Manhattanhenge: Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν για να δουν το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα στο Μανχάταν

Πολίτες και επισκέπτες της Νέας Υόρκης συγκεντρώθηκαν κατά μήκος των λεωφόρων του κεντρικού Μανχάταν την Κυριακή και είδαν τον Ήλιο να δύει ακριβώς ευθυγραμμισμένος με το ορθογώνιο πλέγμα των δρόμων της πόλης

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Manhattanhenge: Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν για να δουν το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα στο Μανχάταν

Πλήθος κόσμου στην πλατεία Τάιμς Σκουέαρ παρακολούθησαν το «Manhattanhenge» στις 12 Ιουλίου 2026.

ABC News
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Manhattanhenge είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο ο ήλιος δύει ευθυγραμμισμένος με το ορθογώνιο πλέγμα των δρόμων του Μανχάταν, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές κάθε χρόνο.
  • Η ευθυγράμμιση συμβαίνει λόγω της περιστροφής περίπου 30 μοιρών του πολεοδομικού σχεδίου του Μανχάταν σε σχέση με τον γεωγραφικό βορρά, και εμφανίζεται κοντά στις ημερομηνίες του θερινού ηλιοστασίου.
  • Ο όρος Manhattanhenge επινοήθηκε το 1997 από τον αστροφυσικό Neil deGrasse Tyson, εμπνευσμένος από το αρχαίο μνημείο Stonehenge και την αστρονομική του ευθυγράμμιση.
  • Παρόμοια φαινόμενα εμφανίζονται και σε άλλες πόλεις όπως το Σικάγο, την Βαλτιμόρη και το Τορόντο
  • Τα πιο δημοφιλή σημεία θέασης του φαινομένου στο Μανχάταν είναι οι ανατολικο-δυτικοί δρόμοι όπως η 14η, 23η, 34η, 42η και 57η οδός, καθώς και το Long Island City στο Queens.
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Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Τάιμς Σκουέαρ της Νέας Υόρκης την Κυριακή για να παρακολουθήσουν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το Manhattanhenge, ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα.

Όπως και το Σάββατο, έτσι και την Κυριακή πολίτες και επισκέπτες της Νέας Υόρκης συγκεντρώθηκαν κατά μήκος των λεωφόρων του κεντρικού Μανχάταν και είδαν τον Ήλιο να δύει ακριβώς ευθυγραμμισμένος με το ορθογώνιο πλέγμα των δρόμων της πόλης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Manhattanhenge

Πλήθος κόσμου στην πλατεία Τάιμς Σκουέαρ παρακολούθησαν το «Manhattanhenge» στις 12 Ιουλίου 2026.

ABC News
Manhattanhenge

Πλήθος κόσμου στην πλατεία Τάιμς Σκουέαρ παρακολούθησαν το «Manhattanhenge» στις 12 Ιουλίου 2026.

ABC News
Manhattanhenge

Πλήθος κόσμου στην πλατεία Τάιμς Σκουέαρ παρακολούθησαν το «Manhattanhenge» στις 12 Ιουλίου 2026.

ABC News

Η αστική γεωμετρία πίσω από ένα εκπληκτικό φαινόμενο

Το γεγονός συμβαίνει σε διαφορετικές χρονικές στιγμές από το Θερινό Ηλιοστάσιο για καθαρά λόγους πολεοδομικού σχεδιασμού. Το οδικό πλέγμα του Μανχάταν, στην πραγματικότητα, δεν είναι τέλεια ευθυγραμμισμένο κατά μήκος των πραγματικών βασικών αξόνων Βορρά, Νότου, Ανατολής και Δύσης. Αντίθετα, η διάταξη περιστρέφεται περίπου 30 μοίρες ανατολικά σε σχέση με τον πραγματικό γεωγραφικό Βορρά.

Αυτή η αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα διασφαλίζει ότι η γραμμή του ηλιοβασιλέματος συμπίπτει με τους διασταυρούμενους δρόμους της γειτονιάς σε πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες, λίγο πριν και μετά το Ηλιοστάσιο.

Κατά την ισημερία, το ηλιοβασίλεμα συμβαίνει ακριβώς στη Δύση, ενώ κοντά στο Ηλιοστάσιο του Ιουνίου, φτάνει στο πιο ακραίο σημείο του στραμμένο βορειοδυτικά. Αυτό το συναρπαστικό παιχνίδι προοπτικών δημιουργεί το οπτικό εφέ που ονομάστηκε Manhattanhenge από τον αστροφυσικό Neil deGrasse Tyson, ένας όρος που επινοήθηκε προς σαφή φόρο τιμής στην περίφημη τοποθεσία του Στόουνχεντζ στην Αγγλία, η οποία για χιλιετίες ήταν προσανατολισμένη προς τις πρώτες ακτίνες του καλοκαιρινού πρωινού.

Το φαινόμενο προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες φωτογράφους και λάτρεις των μοναδικών στιγμών της φύσης, που κατακλύζουν τα πεζοδρόμια τις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές βραδιές, προσπαθώντας να απαθανατίσουν τη μαγική ευθυγράμμιση του ήλιου με τους δρόμους της μεγαλούπολης.

Τι σημαίνει το όνομα Manhattanhenge

Ο όρος «Manhattanhenge» επινοήθηκε το 1997 από τον αστροφυσικό Neil deGrasse Tyson, διευθυντή του Πλανηταρίου Hayden στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης. Ο Tyson εμπνεύστηκε τον όρο μετά από επίσκεψή του στο Stonehenge, το αρχαίο προϊστορικό μνημείο της Αγγλίας, γνωστό για την αστρονομική του ευθυγράμμιση κατά το θερινό ηλιοστάσιο.

Όπως στο Stonehenge οι ακτίνες του ήλιου χτυπούν το κέντρο του κύκλου των λίθων, έτσι και στη Νέα Υόρκη ο ήλιος φαίνεται να εισέρχεται ακριβώς ανάμεσα στα κτίρια του Μανχάταν, φωτίζοντας ολόκληρους δρόμους με ακρίβεια... αστρονομική.

APTOPIX Britain Stonehenge Summer Solstice

Το Stonehenge

AP

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τους αρχαίους κατασκευαστές του Stonehenge, το πολεοδομικό σχέδιο της Νέας Υόρκης δεν δημιουργήθηκε με αυτόν τον σκοπό – ήταν καθαρά σύμπτωση. Τα πιο δημοφιλή σημεία για να απολαύσει κανείς το φαινόμενο είναι οι πλατιοί ανατολικο-δυτικοί δρόμοι του Μανχάταν: 14th Street, 23rd Street, 34th Street, 42nd Street και 57th Street.

Όσο πιο ανατολικά στέκεται κανείς, τόσο εντυπωσιακότερη είναι η θέα, καθώς ο ήλιος ευθυγραμμίζεται με τις προσόψεις των κτιρίων, δημιουργώντας μια εκπληκτική οπτική προοπτική. Εξίσου καλή θέα προσφέρει και το Long Island City στο Queens, απέναντι από το Μανχάταν.

Υπάρχουν άλλα «-henge» στον κόσμο;

Αν και το Manhattanhenge είναι το πιο γνωστό, παρόμοια φαινόμενα συμβαίνουν και σε άλλες πόλεις με γεωμετρικά πλέγματα δρόμων, όπως:

  • Chicagohenge και Baltimorehenge: Στοίχιση του ήλιου με τους δρόμους τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο (ανοιξιάτικη και φθινοπωρινή ισημερία).

  • Torontohenge: Συμβαίνει τον Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, το Manhattanhenge ξεχωρίζει λόγω των υψηλών κτιρίων και της ανεμπόδιστης θέας προς τον ποταμό Hudson, που κάνουν το φαινόμενο αληθινά εντυπωσιακό και μοναδικό παγκοσμίως.

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