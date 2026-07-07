Η Ιαπωνία επενδύει στους νέους Ινδούς επιστήμονες - Γέφυρα συνεργασίας σε τεχνητή νοημοσύνη, χημεία

Το πρόγραμμα Lotus φέρνει ταλαντούχους ερευνητές στα ιαπωνικά εργαστήρια

Newsbomb

Η Ιαπωνία επενδύει στους νέους Ινδούς επιστήμονες - Γέφυρα συνεργασίας σε τεχνητή νοημοσύνη, χημεία
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το πρόγραμμα Lotus της Ιαπωνίας προσελκύει νέους Ινδούς επιστήμονες για έρευνα σε Τεχνητή Νοημοσύνη, χημεία και επιστήμη υλικών, με αυξημένο ενδιαφέρον το 2026.
  • Η Ιαπωνία χρηματοδοτεί τα ιαπωνικά ιδρύματα που φιλοξενούν Ινδούς ερευνητές με έως 3 εκατομμύρια γιεν ανά ερευνητή, ενώ η Ινδία καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης.
  • Η συνεργασία στοχεύει στη μακροχρόνια ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ενίσχυση διεθνών ερευνητικών δικτύων μεταξύ Ιαπωνίας και Ινδίας.
  • Η Ινδία κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καθιστώντας την σημαντικό εταίρο για την Ιαπωνία στον τομέα αυτό.
  • Παρά τον ανταγωνισμό άλλων χωρών όπως η Σαουδική Αραβία και η Κίνα, η Ιαπωνία επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία της με την ανερχόμενη επιστημονική κοινότητα της Ινδίας.
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Η Ιαπωνία εντείνει τις προσπάθειές της να προσελκύσει νέους επιστήμονες από την Ινδία, επενδύοντας στη δημιουργία ισχυρών διεθνών ερευνητικών συνεργασιών στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της χημείας και της επιστήμης των υλικών.

Το κρατικό πρόγραμμα Lotus Programme, που ξεκίνησε το οικονομικό έτος 2024 από τον Οργανισμό Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας (Japan Science and Technology Agency – JST), γνωρίζει εντυπωσιακή ανταπόκριση. Για το οικονομικό έτος 2026 αναμένεται να προσελκύσει περίπου 1.000 υποψηφίους για υποτροφίες, αριθμός σχεδόν είκοσι φορές μεγαλύτερος σε σχέση με δύο χρόνια πριν.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές από την Ινδία, οι οποίοι φιλοξενούνται σε εργαστήρια ιαπωνικών πανεπιστημίων και δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων.

Οικονομική στήριξη και ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Η διάρκεια παραμονής των Ινδών ερευνητών στην Ιαπωνία κυμαίνεται από τρεις μήνες έως έναν χρόνο. Ο JST χρηματοδοτεί το ίδρυμα που τους φιλοξενεί με έως και 3 εκατομμύρια γιεν (περίπου 18.500 δολάρια) ανά ερευνητή, καλύπτοντας τα έξοδα διαβίωσης, ενώ τα έξοδα μετακίνησης αναλαμβάνει η ινδική πλευρά.

Η συνεργασία θεωρείται αμοιβαία επωφελής. Η Ινδία ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει την ισχυρή τεχνογνωσία της Ιαπωνίας στη χημεία και στην επιστήμη των υλικών, προκειμένου να ενισχύσει τη μεταποιητική της βιομηχανία. Από την άλλη πλευρά, η Ιαπωνία επιδιώκει να αναπτύξει στενότερους δεσμούς με νέους επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στην επιστήμη της πληροφορικής, δημιουργώντας ένα διαρκές διεθνές δίκτυο συνεργασίας.

Στόχος η μακροχρόνια επιστημονική συνεργασία

Η ενίσχυση των διεθνών ερευνητικών δικτύων αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ιαπωνία, καθώς θεωρείται κρίσιμη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιστημονικής της κοινότητας.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του JST, Καζουχίτο Χασιμότο, η συνεργασία μεταξύ εργαστηρίων μπορεί να δημιουργήσει έναν διαρκή κύκλο ανταλλαγής ταλαντούχων επιστημόνων.

«Η κοινή έρευνα μεταξύ εργαστηρίων θα οδηγήσει στην αποστολή εξαιρετικών φοιτητών στην Ιαπωνία. Επειδή οι σχέσεις αυτές συνεχίζονται και μετά την επιστροφή τους στην πατρίδα τους, θα ενισχυθεί και η διεθνής κυκλοφορία ταλέντων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ινδία εξελίσσεται σε παγκόσμια επιστημονική δύναμη

Παραδοσιακά, οι περισσότεροι Ινδοί επιστήμονες που επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό κατευθύνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρώπη. Εμβληματικές προσωπικότητες της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σούνταρ Πιτσάι, και ο επικεφαλής της IBM, Άρβιντ Κρίσνα, προέρχονται από την Ινδία.

Μέσω του Lotus Programme, η Ιαπωνία φιλοδοξεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό το εξαιρετικά δυναμικό ανθρώπινο κεφάλαιο, ιδιαίτερα στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης και της πληροφορικής.

Σύμφωνα με την κατάταξη Global AI Vibrancy 2024 του Πανεπιστημίου Stanford, η Ινδία καταλαμβάνει την τρίτη θέση παγκοσμίως στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ η Ιαπωνία βρίσκεται στην ένατη. Παράλληλα, ο JST αναφέρει ότι έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό αιτήσεων για συνεργασίες σε τομείς όπως η χημεία, η επιστήμη των υλικών και η βιοτεχνολογία.

Έντονος διεθνής ανταγωνισμός για τα ινδικά ταλέντα

Η επιστημονική πρόοδος της Ινδίας είναι εντυπωσιακή και αποτυπώνεται στην ποιότητα της έρευνάς της. Μέσα στις τελευταίες δύο δεκαετίες, η χώρα ανέβηκε από τη 15η στην 4η θέση παγκοσμίως ως προς το μερίδιο των επιστημονικών δημοσιεύσεων που ανήκουν στο κορυφαίο 10% σε ποιότητα. Την ίδια περίοδο, η Ιαπωνία υποχώρησε από την 4η στη 13η θέση.

Ωστόσο, η Ιαπωνία δεν είναι η μόνη χώρα που επιδιώκει στενότερη συνεργασία με την ανερχόμενη επιστημονική κοινότητα της Ινδίας. Αν και την περίοδο 2011-2013 βρισκόταν στην έκτη θέση μεταξύ των χωρών που συνυπέγραφαν επιστημονικές δημοσιεύσεις με Ινδούς ερευνητές, την τριετία 2021-2023 βρέθηκε εκτός της πρώτης δεκάδας, καθώς χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και η Κίνα έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στις ερευνητικές συνεργασίες με την Ινδία.

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