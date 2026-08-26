Πέθανε ο Τιμ Κάρι σε ηλικία 80 ετών - Οι μεγάλοι του ρόλοι και τα προβλήματα υγείας

Snapshot Ο Τιμ Κάρι, γνωστός για τον ρόλο του Δρ. Φρανκ-Ν-Φέρτερ στο «The Rocky Horror Picture Show», πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Ο ηθοποιός απέκτησε ευρεία αναγνώριση μέσω της συγκεκριμένης ταινίας.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε πρόσφατα. Snapshot powered by AI

Σε ηλικία 80 ετών πέθανε ο Τιμ Κάρι, ο ηθοποιός που έγινε περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του Δρ. Φρανκ-Ν-Φέρτερ στην ταινία «The Rocky Horror Picture Show».

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια. Άφησε την τελευταία του πνοή αργά το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Ο Κάρι έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο του θεάματος στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ενώ η μεγάλη αναγνώριση ήρθε με τη συμμετοχή του στο «The Rocky Horror Picture Show».

Ο Τιμ Κάρι έκανε τα πρώτα του βήματα στο Χόλιγουντ στα τέλη της δεκαετίας του 1960 πριν κάνει το μεγάλο του ντεμπούτο στην ταινία «The Rocky Horror Picture Show».

Αν και αρχικά αγνοήθηκε από τους κριτικούς, η ταινία απέκτησε μια δεύτερη ζωή ως πολιτιστικό φαινόμενο στον χώρο των «μεταμοσενύχτιων ταινιών».

Οι θαυμαστές ίσως αναγνωρίσουν επίσης τον Τιμ ως τον τρομακτικό κλόουν Πένιγουάις από την προσαρμογή του 1990 του βιβλίου «It» του Στίβεν Κινγκ, καθώς και από τον ρόλο του ως κ. Χέκτορ στην ταινία «Home Alone 2: Lost in New York».

Στις άλλες ταινίες του Τιμ Κάρι περιλαμβάνονται οι «Annie», «Clue», «The Hunt for Red October», «Muppet Treasure Island», «Addams Family Reunion» και «Scary Movie 2». Απολάμβανε την καθολική εκτίμηση στον κόσμο της υποκριτικής έχοντας λάβει 3 υποψηφιότητες για τα βραβεία Tony και μία υποψηφιότητα για τα βραβεία Emmy κατά τη διάρκεια των 5 δεκαετιών που δραστηριοποιήθηκε στον κλάδο.

Το 2012 υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο απαιτούσε εγχείρηση στον εγκέφαλο.

Πέρυσι —περίπου την εποχή που κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό του βιβλίο «Vagabond»— ο Τιμ δήλωσε ότι εξακολουθούσε να μην μπορεί να περπατήσει.