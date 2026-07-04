«Ο θησαυρός του Αστερίξ και του Οβελίξ» βρέθηκε στη Γαλλία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν 40.000 νομίσματα
Αρχαιολόγοι στη Γαλλία εντόπισαν τρία αγγεία με περίπου 40.000 νομίσματα του 3ου αιώνα μ.Χ. σε ανασκαφή στο Σενόν. Το σπάνιο εύρημα φωτίζει τη ζωή στη ρωμαϊκή εποχή.
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Γάλλοι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν θησαυρό με 40.000 νομίσματα θαμμένα σε τρία αγγεία. Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη πραγματοποίησε ομάδα αρχαιολόγων στη γαλλική κοινότητα Σενόν (Senon), στη βορειοανατολική Γαλλία.
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