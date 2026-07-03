Telegraph: Προς απαγόρευση η είσοδος στις ΗΠΑ σε έγκυες γυναίκες για λόγους εθνικής ασφαλείας

Οι έγκυες γυναίκες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πλήρη απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό αναφέρει η βρετανική Telegraph, επικαλούμενη πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης εισόδου σε εγκύους ξένες γυναίκες για την καταπολέμηση του «τοκετού».

Ο προεδρικός σύμβουλος Στίβεν Μίλερ σημείωσε ότι ορισμένες γυναίκες έρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες αργά στην εγκυμοσύνη, ώστε το παιδί τους να λάβει αυτόματα την αμερικανική υπηκοότητα.

«Υπάρχουν τουριστικές βίζες που τους επιτρέπουν να εισέλθουν στις ΗΠΑ απλώς και μόνο για να γεννήσουν. Θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα παιδί που θα επιστρέψει στην Κίνα, θα την μεγαλώσει υπό κομμουνιστικό καθεστώς και στη συνέχεια θα επιστρέψει εδώ, θα εγγραφεί στο πανεπιστήμιο και θα κλέψει πνευματική ιδιοκτησία. Αυτό είναι σαφώς θέμα εθνικής ασφάλειας», είπε.

Αυτή τη στιγμή συζητούνται ορισμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης οργανισμών και ατόμων που εμπλέκονται σε τέτοια σχέδια, καθώς και της πιθανής αυστηροποίησης των κανόνων εισόδου για τις έγκυες αλλοδαπές γυναίκες που σχεδιάζουν να έρθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκλειστικά για να γεννήσουν.