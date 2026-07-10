Γερμανία: 16χρονος Κροάτης πρώην μαθητής, ο δράστης της επίθεσης σε σχολείο στη Βαυαρία

Snapshot Ο δράστης της επίθεσης σε σχολείο στη Βαυαρία είναι ένας 16χρονος Κροάτης πρώην μαθητής, γνωστός στις αρχές και με προηγούμενη ψυχιατρική νοσηλεία.

Ο 16χρονος εισήλθε στην αυλή του σχολείου, χρησιμοποίησε όπλο και συνέχισε την επίθεση με μαχαίρι.

Δύο 13χρονες μαθήτριες τραυματίστηκαν στον δρόμο προς τη στάση λεωφορείου και φαίνεται να ήταν τυχαία θύματα.

Η αστυνομία διέψευσε τις φήμες για ύπαρξη δεύτερου δράστη και επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος κρατείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν τα κίνητρα και η σχέση του δράστη με τα θύματα. Snapshot powered by AI

Ο δράστης της επίθεσης σε σχολείο στο Schongau, νοτιοδυτικά του Μονάχου, με δύο 13χρονες μαθήτριες να έχουν τραυματιστεί, ταυτοποιήθηκε ως ένας 16χρονος Κροάτης που ζει με τους γονείς του στη Γερμανία, και είναι ήδη παλαιός γνώριμος των Αρχών.

Ο ύποπτος, πρώην μαθητής του σχολείου φέρεται να μπήκε στην αυλή και έβγαλε όπλο, το οποίο εκπυρσοκρότησε και ο 16χρονος συνέχισε την επίθεση με μαχαίρι.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο και απέρριψε τις φήμες ότι υπήρχαν δύο δράστες. «Υποθέτουμε ότι ήταν ένας επιτιθέμενος που κρατούσε ένα μαχαίρι και ένα πυροβόλο όπλο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 16χρονος είχε ήδη δείξει σημάδια ψυχικής ασθένειας στο παρελθόν και νοσηλευόταν ψυχιατρικά. Μέχρι στιγμής, οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει εάν υπήρχε κάποια σχέση μεταξύ του δράστη και των τραυματισμένων κοριτσιών ή ποιο ήταν το κίνητρο της επίθεσης. Η έρευνα συνεχίζεται.

Στο δελτίο τύπου της βαυαρικής αστυνομίας,: «Ο 16χρονος Κροάτης υπήκοος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές ασφαλείας. Λόγω δύο περιστατικών από το 2025, ερευνάται από την εισαγγελία του Μονάχου γιατί, μεταξύ άλλων, φέρεται να απείλησε συμμαθητές του και να εξύμνησε δολοφονίες στα κοινωνικά δίκτυα. Ωστόσο, δεν υπήρχαν λόγοι κράτησης σε καμία στιγμή αυτής της έρευνας», αναφορικά με τις αναρτήσεις του.

Τα δύο κορίτσια δεν τραυματίστηκαν στο σχολείο, όπως αρχικά είχε αναφερθεί, αλλά στον δρόμο από το σχολείο προς τη στάση του λεωφορείου. Και μάλλον ήταν τυχαία θύματα. Χάρη στην ψυχραιμία των συμμαθητών τους, τα δύο κορίτσια σώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην κλινική με ελικόπτερο.

Ο φερόμενος ως δράστης τελεί υπό κράτηση για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

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