μονοπώλιο της βίας και ο ρόλος της Χεζμπολάχ

Η κυβέρνηση του Λιβάνου επαναδιατυπώνει τη δέσμευσή της για την αποκατάσταση του κρατικού μονοπωλίου στη χρήση βίας. Η Βηρυτός ξεκαθαρίζει ότι καμία ένοπλη ομάδα δεν θα έχει στρατιωτικό ή ασφαλιστικό ρόλο στη χώρα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο Λίβανος ζητά τη στήριξη των διεθνών και ιδιαίτερα των Αράβων εταίρων του. Από την πλευρά του, το Ισραήλ υπογραμμίζει ότι οι στρατιωτικές του ενέργειες αποτελούσαν αποκλειστικά απάντηση στις απειλές των μη κρατικών ομάδων, με έμφαση στη Χεζμπολάχ. Η ισραηλινή πλευρά δηλώνει ρητά ότι δεν έχει εδαφικές βλέψεις στον Λίβανο και ότι η εξάλειψη της απειλής θα εκμηδενίσει την ανάγκη για μελλοντική παρουσία των δυνάμεών της εκεί.

Παράλληλα, ο Λίβανος απορρίπτει τις αξιώσεις οποιουδήποτε κρατικού ή μη κρατικού παράγοντα να χρησιμοποιεί βία εξ ονόματός του χωρίς ρητή εξουσιοδότηση. Κάθε τέτοια δράση χαρακτηρίζεται παράνομη και αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα. Για τον συντονισμό των ενεργειών, ιδρύεται μια στρατιωτική ομάδα συντονισμού με τη συμμετοχή και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, διασφαλίζοντας ότι καμία τρίτη πλευρά δεν θα μπορεί να παρέμβει.

Διεθνής βοήθεια, χρηματοδότηση και επόμενα βήματα

Η συμφωνία-πλαίσιο περιλαμβάνει ένα αυστηρό πρόγραμμα ενίσχυσης των δυνατοτήτων του λιβανέζικου στρατού. Η αμερικανική βοήθεια προς τη Βηρυτό θα εξαρτάται από επαληθεύσιμα ορόσημα, πλήρη διαφάνεια και απτά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν να κινητοποιήσουν τη διεθνή κοινότητα για την οικονομική ανάκαμψη του Λιβάνου, την επισκευή των υποδομών και την ανθρωπιστική βοήθεια.

Υπάρχει όμως μια σαφής δικλείδα ασφαλείας, καθώς τόσο ο Λίβανος όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να εμποδίσουν τη ροή κεφαλαίων προς οποιαδήποτε οντότητα ή άτομο που συνδέεται με μη κρατικές ένοπλες ομάδες. Η λιβανέζικη κυβέρνηση δεσμεύεται ρητά ότι τα χρήματα της ανοικοδόμησης δεν θα καταλήξουν σε τέτοια δίκτυα.

Με την υπογραφή αυτού του κειμένου, οι δύο χώρες ξεκινούν άμεσα τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για τη σύνταξη μιας πλήρους και ολοκληρωμένης συμφωνίας ειρήνης και ασφάλειας. Στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, Ισραήλ και Λίβανος υπόσχονται να σταματήσουν κάθε εχθρική ενέργεια σε διεθνή πολιτικά ή νομικά φόρουμ, ενώ θα συνεργαστούν για τον εντοπισμό και την επιστροφή σορών καθώς και για την απελευθέρωση κρατουμένων. Το έγγραφο κλείνει με την έκφραση βαθιάς εκτίμησης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το όραμα και την ηγεσία του στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας.

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