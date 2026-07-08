Πάρις Χίλτον: Κλείνει οριστικά το οικοτροφείο που κατήγγειλε ότι δέχτηκε κακοποίηση ως έφηβη

Snapshot Το οικοτροφείο θηλέων Provo Canyon School στη Γιούτα θα κλείσει οριστικά στις 6 Αυγούστου μετά την ακύρωση της άδειας λειτουργίας του λόγω παραβάσεων.

Οι αρχές διαπίστωσαν αδικαιολόγητη ακινητοποίηση ανηλίκων, σωματική επιθετικότητα και παραμέληση των φιλοξενούμενων στο οικοτροφείο.

Η Πάρις Χίλτον κατήγγειλε δημόσια την κακοποίηση που υπέστη στο οικοτροφείο ως έφηβη και υποστήριξε ότι η δομή απέτυχε να προστατεύσει τα παιδιά.

Το οικοτροφείο εξετάζει το ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, ενώ έχει δεχτεί και στο παρελθόν καταγγελίες.

Η Πάρις Χίλτον συνεχίζει τη δράση της για αυστηρότερους νόμους που προστατεύουν τα παιδιά από ιδιωτικά θεραπευτικά κέντρα με κακοποιητικές πρακτικές. Snapshot powered by AI

Θα κλείσει οριστικά τις πόρτες του το οικοτροφείο θηλέων στην Γιούτα, το οποίο κατήγγειλε η Πάρις Χίλτον ότι είχε δεχτεί κακοποίηση όταν ήταν έφηβη.

Οι αρμόδιες αρχές της πολιτείας της Γιούτα διαπίστωσαν ότι ένα παράρτημα του οικοτροφείου Provo Canyon School στο Σπρίνγκβιλ είχε διαπράξει μια σειρά από παραβάσεις, οι οποίες χρονολογούνται από το 2025. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η αδικαιολόγητη ακινητοποίηση ανηλίκων, η επιθετική σωματική επαφή και περιστατικά παραμέλησης, όπως μετέδωσε το BBC.

Η 45χρονη Πάρις Χίλτον, η οποία είχε αγωνιστεί για το κλείσιμο του οικοτροφείου και κατέθεσε ενώπιον του Κογκρέσου σχετικά με τα όσα έζησε εκεί τη δεκαετία του 1990, δήλωσε ότι η δομή «απέτυχε να προστατέψει τα παιδιά που είχε υπό τη φροντίδα της».

Από την πλευρά του, το οικοτροφείο δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Στην ιστοσελίδα της, η δομή περιγράφεται ως ένα κέντρο εντατικής, ψυχιατρικής και θεραπευτικής φιλοξενίας για κορίτσια ηλικίας 12 έως 18 ετών. Το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών της Γιούτα ανέφερε ότι το σχολείο «απέτυχε να παράσχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας στους φιλοξενούμενους».

Η άδεια λειτουργίας του ως κέντρου εντατικής, ψυχιατρικής και θεραπευτικής φιλοξενίας έχει ακυρωθεί και όλες οι υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις θα πρέπει να τερματιστούν έως τις 6 Αυγούστου, σύμφωνα με την επιστολή των αρμόδιων κρατικών αρχών. Το σχολείο έχει 15 ημέρες για να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η Πάρις Χίλτον μιλά για ένα προτεινόμενο νομοσχέδιο που ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια για τα κέντρα θεραπείας ανηλίκων, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Σακραμέντο της Καλιφόρνιας, τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024. AP

«Ήμουν κι εγώ ένα από αυτά τα παιδιά»

Μιλώντας στο BBC, η Πάρις Χίλτον είχε δηλώσει: «Για περισσότερα από 50 χρόνια, παιδιά μιλούσαν για κακοποίηση, παραμέληση και τραυματικές εμπειρίες. Σήμερα, η πολιτεία επιβεβαίωσε αυτό που οι επιζώντες γνώριζαν από την αρχή: Το οικοτροφείο Provo Canyon School απέτυχε να προστατεύσει τα παιδιά που είχε υπό τη φροντίδα του. Ήμουν κι εγώ ένα από αυτά τα παιδιά»

«Ξέρω πώς είναι να φωνάζεις για βοήθεια και να πιστεύεις ότι κανείς δεν θα έρθει να σε σώσει. Σήμερα, τα παιδιά που εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυτή την δομή ξέρουν ότι επιτέλους κάποιος έρχεται να τα προστατεύσει», συνέχισε η 45χρονη, ενώ πρόσθεσε ότι κανένα ίδρυμα δεν είναι τόσο ισχυρό ώστε να μην μπορεί να λογοδοτήσει: «Όταν οι επιζώντες αρνούνται να παραμείνουν σιωπηλοί, η αλλαγή είναι εφικτή».

Εκπρόσωποι του οικοτροφείου δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι «αξιολογούν όλες τις διαθέσιμες νομικές και διοικητικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης έφεσης».

«Καθώς πρόκειται για μια υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Προτεραιότητά μας παραμένει η παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας φροντίδας και υποστήριξης στους εφήβους και τις οικογένειές τους, και παραμένουμε προσηλωμένοι στην εξυπηρέτηση όσων έχουν ανάγκη», τόνισαν οι ίδιοι.

Το πρόγραμμα του οικοτροφείου έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπο με αιτήματα για το κλείσιμο του πέρα από την Πάρις Χίλτον.

Τον περασμένο μήνα υποβλήθηκαν καταγγελίες στην αρμόδια υπηρεσία αδειοδότησης της πολιτείας. Τον Ιούνιο, οι υγειονομικές αρχές επέβαλαν προσωρινούς περιορισμούς στον χώρο διαμονής των αρρένων του οικοτροφείου στην πόλη Πρόβο της Γιούτα. Ο χώρος διαμονής των αρρένων «συνεχίζει να εξυπηρετεί όσους βρίσκονται υπό τη φροντίδα μας, αλλά δεν δέχεται νέες εισαγωγές αυτή τη στιγμή», σημειώνεται στην ιστοσελίδα του οικοτροφείου.

Έρευνα διαπίστωσε ότι το προσωπικό δεν προστάτευσε έναν νεαρό κατά τη διάρκεια ενός καυγά και δεν του παρείχε άμεση ιατρική περίθαλψη για τα τραύματά του.

Η Πάρις Χίλτον διαδηλώνει έξω από το οικοτροφείο Provo Canyon School, όπου, δήλωσε ότι υπέστη κακοποίηση όταν ήταν έφηβη, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, στο Σπρίνγκβιλ της Γιούτα. AP

Η Πάρις Χίλτον πέρασε σχεδόν ένα χρόνο στο οικοτροφείο του Σπρίνγκβιλ της Γιούτα τη δεκαετία του 1990, όταν η δομή ανήκε σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της κατά τη διάρκεια ενός ντοκιμαντέρ για τη ζωή της που κυκλοφόρησε το 2020.

Ισχυρίστηκε ότι, όσο βρισκόταν στο οικοτροφείο, έπεσε θύμα σωματικής βίας, είχε αναγκαστεί να λαμβάνει φάρμακα και, σε πολλές περιπτώσεις, βρισκόταν σε απομόνωση στο πλαίσιο προγραμμάτων που αποσκοπούσαν στην διόρθωση της συμπεριφοράς της.

«Στους γονείς μου είχαν υποσχεθεί ότι η αυστηρή διαπαιδαγώγηση θα με έβαζε στον ίσιο δρόμο και ότι το να με στείλουν στην άλλη άκρη της χώρας ήταν η μόνη λύση», είχε δηλώσει το 2021, προσθέτοντας ότι όσα έζησε στις εγκαταστάσεις αυτές «την στοιχειώνουν μέχρι και σήμερα».

Το 2024, η κληρονόμος της ξενοδοχειακής αλυσίδας Hilton, η οποία έχει αγωνιστεί ενάντια στην λεγόμενη «βιομηχανία των προβληματικών εφήβων», κατέθεσε ενώπιον του Κογκρέσου και σε διάφορα άλλα κρατικά νομοθετικά σώματα, ζητώντας τη θέσπιση νόμων για την προστασία των εφήβων από ένα δίκτυο ιδιωτικών, κερδοσκοπικών κέντρων, στα οποία στέλνονται παιδιά με υποτιθέμενα προβλήματα συμπεριφοράς.