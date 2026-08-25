Αυστραλία: Πύθωνας έπεσε από το ταβάνι μέσα σε μπάνιο σπιτιού – Βίντεο

Η Ωκεανία δεν παύει να εκπλήσσει με τις απρόσμενες… συναντήσεις ανθρώπων με ερπετά. Ουκ ολίγα είναι τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί σε σπίτια και κατοικημένες περιοχές, με φίδια να εμφανίζονται στα πιο απίθανα σημεία. Αυτή τη φορά, ένας τεράστιος πύθωνας αποφάσισε να κάνει την εμφάνισή του από το… ταβάνι ενός σπιτιού στην Αυστραλία, μετατρέποντας το μπάνιο σε σκηνικό τρόμου.

Στην αγωνιώδη προσπάθειά του να κινηθεί στον χώρο και να βρει έξοδο διαφυγής, το ερπετό έριξε κεριά και έσπασε διάφορα γυάλινα αντικείμενα, προκαλώντας αναστάτωση και υλικές ζημιές σε σπίτι στο Κουίνσλαντ.

Για την ασφαλή απομάκρυνση του πύθωνα κλήθηκε αμέσως ειδικός παγιδευτής ερπετών. Ο επαγγελματίας κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που εισέρχεται στο κατεστραμμένο μπάνιο και εντοπίζει το φίδι ανάμεσα στα σπασμένα αντικείμενα, με ένα γυάλινο σκεύος εγκλωβισμένο κάτω από το σώμα του.

«Δεν είναι και τόσο μεγάλο φίδι», σχολίασε ο ειδικός, με τον έντρομο ιδιοκτήτη να απαντά ότι «είναι γιγάντιο».

Τελικά, ο ειδικός κατάφερε να πιάσει τον πύθωνα με ασφάλεια και να τον μεταφέρει στο φυσικό του περιβάλλον, μακριά από την κατοικημένη περιοχή.