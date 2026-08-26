Τραγωδία στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 14 νεκρά νεογνά από πυρκαγιά σε μαιευτική κλινική

Snapshot Πυρκαγιά σε μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 14 νεογνών.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λόγω τεχνικού προβλήματος σε μονάδα κλιματισμού στον τρίτο όροφο της κλινικής.

Στη μαιευτική κλινική βρίσκονταν 16 νεογνά όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, με ένα να διασώζεται.

Οι τοπικές αρχές χαρακτηρίζουν το γεγονός ως την πιο φονική πυρκαγιά σε νοσοκομείο του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια.

Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ ζήτησε άμεση έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την εφαρμογή αυστηρών μέτρων. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 14 νεογνά έχασαν τη ζωή τους στη μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ, όταν ξέσπασε πυρκαγιά λόγω τεχνικού προβλήματος σε μονάδα κλιματισμού, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές της πρωτεύουσας του Πακιστάν.

Στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου βρίσκονταν 16 νεογνά όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και ένα από αυτά διασώθηκε, επεσήμανε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Από την πλευρά τους οι τοπικές αρχές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «πυρκαγιά ξέσπασε στον τρίτο όροφο της κλινικής μητρικής και βρεφικής υγείας του νοσοκομείου PIMS». «Συνολικά 14 παιδιά έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό», πρόσθεσαν.

Αυτή είναι η πιο φονική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε νοσοκομείο του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια. Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ κάλεσε τις αρχές να διεξαγάγουν αμέσως έρευνα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. «Οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να ληφθούν τα αυστηρότερα μέτρα», υπογράμμισε.

Διαβάστε επίσης