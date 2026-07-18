Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στην επαρχία Μαλάτια

Snapshot Ο σεισμός καταγράφηκε στις 06:20 τοπική ώρα με επίκεντρο την περιοχή Μπαταλγκαζί της Μαλάτιας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 15,59 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της ανατολικής Τουρκίας.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί μέχρι στιγμής. Snapshot powered by AI

Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (18/07) στην επαρχία Μαλάτια της ανατολικής Τουρκίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την Τουρκική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 06:20 τοπική ώρα, με επίκεντρο την περιοχή Μπαταλγκαζί (Battalgazi) της Μαλάτειας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 15,59 χιλιόμετρα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η δόνηση να γίνει αισθητή σε αρκετές περιοχές της ανατολικής Τουρκίας.