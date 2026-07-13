Ερντογάν: Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο της Τουρκίας

Ο Τούρκος πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ερντογάν: Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο της Τουρκίας
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Συμμαχίας.
  • Εφαρμόστηκαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της Συνόδου, χωρίς αστοχίες, με την υποστήριξη των κατοίκων της Άγκυρας.
  • Η Τουρκία ξεχώρισε με τις στρατιωτικές δυνατότητες, τη στρατηγική θέση και την αμυντική βιομηχανία της ως βασικός παράγοντας του ΝΑΤΟ.
  • Το φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας, διοργανωμένο για πρώτη φορά, προσέλκυσε σχεδόν χίλιους συμμετέχοντες και αποτέλεσε σημαντική εκδήλωση της Συνόδου.
  • Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία θεωρήθηκε σημαντική, με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την αύξηση του εμπορίου.
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Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αποτέλεσε το βασικό θέμα των δηλώσεων του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Τούρκος πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένα περιθώριο για αστοχίες, ενώ ευχαρίστησε τους κατοίκους της Άγκυρας για την κατανόησή τους.

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, η Σύνοδος ανέδειξε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Συμμαχίας, ενώ ιδιαίτερη σημασία απέδωσε και στη διοργάνωση του φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας.

«Η Σύνοδος Κορυφής της Άγκυρας συνέβαλε στην αποσαφήνιση του κεντρικού ρόλου της χώρας μας. Η συγκεκριμενοποίηση της νέας περιόδου στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας —όπου οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες, το βάρος κατανέμεται πιο δίκαια και δίνεται προτεραιότητα στη συλλογική άμυνα— μετέτρεψε τη συνάντηση σε μία από τις ιστορικές συνόδους κορυφής της Συμμαχίας.

Η Τουρκία, από την πλευρά της, με τις στρατιωτικές δυνατότητες, τη στρατηγική θέση, τη διπλωματική εμπειρία και την αμυντική βιομηχανική ικανότητά της, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεταμόρφωσης ως ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες του ΝΑΤΟ.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι στο φόρουμ της αμυντικής βιομηχανίας, το οποίο διοργανώθηκε για πρώτη φορά φέτος ως μία από τις κύριες εκδηλώσεις της Συνόδου Κορυφής, συμμετείχαν σχεδόν χίλιοι συμμετέχοντες και εκπρόσωποι του Τύπου. Η Σύνοδος Κορυφής λειτούργησε ως πλατφόρμα όπου οι θέσεις της Τουρκίας εκφράστηκαν με τον πιο ηχηρό τρόπο».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, κάνοντας λόγο για μια επίσκεψη ιδιαίτερης σημασίας και εκφράζοντας την πρόθεση συνέχισης της συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

«Ιδιαίτερα η επίσημη επίσκεψη του κ. Τραμπ στην Τουρκία, σε επίπεδο προέδρου, μετά από 17 χρόνια, ήταν εξαιρετικά σημαντική. Υποδεχθήκαμε επίσης με ικανοποίηση τα γεμάτα επαίνους μηνύματά του σχετικά με τη χώρα μας και τη Σύνοδο Κορυφής. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον κ. Τραμπ τόσο για την ενίσχυση των τουρκοαμερικανικών σχέσεων, όσο και για την επίτευξη του στόχου των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο διμερές εμπόριό μας, καθώς και για την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας».

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