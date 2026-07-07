Νιού Τζέρσεϊ: Οροφή πολυκαταστήματος καταρρέει πάνω στους πελάτες - Βίντεο

Σοβαρές ζημιές σε ένα πολυκατάστημα στο Νιού Τζέρσεϊ προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε την Δευτέρα την πολιτεία, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μερικώς η οροφή του κτηρίου, την ώρα που βρίσκονταν 27 άνθρωποι στο εσωτερικό του, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δύο άτομα εγκλωβίστηκαν προσωρινά στο κτήριο, ενώ δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας του πολυκαταστήματος κατέγραψε την στιγμή που ένα τμήμα της οροφής έπεσε δίπλα σε έναν πελάτη, ενώ μεγάλη ποσότητα νερού πλημμύρισε το κτήριο. Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι εξετάζουν το βίντεο στο πλαίσιο της έρευνας τους.

Δείτε το βίντεο:

WILD FOOTAGE: Security camera footage captures the moment the roof collapsed inside a BJ’s Wholesale store in New Jersey. No injuries were reported. https://t.co/RB6EDbp6tD pic.twitter.com/nIqfm9N1hg — Breaking911 (@Breaking911) July 6, 2026

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:16 (τοπική ώρα) στο πολυκατάστημα BJ’s Wholesale Club στην πόλη Όσιαν Τάουνσιπ της κομητείας Μόνμαουθ. Εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν 27 άτομα μέσα στο πολυκατάστημα, μεταξύ των οποίων και τα δύο άτομα που παγιδεύτηκαν προσωρινά, που κατάφεραν να απελευθερωθούν μόνα τους και να βγουν με ασφάλεια.

«Αυτό το περιστατικό αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση του πόσο γρήγορα οι ακραίες καιρικές συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες και απρόβλεπτες καταστάσεις», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Μονμάουθ, Σον Γκόλντεν, σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με την κατάρρευση.

Ο ίδιος εξήρε την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, τονίζοντας ότι, παρά τις συνεχιζόμενες πλημμύρες και τις ακραίες καιρικές συνθήκες που πλήττουν την περιοχή, όλοι συνεργάστηκαν άψογα για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι άνθρωποι βρέθηκαν σώοι και ασφαλείς.

Η κακοκαιρία που έπληξε την πολιτεία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών ΗΠΑ, ενώ περισσότεροι από 60 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει προειδοποίηση για πλημμύρες.