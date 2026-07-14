Βρετανία: Πιλότος σχημάτισε τη λέξη «βαριέμαι» κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης

«Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει προβλήματα, αλλά έχουμε τραβήξει πολλή προσοχή εξαιτίας αυτού», ανέφερε η εταιρεία

Ελένη Ευστρατίου

Βρετανία: Πιλότος σχημάτισε τη λέξη «βαριέμαι» κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 20χρονος πιλότος της Ravenair σχημάτισε στον αέρα τη φράση «I'm Bored» κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης.
  • Η πτήση έγινε μετά από αντικατάσταση εξαρτήματος στο αεροσκάφος Piper Tomahawk για να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία του.
  • Η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι η πτήση ήταν επιδέξια και το αεροπλάνο λειτουργούσε κανονικά.
  • Ο πιλότος δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα, παρά το γεγονός ότι η πράξη του προκάλεσε μεγάλη προσοχή.
  • Η εταιρεία υποστηρίζει πως ο πιλότος φαίνεται να είχε βαρεθεί, αλλά χρειάστηκε συγκέντρωση για να σχηματίσει τις λέξεις.
Snapshot powered by AI

Σε ιδιαίτερα δημιουργική εξελίχθηκε η πτήση ενός νεαρού πιλότου στη Βρετανία, ο οποίος δήλωσε στον «αέρα» την κατά τ' άλλα πλήξη του.

Ο 20χρονος πιλότος της εταιρείας Ravenair, πραγματοποιούσε δοκιμαστική πτήση ενός αεροσκάφους στο οποίο είχε αντικατασταθεί εξάρτημα λόγω βλάβης και σχημάτισε στον αέρα τη φράση «I'm Bored» που σημαίνει «βαριέμαι».

Όπως φαίνεται από την πορεία που διαγράφηκε στο Flight Radar, ο πιλότος κατά την δίωρη πτήση του που απογειώθηκε από το Λίβερπουλ το Σάββατο και πέταξε πάνω από τη χερσόνησο Γουίραλ, το Τσέσερ και τη Βόρεια Ουαλία, αποφάσισε να στείλει και ένα μήνυμα για τη δουλειά που έπρεπε να κάνει.

Τι δήλωσε η εταιρεία

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι ένας εκπαιδευτής πτήσεων, ηλικίας περίπου 20 ετών, είχε πάρει το αεροσκάφος τύπου Piper Tomahawk για μια δοκιμαστική πτήση, αφού προηγουμένως είχε αντικατασταθεί ένα εξάρτημα στο αεροπλάνο.

«Νομίζω ότι ο πιλότος είχε κυριολεκτικά βαρεθεί λίγο, καθώς ήταν απλώς μια δοκιμαστική πτήση. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι επρόκειτο για μια αρκετά επιδέξια πτήση» δήλωσε στο BBC ο διευθυντής επιχειρήσεων, Γουέιν Μπάρετ.

imbored-1200x675.jpg

«Νομίζω ότι το εξάρτημα που χρειαζόταν αντικατάσταση ήταν ένας κύλινδρος. Όταν συμβαίνει αυτό, απογειώνουμε το αεροπλάνο για μια δοκιμαστική διαδρομή, ώστε να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει — και όντως ήταν».

«Είχε βαρεθεί λίγο, αλλά μάλλον έπρεπε να συγκεντρωθεί πολύ στο τέλος για να σχηματίσει τις λέξεις, οπότε τελικά μάλλον κάθε άλλο παρά βαριόταν», ανέφερε η εταιρεία.

«Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει προβλήματα, αλλά έχουμε τραβήξει πολλή προσοχή εξαιτίας αυτού», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης κλείνει την πόρτα σε Σαμαρά και απορρίπτει σενάρια συγκυβέρνησης με πρωθυπουργό κοινής αποδοχής

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Η βαλλιστική θα δείξει το όπλο της δολοφονίας του 20χρονου - Έπεσαν πάνω από 20 σφαίρες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Ιουλίου

05:38ΚΟΣΜΟΣ

Λούλα: «Η πληρωμή τελών 20% στις ΗΠΑ για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ είναι πειρατεία»

05:31ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας με βορειάδες που θα φτάσουν τα 8 Μποφόρ στα ανατολικά - Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου

05:06ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πιλότος σχημάτισε τη λέξη «βαριέμαι» κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης

04:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιστιοπλοΐα: Στην κορυφή του κόσμου με 30 μετάλλια η Ελλάδα στην κατηγορία 420

04:18ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο πρώην πρεσβευτής στις ΗΠΑ διορίστηκε νέος υπουργός Εξωτερικών

03:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η αδελφή του Λίντσεϊ Γκράχαμ αναπληρώνει τη θέση του στη Γερουσία μετά τον αιφνίδιο θάνατό του

03:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θεωρεί «πιθανή» μία συμφωνία με το Ιράν παρά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Τρίτη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν μετά τις απειλές Τραμπ - Ένας νεκρός από ιρανικό πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο των Εμιράτων

03:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νορβηγία: Περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι έκαναν «κουπί» για να υποδεχθούν την Εθνική στο Όσλο

02:29ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί για τις φωτιές των τελευταίων ημερών - Οι 7 είναι υπό κράτηση

02:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Εκτοξεύθηκε η τιμή του Brent μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ - Έκλεισε στα 83,30 δολάρια

01:45ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σφοδρές εκρήξεις από βαλλιστικούς πυραύλους και drones στο Κίεβο και άλλες πόλεις

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο από το Μάντσεστερ: Συμπλοκή με μαχαίρια και ματσέτες - Προσοχή, σκληρές εικόνες

00:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: «Έτοιμος» δηλώνει ο Πίκφορντ να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τον Μέσι

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έκτακτο διάγγελμα με αποχαρακτηρισμένα έγγραφα για τις εκλογές του 2020 θα απευθύνει την Πέμπτη

23:58LIFESTYLE

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου διασκεύασε το Unforgiven II και οι Metallica thn «βράβευσαν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη από το αεροδρόμιο Ζακύνθου το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Τι «πονοκεφαλιάζει» την Πολεμική Αεροπορία

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η μαντινάδα του παπά-Μανόλη που συγκίνησε όλο το χωριό

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Τα ντοκουμέντα της Marfin και οι φωτογραφίες του 2009 από την Ικαρία: Πώς οι αστυνομικοί «έδεσαν» την υπόθεση μετά από 16 χρόνια

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη του Εσκί Σεχίρ στις 8 Ιουλίου 1921 και η μεγάλη ελληνική νίκη

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο από το Μάντσεστερ: Συμπλοκή με μαχαίρια και ματσέτες - Προσοχή, σκληρές εικόνες

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος 20 ημερών

05:31ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας με βορειάδες που θα φτάσουν τα 8 Μποφόρ στα ανατολικά - Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου

10:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Καύσωνας δεν έρχεται στην χώρα μας, μέχρι 38 -39 βαθμούς η θερμοκρασία

10:25ΕΛΛΑΔΑ

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για τα Επείγοντα στο «Γεννηματάς» και η αντίδραση Άδωνι

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Τάφος 3.000 ετών κοντά στο Λούξορ με την επιγραφή Paser

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Τρίτη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν μετά τις απειλές Τραμπ - Ένας νεκρός από ιρανικό πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο των Εμιράτων

23:58LIFESTYLE

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου διασκεύασε το Unforgiven II και οι Metallica thn «βράβευσαν»

22:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Ιουλίου

03:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νορβηγία: Περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι έκαναν «κουπί» για να υποδεχθούν την Εθνική στο Όσλο

05:38ΚΟΣΜΟΣ

Λούλα: «Η πληρωμή τελών 20% στις ΗΠΑ για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ είναι πειρατεία»

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο: Η στιγμή που το SUV εισβάλλει στο κατάστημα ρούχων στα Βριλήσσια

19:05ΕΛΛΑΔΑ

«Λιποθύμησε τρεις φορές»: Συγκλονίζει η σύζυγος του επιβάτη που βρέθηκε έξω από σπασμένο παράθυρο του αεροπλάνου της Ryanair

01:45ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σφοδρές εκρήξεις από βαλλιστικούς πυραύλους και drones στο Κίεβο και άλλες πόλεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ