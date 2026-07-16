Ιράν: Ο αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε άδειο πετρελαιοφόρο στον Περσικό Κόλπο

Snapshot Ο αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε ένα άδειο πετρελαιοφόρο που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Το πετρελαιοφόρο Curacao M/T Belma αγνόησε πολλαπλές προειδοποιήσεις και απενεργοποιήθηκε με εκτόξευση πυραύλων wellfire από αμερικανικό αεροσκάφος.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχει ανακατευθύνει δύο συμμορφούμενα σκάφη και απενεργοποιήσει ένα μη συμμορφούμενο κατά τις πρώτες 24 ώρες του νέου αποκλεισμού.

Κατά τον προηγούμενο αποκλεισμό, η CENTCOM ανακατεύθυνε 142 πλοία και απενεργοποίησε εννέα μη συμμορφούμενα σε διάστημα δύο μηνών. Snapshot powered by AI

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ακινητοποίησε ένα άδειο πετρελαιοφόρο που έπλεε προς το νησί Κινγκ.

Πρόκειται για το πρώτο σκάφος που απενεργοποιήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις από τότε που ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών τέθηκε ξανά σε ισχύ την Τρίτη.

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) παρατήρησαν την Curacao M/T Belma να διέρχεται διεθνή ύδατα προς το νησί Kharg. Το εμπορικό σκάφος αγνόησε πολλαπλές προειδοποιήσεις καθώς προσπάθησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ. Ένα αμερικανικό αεροσκάφος απενεργοποίησε το σκάφος μετά την εκτόξευση πυραύλων wellfire στο καπνογόνα του πλοίου. Το πλοίο δεν διέρχεται πλέον στο Ιράν», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στο X.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών του ναυτικού αποκλεισμού, έχει ανακατευθύνει «δύο συμμορφούμενα εμπορικά σκάφη και απενεργοποίησε ένα μη συμμορφούμενο σκάφος».

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου αποκλεισμού, ο οποίος ήρθη αφού οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης στα μέσα Ιουνίου, η CENTCOM ισχυρίστηκε ότι ανακατεύθυνε 142 πλοία και απενεργοποίησε εννέα που δεν συμμορφώθηκαν σε διάστημα δύο μηνών.

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