Η «εκδίκηση» του τουρίστα: «Σκόνη φαγούρας» στις πετσέτες εκείνων που «πιάνουν» τις ξαπλώστρες

Snapshot Ο Βρετανός παραθεριστής Τομ Κόνς στη Μαγιόρκα χρησιμοποίησε σκόνη φαγούρας στις πετσέτες όσων «κλείνουν» ξαπλώστρες νωρίς το πρωί ως μορφή αντίδρασης.

Η φάρσα στόχευσε επανειλημμένους παραβάτες που κρατούν ξαπλώστρες και προκάλεσε έντονη φαγούρα στους χρήστες των πετσετών.

Τα βίντεο της φάρσας συγκέντρωσαν πάνω από 860.000 προβολές και προκάλεσαν διχογνωμία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρακτική κράτησης ξαπλώστρας πριν την αυγή αποτελεί συχνό πρόβλημα μεταξύ Βρετανών παραθεριστών, που προκαλεί ένταση στις διακοπές. Snapshot powered by AI

Η πρακτική αρκετών να μονοπωλούν τις ξαπλώστρες είτε στις παραλίες, είτε σε πισίνες, τοποθετώντας πετσέτες, συνήθως από πολύ νωρίς πριν καν φέξει ο ήλιος, έχει καταντήσει τόσο ενοχλητική που αρκετοί φαίνεται πως περνούν στην αντεπίθεση.

Ο Tom Caunce, Βρετανός παραθεριστής απηυδισμένος από όλους εκείνους που σηκώνονταν πριν καν ανατείλει ο ήλιος για να κάνουν κράτηση για ξαπλώστρες, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στη Μαγιόρκα.

Ο 31χρονος κινηματογράφησε τη φάρσα και μοιράστηκε το υλικό στο διαδίκτυο, όπου γρήγορα συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

Ο Τομ ισχυρίστηκε ότι στόχευσε συγκεκριμένα αυτούς που περιέγραψε ως «επαναλαμβανόμενους παραβάτες» που έκαναν κράτηση για ξαπλώστρες δίπλα στην πισίνα πριν επιστρέψουν στα δωμάτιά τους. «Νομίζω ότι όλοι έχουμε βιώσει την απογοήτευση της προσπάθειας να πάρουμε μια ξαπλώστρα στις διακοπές», είπε ο Τομ.

«Πολλοί από εμάς έχουμε αποδεχτεί την κλήση αφύπνισης στις 6 το πρωί μόνο και μόνο για να έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε μια αξιοπρεπή θέση. Στις τελευταίες μου διακοπές, αποφάσισα ότι «αρκετά, έως εδώ» και ότι ήρθε η ώρα για λίγη παιχνιδιάρικη ανταπόδοση».

Ο Τομ, είπε ότι πέρασε τις πρώτες μέρες παρακολουθώντας τους επισκέπτες που διεκδικούσαν επανειλημμένα τις ίδιες ξαπλώστρες κάθε πρωί πριν εξαφανιστούν. Ο πρώτος του στόχος ήταν μια γυναίκα που υπολόγισε ότι ήταν κοντά στα 50.

Σύμφωνα με τον Τομ, αυτή και ο σύζυγός της κρατούσαν τις ίδιες ξαπλώστρες κάθε μέρα παρά το γεγονός ότι περνούσαν λίγο χρόνο γύρω από την πισίνα. Επιχείρησε ένα γρήγορο «πασπάλισμα» σκόνης φαγούρας σε μια από τις πετσέτες. Αλλά το σχέδιο φάνηκε να αποτυγχάνει σχεδόν αμέσως.

«Μόλις έφτασε στην πισίνα φαινόταν ενοχλημένη. Άρπαξε αμέσως την πετσέτα από την ξαπλώστρα και επέστρεψε στο δωμάτιό της για να την αλλάξει, ενώ ο σύζυγός της έμεινε πίσω για να κλείσει τη θέση». Απτόητος, ο Τομ επέστρεψε το επόμενο πρωί με ένα νέο σχέδιο.

Αφού έβαλε το ξυπνητήρι του στις 6 το πρωί, παρακολουθούσε από το μπαλκόνι του τους παραθεριστές να κατευθύνονται προς την πισίνα. Μέσα σε λίγα λεπτά, εντόπισε ένα άλλο ζευγάρι να κατευθύνεται προς τις ίδιες ξαπλώστρες που είχαν χρησιμοποιήσει την προηγούμενη μέρα.

Ο Τομ είπε ότι κατέβηκε κρυφά κάτω και έτριψε σκόνη φαγούρας σε μια από τις λευκές πετσέτες του ξενοδοχείου πριν περιμένει το ζευγάρι να επιστρέψει.

Ώρες αργότερα, γύρω στη 1.30 μ.μ., ο άνδρας εμφανίστηκε τελικά. Ο Τομ αρχικά φοβήθηκε ότι η φάρσα είχε αποτύχει αφού παρατήρησε ότι ο παραθεριστής είχε φέρει άλλη μια πετσέτα μαζί του.

Αλλά λίγες στιγμές αργότερα, είπε, άρχισε το ξύσιμο. Ο Τομ είπε: «Μετά από περίπου ένα λεπτό, τον παρατήρησα να αρχίζει να ξύνει τα πόδια του.

«Μετά από περίπου 10 λεπτά, σηκώθηκε και πήδηξε στην πισίνα». Σύμφωνα με τον Τομ, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο άνδρας χρησιμοποίησε αργότερα την πετσέτα για να στεγνώσει με τον μικρό ερεθισμό να μετατρέπεται σε γρατσουνιά σε όλο το σώμα.

Ο Τομ ισχυρίστηκε ότι ο παραθεριστής τελικά εγκατέλειψε την ηλιοθεραπεία και πέρασε το υπόλοιπο απόγευμα κρυμμένος κάτω από μια ομπρέλα.

«Προσπάθησα να τραβήξω περισσότερα πλάνα από αυτό σε μερικές περιπτώσεις, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω. Η αντίδραση ήταν ανεκτίμητη», είπε εμφανώς ευχαριστημένος.

Τα βίντεο προβλήθηκαν συνολικά 864.000 φορές και προσέλκυσαν περισσότερα από 13.000 likes, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να διχάζονται για το κόλπο.

Η φάρσα έγινε στη Μαγιόρκα στις αρχές Ιουνίου. Η μάχη για τις ξαπλώστρες δίπλα στην πισίνα έχει διχάσει εδώ και καιρό τους Βρετανούς παραθεριστές, με ορισμένους τουρίστες να βάζουν ξυπνητήρια πριν από την αυγή για να εξασφαλίσουν τα πιο περιζήτητα σημεία γύρω από τις πισίνες των ξενοδοχείων.