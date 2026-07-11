Τουρκία: Δήμαρχος συνελήφθη στο αεροδρόμιο
Ο δήμαρχος Γκιουνέρ συνελήφθη στο αεροδρόμιο Εσενμπόγα.
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Η γενική εισαγγελία της Άγκυρας εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για 36 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου Τσανκάγια Χουσεΐν Τζαν Γκιουνέρ.
Συνελήφθησαν 29 άτομα στην επιχείρηση και πραγματοποιήθηκαν έρευνες στον Δήμο Τσανκάγια, στο σπίτι του Γκιουνέρ και σε διάφορες άλλες τοποθεσίες.
Ο δήμαρχος Τσανκάγια Χουσεΐν Τζαν Γκιουνέρ δήλωσε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
«Όπως έχει προγραμματιστεί, θα βρίσκομαι στην Άγκυρα σε λίγες ώρες. Έχω ενημερώσει όλες τις αρμόδιες αρχές για αυτό».
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