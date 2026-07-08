Επίθεση σε σχολείο στη Βαυαρία: Αναφορές για τραυματίες - Συνελήφθη ο δράστης

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Επίθεση σε σχολείο στη Βαυαρία: Αναφορές για τραυματίες - Συνελήφθη ο δράστης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Schongau της Βαυαρίας έγινε στόχος επίθεσης με τραυματίες, ενώ η φύση τους παραμένει αδιευκρίνιστη.
  • Ο δράστης, πιθανόν μαθητής της 8ης τάξης, συνελήφθη και η περιοχή αποκλείστηκε από τις αρχές.
  • Η αστυνομία ανταποκρίθηκε με περισσότερες από 15 περιπολίες και ελικόπτερα, ενώ τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.
  • Το περιστατικό ακολουθεί μια σειρά επιθέσεων σε σχολεία στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια, με διάφορα κίνητρα και μέσα.
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Περιστατικό με μαζικούς τραυματισμούς η φύση των οποίων παραμένει αδιευκρίνιστη σημειώθηκε σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Schongau της Βαυαρίας στη Γερμανία.

Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για πυροβολισμούς , ενώ στη συνέχεια μεταδόθηκε από αρκετά γερμανικά μέσα ότι οι τραυματισμοί προήλθαν από μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για αρκετούς τραυματίες, αλλά ο αριθμός και η σοβαρότητα της κατάστασής τους εξακολουθούν να μην είναι γνωστά.

Ο φερόμενος ως δράστης του περιστατικού συνελήφθη μετά το περιστατικό, ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, που έχει αποκλειστεί. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν να πρόκειται για μαθητή της 8ης τάξης του σχολείου, ο οποίος ήταν σε κατάσταση αμόκ.

Σύμφωνα με την Bild, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά κατά το επεισόδιο στο Welfen-Gymnasium.

Στο σημείο επενέβησαν περισσότερες από 15 περιπολίες της αστυνομίας, ενώ αρκετά ελικόπτερα πετούν πάνω από την περιοχή.

Το Schongau είναι μια μικρή πόλη με περίπου 13 χιλιάδες κατοίκους στα νότια της Βαυαρίας κοντά στα σύνορα με την Αυστρία.

Η Γερμανία τα τελευταία χρόνια έχει δει αρκετές επιθέσεις σε σχολεία της.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Έσσεν, ένας νεαρός Κοσοβάρος επιτέθηκε σε έναν δάσκαλο σε ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε έναν θυρωρό σε άλλο σχολείο και σε έναν τυχαίο περαστικό. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το κίνητρο ήταν ισλαμιστικό.

Επίσης πέρυσι, ένας πρώην συμμαθητής σε σχολείο στη Βαυαρία επιτέθηκε με σφυρί σε δύο δεκατετράχρονα αγόρια.

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