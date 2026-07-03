Telegraph: Προς απαγόρευση η είσοδος στις ΗΠΑ σε έγκυες γυναίκες για λόγους εθνικής ασφαλείας

Ο προεδρικός σύμβουλος Στίβεν Μίλερ σημείωσε ότι ορισμένες γυναίκες έρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες αργά στην εγκυμοσύνη, ώστε το παιδί τους να λάβει αυτόματα την αμερικανική υπηκοότητα

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Telegraph: Προς απαγόρευση η είσοδος στις ΗΠΑ σε έγκυες γυναίκες για λόγους εθνικής ασφαλείας
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι έγκυες γυναίκες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πλήρη απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό αναφέρει η βρετανική Telegraph, επικαλούμενη πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης εισόδου σε εγκύους ξένες γυναίκες για την καταπολέμηση του «τοκετού».

Ο προεδρικός σύμβουλος Στίβεν Μίλερ σημείωσε ότι ορισμένες γυναίκες έρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες αργά στην εγκυμοσύνη, ώστε το παιδί τους να λάβει αυτόματα την αμερικανική υπηκοότητα.

«Υπάρχουν τουριστικές βίζες που τους επιτρέπουν να εισέλθουν στις ΗΠΑ απλώς και μόνο για να γεννήσουν. Θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα παιδί που θα επιστρέψει στην Κίνα, θα την μεγαλώσει υπό κομμουνιστικό καθεστώς και στη συνέχεια θα επιστρέψει εδώ, θα εγγραφεί στο πανεπιστήμιο και θα κλέψει πνευματική ιδιοκτησία. Αυτό είναι σαφώς θέμα εθνικής ασφάλειας», είπε.

Αυτή τη στιγμή συζητούνται ορισμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης οργανισμών και ατόμων που εμπλέκονται σε τέτοια σχέδια, καθώς και της πιθανής αυστηροποίησης των κανόνων εισόδου για τις έγκυες αλλοδαπές γυναίκες που σχεδιάζουν να έρθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκλειστικά για να γεννήσουν.

telegkraf.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:13LIFESTYLE

Διπλή προδοσία για την Αθηνά Ωνάση - Ποιοι βάζουν τρικλοποδιές στη «χρυσή κληρονόμο» του Αριστοτέλη

08:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για επιθέσεις: Όποιος βάπτισε το ψάρι κρέας έχει πολιτική ευθύνη

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Λ. Αθηνών και Αττική Οδό

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο απέκτησε έναν εντυπωσιακό τεχνητό καταρράκτη

07:56ΜΑΝΤΕΙΟ

Ανεβαίνουν Κυριάκος και Αλέξης κολλημένο τρίτο το ΠΑΣΟΚ, τι έγινε στης Κίμπερλι, σε Κάσο και Ρόδο

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (3/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Για να ηττηθεί η ΝΔ πρέπει αυτός που θα την αντιμετωπίσει να της αποσπά ακροατήριο

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ετοιμάζεται για επίδειξη ισχύος στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ – Όλες οι λεπτομέρειες

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Διαδραστικός χάρτης για κάθε παραλία στην Ελλάδα: Ποιότητα υδάτων - Επίσημες μετρήσεις

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει στους χαμηλούς τόνους η ΕΛΑΣ για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο κίνησης: Εκτιμήσεις για συνέχιση της υποχώρησης των τιμών τις επόμενες μέρες

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (3/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη Hilton το ξενοδοχείο που θα αναπτυχθεί στο ιστορικό ακίνητο της ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη – Τι προβλέπει η συμφωνία με την Dimand

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Face Buying»: Η κινεζική βιομηχανία short dramas αγοράζει μαζικά ανθρώπινα πρόσωπα για σειρές ΑΙ

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να πέσουν οι μάσκες» η κυβερνητική γραμμή για τη βία - «Η ανοχή γέννησε την τρομοκρατία»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Ιουλίου

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο Βούλγαρος που παρίστανε τον… αστυνομικό και εξαπατούσε πολίτες – «Άρπαξε» πάνω από 690.000 ευρώ σε 15 μήνες

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Οι αποκαλύψεις των ενοίκων και τα κρίσιμα ερωτήματα

06:52LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές ρίχνουν αυλαία σήμερα – Το μέλλον τους

06:48ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Λιμάνι Ραφήνας: Κανονικά η απεργία των ναυτεργατών παρά τη δικαστική απόφαση – Αλαλούμ με τα δρομολόγια των πλοίων – Ποια θα αναχωρήσουν από Λαύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο Βούλγαρος που παρίστανε τον… αστυνομικό και εξαπατούσε πολίτες – «Άρπαξε» πάνω από 690.000 ευρώ σε 15 μήνες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:51ΣΕΙΣΜΟΙ

Κορινθία: Σεισμός στην Περαχώρα Λουτρακίου

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λητή: Από αναμμένο τσιγάρο οδηγού «γράφτηκε» η οικογενειακή τραγωδία – Βίντεο ντοκουμέντο

06:52LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές ρίχνουν αυλαία σήμερα – Το μέλλον τους

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει σταδιακά ο καιρός: Σαββατοκύριακο με μελτέμια και πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει

21:42LIFESTYLE

Η «Νταίζη» των «Ντιουκς» σε σπάνια έξοδο στο Χόλιγουντ - H φαντασίωση των '80s στα 72 της

06:48ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Λιμάνι Ραφήνας: Κανονικά η απεργία των ναυτεργατών παρά τη δικαστική απόφαση – Αλαλούμ με τα δρομολόγια των πλοίων – Ποια θα αναχωρήσουν από Λαύριο

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Telegraph: Προς απαγόρευση η είσοδος στις ΗΠΑ σε έγκυες γυναίκες για λόγους εθνικής ασφαλείας

21:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θα «χτυπήσει» 37άρια πριν πέσει η θερμοκρασία – Πότε αλλάζει το σκηνικό

04:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει, ο Λούκα Μόντριτς λέει «αντίο» στα Μουντιάλ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Οι αποκαλύψεις των ενοίκων και τα κρίσιμα ερωτήματα

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Διαδραστικός χάρτης για κάθε παραλία στην Ελλάδα: Ποιότητα υδάτων - Επίσημες μετρήσεις

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ετοιμάζεται για επίδειξη ισχύος στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ – Όλες οι λεπτομέρειες

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη - Επιθέσεις σε σπίτια στελεχών ΝΔ: Ψάχνουν γενετικό υλικό στη μονωτική ταινία του εκρηκτικού μηχανισμού, έρευνες σε στέκια αντιεξουσιαστών και στοιχεία από τις κάμερες

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Face Buying»: Η κινεζική βιομηχανία short dramas αγοράζει μαζικά ανθρώπινα πρόσωπα για σειρές ΑΙ

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικιά πιλότος που άφησε τη Φιλοσοφική Ρεθύμνου για να «κυνηγήσει» τα σύννεφα

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα απατεώνων γόνος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας – Της απέσπασαν κοσμήματα αξίας 1 εκατ. ευρώ

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (3/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ