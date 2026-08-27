ΗΠΑ: Τον Ιούνιο 2028 αναμένεται η δίκη του «εγκεφάλου» των επιθέσεων στις 11 Σεπεμβρίου 2001

Snapshot Η δίκη του φερόμενου «εγκεφάλου» των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ, έχει οριστεί για τον Ιούνιο του 2028.

Ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ κρατείται στις φυλακές του Γκουαντάναμο εδώ και 20 χρόνια, μετά τη σύλληψή του το 2003 στο Πακιστάν.

Η προηγούμενη συμφωνία ομολογίας ενοχής που θα απέτρεπε την επι Snapshot powered by AI

Ο φερόμενος «εγκέφαλος» της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 αναμένεται να δικαστεί τον Ιούνιο του 2028, ανακοίνωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη.

To τραγικό συμβάν που άφησε πίσω του σχεδόν 3.000 νεκρούς παραμένει άλυτο 25 χρόνια μετά, ενώ η δίκη του 2028 μπορεί και πάλι να αναβληθεί. Βασικός κατηγορούμενος είναι ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος εδώ και 23 χρόνια, με τα περισσότερα από αυτά να κρατείται στις διαβόητες φυλακές του Γκουαντάναμο.

Ο Χαλίντ θεωρείτο άλλοτε πως συγκαταλεγόταν στα σημαντικότερα στελέχη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ Κάιντα, μέχρι τη σύλληψή του τον Μάρτιο του 2003 στο Πακιστάν. Μετήχθη σε φυλακή του αμερικανικού στρατού στο Γουαντάναμο τον Σεπτέμβριο του 2006, όπου παραμένει κρατούμενος είκοσι χρόνια αργότερα. Προηγουμένως πέρασε από μυστικές φυλακές της CIA στην Πολωνία, όπου υποβλήθηκε επανειλημμένα σε ανακρίσεις και βασανιστήρια.

Τον Ιούλιο του 2025, αμερικανικό εφετείο ακύρωσε συμφωνία που προέβλεπε ομολογία ενοχής από πλευράς του Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ και δυο συγκρατουμένων του, με αντάλλαγμα να αποφύγουν την επιβολή της θανατικής ποινής.

Η ημερομηνία της δίκης του Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ δεν αποκλείεται να αναβληθεί, καθώς είναι ανεπίλυτα διάφορα διαδικαστικά ζητήματα -- κυρίως τι είδους αποδεικτικά στοιχεία θα επιτραπεί να παρουσιαστούν στη δίκη.

Διαβάστε επίσης