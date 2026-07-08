Ξέρεις καράτε; Δάσκαλος κουνγκ φου την «πάτησε» σαν αρχάριος από αστυνομικό - Το βίντεο της «μάχης»

Snapshot Ο Τίμοθι Άλεν Βέγκερτ, πρώην εκπαιδευτής πολεμικών τεχνών, καταδιώχθηκε και συνελήφθη στη Βιρτζίνια μετά από επίθεση και διατάραξη της τάξης.

Κατά την καταδίωξη στην παραλία, ο Βέγκερτ επιχείρησε εντυπωσιακή κίνηση καράτε, αλλά ο αστυνομικός απέφυγε το χτύπημα και τον ακινητοποίησε.

Ο Βέγκερτ κατηγορείται για κακούργημα επίθεσης κατά αστυνομικού και άλλα πλημμελήματα.

Ο ίδιος έχει ιστορικό ασταθούς συμπεριφοράς και είχε απολυθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου λόγω πολλαπλών επιθέσεων. Snapshot powered by AI

Σαν σε ταινία δράσης εξελίχθηκε μία καταδίωξη στην αμμουδιά μιας παραλίας με πρωταγωνιστές έναν εκπαιδευτή πολεμικών τεχνών και αστυνομικούς.

Γενικά το σενάριο θέλει ο δάσκαλος κουνγκ φου να βγαίνει νικητής, απέναντι σε συνήθως άπειρους αστυνομικούς στη τέχνη του καράτε.

Όμως στο πραγματικό περιστατικό που συνέβη στη Βιρτζίνια, ο εκπαιδευτής παρά την εντυπωσιακή κλωτσιά, δεν βρήκε στόχο, χάρη στον θεαματικό ελιγμό του αστυνομικού, που τον κυνηγούσε.

Σε ένα εντυπωσιακό βίντεο φαίνεται ένας αστυνομικός της Βιρτζίνια Μπιτς να αποφεύγει στο παρατρίχα μια εντυπωσιακή κίνηση καράτε ενός αφηνιασμένου πολεμιστή, πριν καταφέρει να ακινητοποιήσει τον δράστη κατά μήκος της ακτής.

追ってくる警察官に廻し蹴りをする男

男は空手黒帯四段、スポーツ空手で3度の世界チャンピオンに輝いた元武道家師範… — ミリレポ (@sabatech_pr) July 8, 2026

Ο Τίμοθι Άλεν Βέγκερτ, 33 ετών, καταδιώκονταν από την αστυνομία, αφού φέρεται να επιτέθηκε σε κάποιον τα ξημερώματα της 5ης Ιουλίου.

Τουλάχιστον τέσσερις αστυνομικοί καταδίωκαν τον Βέγκερτ — έναν πρώην κύριο εκπαιδευτή στο UpLevel Martial Arts στο Τσάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια — κυνηγώντας τον κατά μήκος μιας αμμώδους παραλίας, πριν αυτός εκτελέσει την εντυπωσιακή κίνηση.

Καθώς ένας αστυνομικός πλησίαζε τον Βέγκερτ, ο εκτός ελέγχου δάσκαλος του κουνγκ φου επιχείρησε ένα περιστροφικό λάκτισμα προς το κεφάλι του αστυνομικού — ο οποίος απέφυγε το χτύπημα την τελευταία στιγμή, όπως δείχνει το βίντεο που έγινε viral.

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός έριξε τον Βέγκερτ στο έδαφος και οι συνάδελφοί του έπεσαν πάνω του, του έβαλαν χειροπέδες πριν προλάβει να εκτελέσει άλλη μια εντυπωσιακή τεχνική, σύμφωνα με το βίντεο.

Ο Βέγκερτ συνελήφθη και κατηγορήθηκε για το κακούργημα επίθεσης κατά αστυνομικού, καθώς και για άλλα πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων η διατάραξη της δημόσιας τάξης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο εκκεντρικός kickboxer φέρεται να έχει ιστορικό ασταθούς συμπεριφοράς, ενώ απολύθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της UpLevel Martial Arts λόγω πολλαπλών επιθέσεων που διέπραξε εκτός εργασίας.