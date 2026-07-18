Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στην επαρχία Μαλάτια

Σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην επαρχία Μαλάτια της ανατολικής Τουρκίας το πρωί του Σαββάτου 18/07

Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στην επαρχία Μαλάτια
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο σεισμός καταγράφηκε στις 06:20 τοπική ώρα με επίκεντρο την περιοχή Μπαταλγκαζί της Μαλάτιας.
  • Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 15,59 χιλιόμετρα.
  • Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της ανατολικής Τουρκίας.
  • Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί μέχρι στιγμής.
Snapshot powered by AI

Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (18/07) στην επαρχία Μαλάτια της ανατολικής Τουρκίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την Τουρκική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 06:20 τοπική ώρα, με επίκεντρο την περιοχή Μπαταλγκαζί (Battalgazi) της Μαλάτειας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 15,59 χιλιόμετρα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η δόνηση να γίνει αισθητή σε αρκετές περιοχές της ανατολικής Τουρκίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:28ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου - Τι ισχύει με τις θερινές εκπτώσεις

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Alfa Romeo Tonale έρχεται σε δύο χρόνια

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στην επαρχία Μαλάτια

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ανακοίνωσε πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

08:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ψάχνουν παρηγοριά στο χάλκινο Γαλλία και Αγγλία, την κορυφή των σκόρερ θέλει ο Εμπαπέ

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Το αδιαχώρητο στα λιμάνια Πειραιά και Ραφήνας - Πάνω από 60.000 ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά

07:55LIFESTYLE

Εκπομπές και τηλεαστέρες σε θέσεις μάχης - Τι θα βλέπουμε τη νέα σεζόν από το πρωί έως το βράδυ

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σητεία: Εκδόθηκε 112, μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

07:45ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέο κύμα πεπτιδίων έρχεται στις ΗΠΑ - Τι σημαίνει για τα φάρμακα GLP-1

07:40NEWSBOMB

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό από την Κυριακή - Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Πώς η σύγκριση φωτογραφιών οδήγησε την ΕΛ.ΑΣ. στους υπόπτους

07:25TRAVEL

Τρεις παραλίες μόλις μία ώρα από την Αθήνα

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Σαλμονέλα: Καθησυχάζουν οι ειδικοί - Κανονικά οι πωλήσεις κοτόπουλου, χωρίς κάμψη στην αγορά

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση πυρός στο Ιράκ: Εννιά Κούρδοι νεκροί από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις - Η Τεχεράνη φοβάται εισβολή

07:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πτώση στις Νομικές και άνοδος σε Πολυτεχνικές και Ιατρικές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο σκύλος επιτίθεται: Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και οι κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό πόκερ ΗΠΑ – Ιράν: Ετοιμάζονται για κλιμάκωση με το βλέμμα σε συμφωνία για το Ορμούζ – Κινήσεις υψηλού ρίσκου

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα όσα θα γίνουν σήμερα στον «πλανήτη ΣΥΡΙΖΑ»

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Από τα SUP, τις ρακέτες και τα κατοικίδια, μέχρι τα ηχεία και τις φωτιές: Τι επιτρέπεται και τι μπορεί να σας κοστίσει ακριβά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:01ΕΛΛΑΔΑ

Τι θα ισχύσει απόψε το βράδυ στον Κηφισό μετά το χθεσινό χάος με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Ιουλίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμίνι» το σαββατοκύριακο η χώρα - Μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη

07:25TRAVEL

Τρεις παραλίες μόλις μία ώρα από την Αθήνα

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Από τα SUP, τις ρακέτες και τα κατοικίδια, μέχρι τα ηχεία και τις φωτιές: Τι επιτρέπεται και τι μπορεί να σας κοστίσει ακριβά

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σητεία: Εκδόθηκε 112, μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον φρικτό θάνατο 31χρονης από αλιγάτορα - Τι έδειξε το DNA

07:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πτώση στις Νομικές και άνοδος σε Πολυτεχνικές και Ιατρικές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο σκύλος επιτίθεται: Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και οι κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση πυρός στο Ιράκ: Εννιά Κούρδοι νεκροί από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις - Η Τεχεράνη φοβάται εισβολή

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος: Πότε θα φωτίσει το φεγγάρι τον ουρανό τον Ιούλιο

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Σίλα Γεντζόγλου: Από το ντουέτο με τον Αργυρό στη σύλληψη για ναρκωτικά

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η «εύστοχη» παρατήρηση του Κιμ Γιονγκ Ουν για τα πιάτα στη Βόρεια Κορέα

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πολύ τοπικά 40άρια και μετά ανατροπή - Μέχρι πότε θα έχει ζέστη

22:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οδύσσεια - Ποιος ήταν τελικά ο Όμηρος; Οι Times προσπαθούν να ανακαλύψουν την ταυτότητα του ποιητή

16:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το επόμενο 10ημερο: Από τα 40αρια του Σαββατοκύριακου, στη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Πήγε να καταγγείλει ότι τον λήστεψαν οι συγκάτοικοί του και κατέληξαν στο κρατητήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ