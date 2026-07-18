Ιράν: Ανακοίνωσε πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Snapshot Ο ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της αεροπορικής βάσης Σέιχ Ίσα στο Μπαχρέιν, που χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το Ιράν, τα drones στόχευσαν καταφύγια αεροσκαφών, δεξαμενές καυσίμων και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη βάση, χωρίς ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις και σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και προειδοποίησαν για αντίποινα σε χώρες που επιτρέπουν επιθέσεις κατά του Ιράν.

Η επίθεση αποτελεί αντίποινα για τις επαναλαμβανόμενες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, που έχουν αυξήσει την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές του Μπαχρέιν ή τις ΗΠΑ σχετικά με ζημιές ή θύματα από τις επιθέσεις. Snapshot powered by AI

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της αεροπορικής βάσης Σέιχ Ίσα στο Μπαχρέιν, η οποία χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, παρουσιάζοντας την ενέργεια ως αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα που είχαν προηγηθεί εναντίον του Ιράν.

Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας, τα ιρανικά drones είχαν στόχο εγκαταστάσεις της βάσης στο νότιο τμήμα του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, επλήγησαν καταφύγια αεροσκαφών, χώροι στάθμευσης, δεξαμενές καυσίμων που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός, καθώς και γέφυρες που εξυπηρετούν τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Οι ιρανικές Αρχές περιέγραψαν τη βάση ως ένα από τα σημαντικότερα επιχειρησιακά και υλικοτεχνικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ιρανικών ισχυρισμών, ενώ ούτε οι αρχές του Μπαχρέιν ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την επίθεση ή τυχόν ζημιές και θύματα.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα και κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ, όπως μετέδωgrace reportσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Ταυτόχρονα προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε χώρα επιτρέψει τη χρήση του εδάφους της για επιθέσεις εναντίον του Ιράν θα πρέπει να αναμένει αντίστοιχα αντίποινα.

Οι ανακοινώσεις της Τεχεράνης έρχονται έπειτα από την έβδομη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, γεγονός που εντείνει περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.