ΗΠΑ: Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι σε ναυάγιο στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο

Ένα σκάφος της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, κοντά στο σημείο όπου βυθίστηκε το σκάφος, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, στο Σαν Φρανσίσκο.

Ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του και δύο ακόμη αγνοούνται στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, αφού το σκάφος στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Συνολικά στο σκάφος -τύπου pontoon- επέβαιναν 19 άνθρωποι.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έλαβαν ειδοποίηση για ένα φλεγόμενο σκάφος περίπου 550 μέτρα στα ανοιχτά του νησιού Αλκατράζ στις 15:35 (τοπική ώρα), εξήγησε ο Ντιν Κρίσπεν, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος του Σαν Φρανσίσκο. Φτάνοντας στο σημείο, διασώστες βρήκαν το σκάφος αναποδογυρισμένο, με τον κινητήρα να λειτουργεί ακόμη.

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν σκάφη να συνδράμουν στη διάσωση των επιβατών του σκάφους.

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«Ένας επιβάτης ανασύρθηκε ζωντανός, αλλά αργότερα έχασε την ζωή του, όπως και ένας σκύλος. Άλλοι δυο άνθρωποι αγνοούνται ακόμη», είπε ο Κρίσπεν. Η έρευνα για τους δύο αγνοούμενους συνεχίστηκε μέχρι το βράδυ της Τρίτης, με την βοήθεια δυτών, ελικοπτέρων και 11 σκαφών.

Κάποιοι από τους επιβάτες τραυματίστηκαν κατά την πτώση τους στο νερό, αλλά οι τραυματισμοί του δεν εμπνέουν ανησυχία, πρόσθεσε ο Κρίσπεν.

Όλοι όσοι διασώθηκαν μεταφέρθηκαν στη μαρίνα Gashouse Cove, ένα λιμάνι μικρών σκαφών στο Σαν Φρανσίσκο. Τρία άτομα που τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια της βύθισης του σκάφους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είπε ο Κρίσπεν.

Η σορός του ατόμου που έχασε την ζωή του σε μια αποβάθρα κοντά στον τόπο του ναυαγίου, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, στο Σαν Φρανσίσκο. AP

Ο Άαρον Άνφινσον, καπετάνιος του σκάφους «Bass-Tub» το οποίο βρισκόταν στο σημείο, δήλωσε στην τοπική εφημερίδα San Francisco Chronicle ότι κατευθυνόταν προς τη Γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ υπό «αρκετά ανεμώδεις συνθήκες», όταν ένας άνδρας του έκανε σήμα να σταματήσει και του έδειξε ένα σκάφος στη μέση του κόλπου που φαινόταν να έχει πάρει φωτιά.

Μέχρι να φτάσουν στο σημείο, οι φλόγες είχαν σβήσει και το σκάφος είχε αρχίσει να βυθίζεται. «Είδαμε πολλούς ανθρώπους στο νερό και τους πετούσαμε σωσίβια για να μπορέσουν να κρατηθούν στην επιφάνεια», είπε ο Άνφινσον.

Μια γυναίκα είχε τραυματιστεί στο κεφάλι.

«Σκεφτήκαμε να σώσουμε πρώτα εκείνη», εξήγησε ο Άνφινσον, περιγράφοντας τον τρόμο που επικρατούσε εκείνη την στιγμή. «Ήταν τρομακτικό. Δεν θέλω να δω ποτέ ξανά κάποιον να βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση».

Ένα ελικόπτερο ψάχνει για τους δύο αγνοούμενους στο σημείο του ναυαγίου AP

Τοπικές αρχές δεν ανέφεραν αν το σκάφος κατευθυνόταν προς το Αλκατράζ, αν έφευγε από αυτό, ή αν βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή για άλλον λόγο. Το νερό στον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο είναι πολύ κρύο, παρά το γεγονός ότι είναι καλοκαίρι.