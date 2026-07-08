Πακιστάν: Φορτηγό αεροσκάφος με πέντε μέλη πληρώματος χάθηκε από τα ραντάρ στο Καράτσι

Snapshot Ένα φορτηγό αεροσκάφος Boeing 737 της K2 Airways με πέντε μέλη πληρώματος χάθηκε από τα ραντάρ ανοιχτά του λιμανιού του Καράτσι μετά από αναφορά προβλήματος στο σύστημα πλοήγησης.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από τη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς το Καράτσι και παρατηρήθηκε να κάνει ταχεία κάθοδο και απότομη αλλαγή κατεύθυνσης πριν χάσει επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Οι πακιστανικές αρχές έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Αραβική Θάλασσα για τον εντοπισμό του αεροσκάφους.

Το αεροσκάφος κατασκευάστηκε το 1999, αρχικά ως επιβατικό για τη ρωσική Aeroflot και το 2012 μετατράπηκε σε φορτηγό.

Η K2 Airways είναι πακιστανική ιδιωτική αεροπορική εταιρεία μεταφοράς φορτίων με έδρα το Καράτσι, που λειτουργεί από το 2017 και εκτελεί εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις. Snapshot powered by AI

Ένα φορτηγό αεροσκάφος με πέντε μέλη πληρώματος έχει χαθεί από τα ραντάρ αφού σταμάτησε να επικοινωνεί με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου, καθώς βρισκόταν ανοιχτά του λιμανιού του Καράτσι του Πακιστάν, αφού ανέφερε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης.

Το αεροσκάφος, ένα Boeing 737 της αεροπορικής εταιρείας K2 Airways, εκτελούσε πτήση από την πόλη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς το Καράτσι.

Οι πακιστανικές αρχές έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Αραβική Θάλασσα για να βρεθεί το αεροσκάφος, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας (PAA).

Following the occurrence RESCUE COORD CENTRE has been activated and coordinated Search & Rescue launched at sea through various agencies to locate the missing aircraft.



There were five crew members onboard the aircraft. — Pakistan Airports Authority (@Pk_PAA_Official) July 7, 2026

Το αεροσκάφος παρατηρήθηκε να κάνει «ταχεία κάθοδο» και «απότομη αλλαγή κατεύθυνσης» του στις 21.21 (τοπική ώρα), πριν χάσει επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας περίπου 155 ναυτικά μίλια δυτικά του Καράτσι.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, το αεροσκάφος «έχασε ύψος, ενώ στην συνέχεια πραγματοποίησε άνοδο, πριν ακολουθήσει μια ακόμη ξαφνική, δραματική πτώση».

K2 Airways #KTA1732 is reportedly missing. Preliminary ADS-B data indicate a possible crash in the sea southwest of Karachi. https://t.co/IIMDHaGTAy pic.twitter.com/KbyI5kKmh1 — Flightradar24 (@flightradar24) July 7, 2026

Η K2 Airways είναι μια πακιστανική ιδιωτική αεροπορική εταιρεία μεταφοράς φορτίων με έδρα το Διεθνές Αεροδρόμιο Τζιννά στο Καράτσι. Ιδρύθηκε το 2017 και εκτελεί τακτικές και μισθωμένες πτήσεις μεταφοράς φορτίων, στο εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό του αεροσκάφους.

Κατασκευασμένο το 1999, το αεροσκάφος που χάθηκε την Τρίτη είχε παραδόθηκε αρχικά ως επιβατικό αεροσκάφος στη ρωσική Aeroflot, και το 2012 μετατράπηκε σε εμπορευματικό.