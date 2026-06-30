Η «εκδίκηση» του τουρίστα: «Σκόνη φαγούρας» στις πετσέτες εκείνων που «πιάνουν» τις ξαπλώστρες

Κινηματογράφησε τη φάρσα και μοιράστηκε το υλικό στο διαδίκτυο, όπου γρήγορα συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η «εκδίκηση» του τουρίστα: «Σκόνη φαγούρας» στις πετσέτες εκείνων που «πιάνουν» τις ξαπλώστρες

Αρχείου

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Βρετανός παραθεριστής Τομ Κόνς στη Μαγιόρκα χρησιμοποίησε σκόνη φαγούρας στις πετσέτες όσων «κλείνουν» ξαπλώστρες νωρίς το πρωί ως μορφή αντίδρασης.
  • Η φάρσα στόχευσε επανειλημμένους παραβάτες που κρατούν ξαπλώστρες και προκάλεσε έντονη φαγούρα στους χρήστες των πετσετών.
  • Τα βίντεο της φάρσας συγκέντρωσαν πάνω από 860.000 προβολές και προκάλεσαν διχογνωμία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η πρακτική κράτησης ξαπλώστρας πριν την αυγή αποτελεί συχνό πρόβλημα μεταξύ Βρετανών παραθεριστών, που προκαλεί ένταση στις διακοπές.
Snapshot powered by AI

Η πρακτική αρκετών να μονοπωλούν τις ξαπλώστρες είτε στις παραλίες, είτε σε πισίνες, τοποθετώντας πετσέτες, συνήθως από πολύ νωρίς πριν καν φέξει ο ήλιος, έχει καταντήσει τόσο ενοχλητική που αρκετοί φαίνεται πως περνούν στην αντεπίθεση.

Ο Tom Caunce, Βρετανός παραθεριστής απηυδισμένος από όλους εκείνους που σηκώνονταν πριν καν ανατείλει ο ήλιος για να κάνουν κράτηση για ξαπλώστρες, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στη Μαγιόρκα.

Ο 31χρονος κινηματογράφησε τη φάρσα και μοιράστηκε το υλικό στο διαδίκτυο, όπου γρήγορα συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

Ο Τομ ισχυρίστηκε ότι στόχευσε συγκεκριμένα αυτούς που περιέγραψε ως «επαναλαμβανόμενους παραβάτες» που έκαναν κράτηση για ξαπλώστρες δίπλα στην πισίνα πριν επιστρέψουν στα δωμάτιά τους. «Νομίζω ότι όλοι έχουμε βιώσει την απογοήτευση της προσπάθειας να πάρουμε μια ξαπλώστρα στις διακοπές», είπε ο Τομ.

«Πολλοί από εμάς έχουμε αποδεχτεί την κλήση αφύπνισης στις 6 το πρωί μόνο και μόνο για να έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε μια αξιοπρεπή θέση. Στις τελευταίες μου διακοπές, αποφάσισα ότι «αρκετά, έως εδώ» και ότι ήρθε η ώρα για λίγη παιχνιδιάρικη ανταπόδοση».

Ο Τομ, είπε ότι πέρασε τις πρώτες μέρες παρακολουθώντας τους επισκέπτες που διεκδικούσαν επανειλημμένα τις ίδιες ξαπλώστρες κάθε πρωί πριν εξαφανιστούν. Ο πρώτος του στόχος ήταν μια γυναίκα που υπολόγισε ότι ήταν κοντά στα 50.

Σύμφωνα με τον Τομ, αυτή και ο σύζυγός της κρατούσαν τις ίδιες ξαπλώστρες κάθε μέρα παρά το γεγονός ότι περνούσαν λίγο χρόνο γύρω από την πισίνα. Επιχείρησε ένα γρήγορο «πασπάλισμα» σκόνης φαγούρας σε μια από τις πετσέτες. Αλλά το σχέδιο φάνηκε να αποτυγχάνει σχεδόν αμέσως.

«Μόλις έφτασε στην πισίνα φαινόταν ενοχλημένη. Άρπαξε αμέσως την πετσέτα από την ξαπλώστρα και επέστρεψε στο δωμάτιό της για να την αλλάξει, ενώ ο σύζυγός της έμεινε πίσω για να κλείσει τη θέση». Απτόητος, ο Τομ επέστρεψε το επόμενο πρωί με ένα νέο σχέδιο.

Αφού έβαλε το ξυπνητήρι του στις 6 το πρωί, παρακολουθούσε από το μπαλκόνι του τους παραθεριστές να κατευθύνονται προς την πισίνα. Μέσα σε λίγα λεπτά, εντόπισε ένα άλλο ζευγάρι να κατευθύνεται προς τις ίδιες ξαπλώστρες που είχαν χρησιμοποιήσει την προηγούμενη μέρα.

Ο Τομ είπε ότι κατέβηκε κρυφά κάτω και έτριψε σκόνη φαγούρας σε μια από τις λευκές πετσέτες του ξενοδοχείου πριν περιμένει το ζευγάρι να επιστρέψει.

Ώρες αργότερα, γύρω στη 1.30 μ.μ., ο άνδρας εμφανίστηκε τελικά. Ο Τομ αρχικά φοβήθηκε ότι η φάρσα είχε αποτύχει αφού παρατήρησε ότι ο παραθεριστής είχε φέρει άλλη μια πετσέτα μαζί του.

Αλλά λίγες στιγμές αργότερα, είπε, άρχισε το ξύσιμο. Ο Τομ είπε: «Μετά από περίπου ένα λεπτό, τον παρατήρησα να αρχίζει να ξύνει τα πόδια του.

«Μετά από περίπου 10 λεπτά, σηκώθηκε και πήδηξε στην πισίνα». Σύμφωνα με τον Τομ, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο άνδρας χρησιμοποίησε αργότερα την πετσέτα για να στεγνώσει με τον μικρό ερεθισμό να μετατρέπεται σε γρατσουνιά σε όλο το σώμα.

Ο Τομ ισχυρίστηκε ότι ο παραθεριστής τελικά εγκατέλειψε την ηλιοθεραπεία και πέρασε το υπόλοιπο απόγευμα κρυμμένος κάτω από μια ομπρέλα.

«Προσπάθησα να τραβήξω περισσότερα πλάνα από αυτό σε μερικές περιπτώσεις, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω. Η αντίδραση ήταν ανεκτίμητη», είπε εμφανώς ευχαριστημένος.

Τα βίντεο προβλήθηκαν συνολικά 864.000 φορές και προσέλκυσαν περισσότερα από 13.000 likes, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να διχάζονται για το κόλπο.

Η φάρσα έγινε στη Μαγιόρκα στις αρχές Ιουνίου. Η μάχη για τις ξαπλώστρες δίπλα στην πισίνα έχει διχάσει εδώ και καιρό τους Βρετανούς παραθεριστές, με ορισμένους τουρίστες να βάζουν ξυπνητήρια πριν από την αυγή για να εξασφαλίσουν τα πιο περιζήτητα σημεία γύρω από τις πισίνες των ξενοδοχείων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Σπάει κάθε ρεκόρ ο Dow Jones

00:26ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Διαρροή μολύβδου από βυτιοφόρο στην Εγνατία Οδό – Διακοπή κυκλοφορίας και επιχείρηση της ΕΜΑΚ

23:57LIFESTYLE

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς τραγουδά το “Angels” στα σοκάκια της Σεβίλλης και… ξεσηκώνει τους περαστικούς – Βίντεο

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Η «εκδίκηση» του τουρίστα: «Σκόνη φαγούρας» στις πετσέτες εκείνων που «πιάνουν» τις ξαπλώστρες

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Οι μαντινάδες που συγκίνησαν τη νύφη

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λήτη: Τραγική εξέλιξη στις έρευνες για τον 12χρονο που αγνούνταν - Αναμένεται ταυτοποίηση της σορού

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Πακιστάν: 14 παιδιά σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η οροφή ενός φροντιστηρίου στη Λαχόρη 

23:11LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του, 6 χρόνια μετά τον θάνατό της

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στα σπίτια τους

22:49LIFESTYLE

Ρέμος για Μαρινέλλα: «Δεν προλάβαμε να αγκαλιαστούμε, υπάρχουν λόγια που δεν πρόλαβα να της πω»

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι κοσμηματοπώλες της Αμβέρσας χάρισαν στον Τραμπ ένα μοναδικό δαχτυλίδι με 321 διαμάντια

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε ιστιοφόρο στα δυτικά της Κεφαλονιάς – Σώοι οι δύο επιβαίνοντες

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λήτη: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός – Φόβοι ότι είναι το παιδί που αγνοείται

22:19ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η μεγάλη μεταγραφή ολοκληρώθηκε: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέφαν Ντε Φράι

22:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 30/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Πλήρωσε με τη ζωή του για μία φωτογραφία - Έπεσε σε γκρεμό από ύψος 150 μέτρων

22:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ακτή Ελεφαντοστού-Νορβηγία 1-2: Ο Χάαλαντ έστειλε τους Βίκινγκς σε ραντεβού με τη Βραζιλία - Βίντεο

22:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάλος στην Ιταλία: Ο Μπαστόνι της Ίντερ κατηγορείται ότι πλήρωσε για ερωτική συνεύρεση με ανήλικη

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Χάπια και κάνναβη στις τοξικολογικές του 65χρονου Ιταλού- Νέα μαρτυρία για τη διπλή δολοφονία

21:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Προ των πυλών» τρίτο σφοδρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη – Σε συναγερμό ξανά οι Αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λήτη: Τραγική εξέλιξη στις έρευνες για τον 12χρονο που αγνούνταν - Αναμένεται ταυτοποίηση της σορού

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινα τριαντάφυλλα και 20 λεπτά μπροστά από το φέρετρο: Ο Πούτιν αποχαιρετά τον Σεργκέι Ιβανόφ

21:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Προ των πυλών» τρίτο σφοδρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη – Σε συναγερμό ξανά οι Αρχές

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Καρέ – καρέ η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, δείτε εικόνες

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Χάπια και κάνναβη στις τοξικολογικές του 65χρονου Ιταλού- Νέα μαρτυρία για τη διπλή δολοφονία

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα ζευγάρι αποταμίευσε ένα εκατομμύριο ευρώ και συνταξιοδοτήθηκε πριν τα 40

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Πλήρωσε με τη ζωή του για μία φωτογραφία - Έπεσε σε γκρεμό από ύψος 150 μέτρων

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα – Αγωνία για την τύχη της Γιου Τινγκ: «Της χρωστούσαν μισό εκατομμύριο», λέει ο σύζυγός της

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει» – Η φράση μηχανικού λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία

12:13ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι δύσκολο να βλέπω τους γονείς μου να ζουν τόσο άνετα οικονομικά, ενώ εγώ δυσκολεύομαι»

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Η «εκδίκηση» του τουρίστα: «Σκόνη φαγούρας» στις πετσέτες εκείνων που «πιάνουν» τις ξαπλώστρες

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ημέρες εφιστά ο Μαρουσάκης - Έρχεται κύμα καταιγίδων

15:44ΕΛΛΑΔΑ

«Χτυπούσαν τα κουδούνια και βγήκαμε έξω» - Πώς σώθηκαν οι ένοικοι από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λήτη: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός – Φόβοι ότι είναι το παιδί που αγνοείται

22:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 30/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμερα η πιο ζεστή μέρα - Τι έρχεται στην Ελλάδα έως και τις 10 Ιουλίου

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

02:58ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) - Αναλυτικά οι 46 ειδικότητες

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στα σπίτια τους

00:26ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Διαρροή μολύβδου από βυτιοφόρο στην Εγνατία Οδό – Διακοπή κυκλοφορίας και επιχείρηση της ΕΜΑΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ