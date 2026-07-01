Περού: Ικανοποίηση από τις ΗΠΑ για τη «σημαντική» νίκη της Φουχιμόρι στις προεδρικές εκλογές

Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν τη «σημαντική» νίκη της υποψήφιας της δεξιάς Φουχιμόρι στις προεδρικές εκλογές στο Περού

Γιάννης Φιλιππάκος

Περού: Ικανοποίηση από τις ΗΠΑ για τη «σημαντική» νίκη της Φουχιμόρι στις προεδρικές εκλογές
AP
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  • Οι ΗΠΑ χαιρέτισαν τη «σημαντική» νίκη της Κέικο Φουχιμόρι στις προεδρικές εκλογές στο Περού.
  • Η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να ενισχύσει τη συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση Φουχιμόρι σε θέματα ασφάλειας, επενδύσεων και εμπορίου.
  • Η Φουχιμόρι κέρδισε με οριακή διαφορά 50,13% έναντι 49,86% του αντιπάλου της Ρομπέρτο Σάντσες, σε μια από τις πιο αμφίρροπες εκλογές στη Λατινική Αμερική.
  • Η νίκη της σηματοδοτεί την επιστροφή της δυναστείας Φουχιμόρι στην εξουσία μετά από πάνω από δύο δεκαετίες.
  • Ο πατέρας της, Αλμπέρτο Φουχιμόρι, κυβέρνησε το Περού με σιδηρά πυγμή τη δεκαετία του 1990 και καταδικάστηκε για διαφθορά.
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Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο χαιρέτισε την Τρίτη τη «σημαντική» νίκη της Κέικο Φουχιμόρι στις προεδρικές εκλογές στο Περού.

«Η κυβέρνηση Τραμπ αδημονεί να βαθύνει τη συνεργασία της με την κυβέρνηση Φουχιμόρι προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια και να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία όσον αφορά τις επενδύσεις και το εμπόριο στην περιοχή μας», αναφέρει λακωνική ανακοίνωση Τύπου η οποία υπογράφεται από τον Μάρκο Ρούμπιο και δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τρίτη από τις υπηρεσίες του.

Η Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε και επίσημα νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη χώρα τη Δευτέρα, τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία.

Η 51χρονη Φουχιμόρι, επικράτησε με οριακή διαφορά, εξασφαλίζοντας το 50,13% των ψήφων, έναντι 49,86% του αντιπάλου υποψηφίου της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες. Η διαφορά ήταν σχεδόν 50.000 ψήφοι επί συνόλου 18 και πλέον εκατομμυρίων. Επρόκειτο για μια από τις πιο αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις στην πρόσφατη ιστορία της Λατινικής Αμερικής.

Η επικράτησή της σηματοδοτεί την επιστροφή στην εξουσία της δυναστείας των Φουχιμόρι, δυο δεκαετίες και πλέον μετά το τέλος της μονοκρατορίας του πατέρα της Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), ο οποίος κυβέρνησε το κράτος της Λατινικής Αμερικής με σιδηρά πυγμή προτού καταδικαστεί να εκτίσει δεκαετίες κάθειρξης για διαφθορά.

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