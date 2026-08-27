ΗΠΑ: Τον Ιούνιο 2028 αναμένεται η δίκη του «εγκεφάλου» των επιθέσεων στις 11 Σεπεμβρίου 2001

Ο κατηγορούμενος βρίσκεται εδώ και 20 χρόνια στις φυλακές του Γκουαντάναμο

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Τον Ιούνιο 2028 αναμένεται η δίκη του «εγκεφάλου» των επιθέσεων στις 11 Σεπεμβρίου 2001
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η δίκη του φερόμενου «εγκεφάλου» των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ, έχει οριστεί για τον Ιούνιο του 2028.
  • Ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ κρατείται στις φυλακές του Γκουαντάναμο εδώ και 20 χρόνια, μετά τη σύλληψή του το 2003 στο Πακιστάν.
  • Η προηγούμενη συμφωνία ομολογίας ενοχής που θα απέτρεπε την επι
Snapshot powered by AI

Ο φερόμενος «εγκέφαλος» της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 αναμένεται να δικαστεί τον Ιούνιο του 2028, ανακοίνωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη.

To τραγικό συμβάν που άφησε πίσω του σχεδόν 3.000 νεκρούς παραμένει άλυτο 25 χρόνια μετά, ενώ η δίκη του 2028 μπορεί και πάλι να αναβληθεί. Βασικός κατηγορούμενος είναι ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος εδώ και 23 χρόνια, με τα περισσότερα από αυτά να κρατείται στις διαβόητες φυλακές του Γκουαντάναμο.

Ο Χαλίντ θεωρείτο άλλοτε πως συγκαταλεγόταν στα σημαντικότερα στελέχη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ Κάιντα, μέχρι τη σύλληψή του τον Μάρτιο του 2003 στο Πακιστάν. Μετήχθη σε φυλακή του αμερικανικού στρατού στο Γουαντάναμο τον Σεπτέμβριο του 2006, όπου παραμένει κρατούμενος είκοσι χρόνια αργότερα. Προηγουμένως πέρασε από μυστικές φυλακές της CIA στην Πολωνία, όπου υποβλήθηκε επανειλημμένα σε ανακρίσεις και βασανιστήρια.

Τον Ιούλιο του 2025, αμερικανικό εφετείο ακύρωσε συμφωνία που προέβλεπε ομολογία ενοχής από πλευράς του Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ και δυο συγκρατουμένων του, με αντάλλαγμα να αποφύγουν την επιβολή της θανατικής ποινής.

Η ημερομηνία της δίκης του Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ δεν αποκλείεται να αναβληθεί, καθώς είναι ανεπίλυτα διάφορα διαδικαστικά ζητήματα -- κυρίως τι είδους αποδεικτικά στοιχεία θα επιτραπεί να παρουσιαστούν στη δίκη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία γυναίκας στη Ροδόπη: Την σκότωσε μία μέρα πριν την αίτηση διαζυγίου - Φαρμακευτική αγωγή λάμβανε ο 53χρονος

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Αυγούστου

05:23ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κολομβία επικεφαλής του Στρατού των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των καρτέλ ναρκωτικών

05:18ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οδηγός έπεσε σε πλήθος στην πόλη Καν - Ένας νεκρός και 10 τραυματίες

04:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τον Ιούνιο 2028 αναμένεται η δίκη του «εγκεφάλου» των επιθέσεων στις 11 Σεπεμβρίου 2001

04:17ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Στους 160 ανέρχονται οι νεκροί και περισσότεροι από 960 οι αγνοούμενοι - Αναθεωρούν οι επιστήμονες τους λόγους που προκάλεσαν την καταστροφή

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Επιθέσεις με drones στόχευσαν εγκαταστάσεις ιρανοκουρδικών κομμάτων

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από δασικές πυρκαγιές - Ένα αγόρι 8 ετών ανάμεσά τους

03:05ΚΟΣΜΟΣ

Πάτρα: Ένταση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου - Μαχαιρώθηκε κρατούμενος μετά από τσακωμό

02:45ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Ζωντανός ο ηγέτης κοινότητας αυτόχθονων του Αμαζονίου -Ανέβασε βίντεο λέγοντας ότι είναι καλά

02:31ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: H Μeta αποζημιώνει 47 πολιτείες με 18 δισ. δολάρια λόγω καταγγελιών ότι βλάπτει ανήλικους χρήστες

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρές αντιδράσεις στο Μεξικό για τη δημοσιοποίηση ονομάτων δημοσιογράφων και ΜΜΕ που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση

01:35ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια στο Νεπάλ για τους πληγέντες - Σε επιφυλακή για την αποστολή ομάδων διάσωσης

00:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Οριοθετήθηκαν οι πυρόπληκτες περιοχές του φετινού καλοκαιριού – Μέχρι πότε οι αιτήσεις για αποζημιώσεις

00:32NEWSBOMB

Κατάρ: Στην Τεχεράνη ο πρωθυπουργός την Πέμπτη για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους

00:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Οριακή πτώση μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Πότε είναι η κλήρωση της ΑΕΚ - Οι πιθανοί αντίπαλοι

00:03ΚΥΠΡΟΣ

Aνδρέας Γεωργίου: Έκανε τατουάζ τo πατουσάκι της κόρης του στο χέρι του

23:56ΚΥΠΡΟΣ

Κατεχόμενα: Μαχαίρωσε 30 φορές τον άνδρα της – Υπό κράτηση η ύποπτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:01ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού από τις 4 Σεπτεμβρίου - Τέλος ο καύσωνας - Τι αναφέρουν GFS & ECMWF

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτες ζωγραφίζουν τα σπίτια τους για να τα προστατεύσουν από τους βανδαλισμούς

22:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Κυριακή - Αντικυκλωνική έξαρση και ισχυροί άνεμοι

04:17ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Στους 160 ανέρχονται οι νεκροί και περισσότεροι από 960 οι αγνοούμενοι - Αναθεωρούν οι επιστήμονες τους λόγους που προκάλεσαν την καταστροφή

22:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεαρός έβαλε φωτιά μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών - Διώκεται πλέον και για εμπρησμό

15:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECMWF για Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την Ελλάδα

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Πότε αλλάζει η ώρα από θερινή σε χειμερινή

06:31WHAT THE FACT

Ο μεγαλύτερος κρυμμένος θησαυρός χρυσού που βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα

20:28ΕΛΛΑΔΑ

«Είχαν χωρίσει, η 43χρονη πήγε στη Θάσο για σεζόν, επέστρεψε για τα γενέθλια της κόρης της και δολοφονήθηκε», λέει κάτοικος του χωριού στο Newsbomb για τη δολοφονία της γυναίκας στη Ροδόπη

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Τι λένε οι επιστήμονες για τη φονική πλημμύρα στο Νεπάλ - Από πού προήλθε ο τεράστιος όγκος νερού

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτες Bergamini - Τι αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό με τα δύο ιταλικά «θηρία» των 6.700 τόνων

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ - Explainer: Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί τουρίστες στην περιοχή που επλήγη από τις πλημμύρες

16:00WHAT THE FACT

Το παιδί που έγινε μητέρα στα 5: Η ιστορία της Λίνα Μεδίνα και ο πατέρας που παραμένει μυστήριο

10:32WHAT THE FACT

Αυτό είναι που δεν πρέπει να κάνετε ποτέ όταν βρείτε κατσαρίδα μέσα στο σπίτι

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ: 157 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι - Εικόνες και βίντεο μετά το σεισμό που προκάλεσε υπερχείληση ποταμού και πλημμύρες

21:03ΚΟΣΜΟΣ

«Το 2071 θα κατακτήσουμε τον κόσμο - Η ιστορία ξαναγράφεται»: Τουρκικός παροξυσμός σε εκδήλωση για το Ματζικέρτ, σενάρια πολέμου κι από το υπουργείο Άμυνας

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Γιαγιά χορεύει το πιο βαρύ και μάγκικο ζεϊμπέκικο για χάρη του εγγονού της

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Αυγούστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ