Πακιστάν: Φορτηγό αεροσκάφος με πέντε μέλη πληρώματος χάθηκε από τα ραντάρ στο Καράτσι

Οι πακιστανικές αρχές έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Αραβική Θάλασσα για να βρεθεί το αεροσκάφος, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Πακιστάν: Φορτηγό αεροσκάφος με πέντε μέλη πληρώματος χάθηκε από τα ραντάρ στο Καράτσι
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα φορτηγό αεροσκάφος Boeing 737 της K2 Airways με πέντε μέλη πληρώματος χάθηκε από τα ραντάρ ανοιχτά του λιμανιού του Καράτσι μετά από αναφορά προβλήματος στο σύστημα πλοήγησης.
  • Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από τη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς το Καράτσι και παρατηρήθηκε να κάνει ταχεία κάθοδο και απότομη αλλαγή κατεύθυνσης πριν χάσει επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.
  • Οι πακιστανικές αρχές έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Αραβική Θάλασσα για τον εντοπισμό του αεροσκάφους.
  • Το αεροσκάφος κατασκευάστηκε το 1999, αρχικά ως επιβατικό για τη ρωσική Aeroflot και το 2012 μετατράπηκε σε φορτηγό.
  • Η K2 Airways είναι πακιστανική ιδιωτική αεροπορική εταιρεία μεταφοράς φορτίων με έδρα το Καράτσι, που λειτουργεί από το 2017 και εκτελεί εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις.
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Ένα φορτηγό αεροσκάφος με πέντε μέλη πληρώματος έχει χαθεί από τα ραντάρ αφού σταμάτησε να επικοινωνεί με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου, καθώς βρισκόταν ανοιχτά του λιμανιού του Καράτσι του Πακιστάν, αφού ανέφερε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης.

Το αεροσκάφος, ένα Boeing 737 της αεροπορικής εταιρείας K2 Airways, εκτελούσε πτήση από την πόλη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς το Καράτσι.

Οι πακιστανικές αρχές έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Αραβική Θάλασσα για να βρεθεί το αεροσκάφος, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας (PAA).

Το αεροσκάφος παρατηρήθηκε να κάνει «ταχεία κάθοδο» και «απότομη αλλαγή κατεύθυνσης» του στις 21.21 (τοπική ώρα), πριν χάσει επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας περίπου 155 ναυτικά μίλια δυτικά του Καράτσι.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, το αεροσκάφος «έχασε ύψος, ενώ στην συνέχεια πραγματοποίησε άνοδο, πριν ακολουθήσει μια ακόμη ξαφνική, δραματική πτώση».

Η K2 Airways είναι μια πακιστανική ιδιωτική αεροπορική εταιρεία μεταφοράς φορτίων με έδρα το Διεθνές Αεροδρόμιο Τζιννά στο Καράτσι. Ιδρύθηκε το 2017 και εκτελεί τακτικές και μισθωμένες πτήσεις μεταφοράς φορτίων, στο εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό του αεροσκάφους.

Κατασκευασμένο το 1999, το αεροσκάφος που χάθηκε την Τρίτη είχε παραδόθηκε αρχικά ως επιβατικό αεροσκάφος στη ρωσική Aeroflot, και το 2012 μετατράπηκε σε εμπορευματικό.

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