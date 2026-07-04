«Ο θησαυρός του Αστερίξ και του Οβελίξ» βρέθηκε στη Γαλλία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν 40.000 νομίσματα

Γάλλοι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν θησαυρό με 40.000 νομίσματα θαμμένα σε τρία αγγεία. Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη πραγματοποίησε ομάδα αρχαιολόγων στη γαλλική κοινότητα Σενόν (Senon), στη βορειοανατολική Γαλλία.

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