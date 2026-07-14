Βρετανία: Πιλότος σχημάτισε τη λέξη «βαριέμαι» κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης

Snapshot Ένας 20χρονος πιλότος της Ravenair σχημάτισε στον αέρα τη φράση «I'm Bored» κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης.

Η πτήση έγινε μετά από αντικατάσταση εξαρτήματος στο αεροσκάφος Piper Tomahawk για να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία του.

Η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι η πτήση ήταν επιδέξια και το αεροπλάνο λειτουργούσε κανονικά.

Ο πιλότος δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα, παρά το γεγονός ότι η πράξη του προκάλεσε μεγάλη προσοχή.

Η εταιρεία υποστηρίζει πως ο πιλότος φαίνεται να είχε βαρεθεί, αλλά χρειάστηκε συγκέντρωση για να σχηματίσει τις λέξεις. Snapshot powered by AI

Σε ιδιαίτερα δημιουργική εξελίχθηκε η πτήση ενός νεαρού πιλότου στη Βρετανία, ο οποίος δήλωσε στον «αέρα» την κατά τ' άλλα πλήξη του.

Ο 20χρονος πιλότος της εταιρείας Ravenair, πραγματοποιούσε δοκιμαστική πτήση ενός αεροσκάφους στο οποίο είχε αντικατασταθεί εξάρτημα λόγω βλάβης και σχημάτισε στον αέρα τη φράση «I'm Bored» που σημαίνει «βαριέμαι».

Όπως φαίνεται από την πορεία που διαγράφηκε στο Flight Radar, ο πιλότος κατά την δίωρη πτήση του που απογειώθηκε από το Λίβερπουλ το Σάββατο και πέταξε πάνω από τη χερσόνησο Γουίραλ, το Τσέσερ και τη Βόρεια Ουαλία, αποφάσισε να στείλει και ένα μήνυμα για τη δουλειά που έπρεπε να κάνει.

Τι δήλωσε η εταιρεία

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι ένας εκπαιδευτής πτήσεων, ηλικίας περίπου 20 ετών, είχε πάρει το αεροσκάφος τύπου Piper Tomahawk για μια δοκιμαστική πτήση, αφού προηγουμένως είχε αντικατασταθεί ένα εξάρτημα στο αεροπλάνο.

«Νομίζω ότι ο πιλότος είχε κυριολεκτικά βαρεθεί λίγο, καθώς ήταν απλώς μια δοκιμαστική πτήση. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι επρόκειτο για μια αρκετά επιδέξια πτήση» δήλωσε στο BBC ο διευθυντής επιχειρήσεων, Γουέιν Μπάρετ.

«Νομίζω ότι το εξάρτημα που χρειαζόταν αντικατάσταση ήταν ένας κύλινδρος. Όταν συμβαίνει αυτό, απογειώνουμε το αεροπλάνο για μια δοκιμαστική διαδρομή, ώστε να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει — και όντως ήταν».

«Είχε βαρεθεί λίγο, αλλά μάλλον έπρεπε να συγκεντρωθεί πολύ στο τέλος για να σχηματίσει τις λέξεις, οπότε τελικά μάλλον κάθε άλλο παρά βαριόταν», ανέφερε η εταιρεία.

«Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει προβλήματα, αλλά έχουμε τραβήξει πολλή προσοχή εξαιτίας αυτού», πρόσθεσε.

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