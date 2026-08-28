Κολομβία: Απήχθη υπαξιωματικός της γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων

Ο Χοσέ Ολζέρ Μέλο Τσάρι απήχθη στις 6 Αυγούστου, ενώ κυκλοφορούσε σε δρόμο στον νομό Ναρίνιο, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας

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Κολομβία: Απήχθη υπαξιωματικός της γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Χοσέ Ολζέρ Μέλο Τάρι, υπαξιωματικός της γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων, απήχθη στις 6 Αυγούστου στο νομό Ναρίνιο της Κολομβίας.
  • Οι απαγωγείς είναι μέλη των πρώην FARC που αρνήθηκαν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 και ανήκουν σε παράταξη διαφωνούντων υπό τον Ιβάν Μορδίσκο.
  • Η απαγωγή έγινε όταν οι αντάρτες διαπίστωσαν ότι ο Τσάρι υπηρετεί στη γαλλική Λεγεώνα των Ξένων.
  • Ο Τσάρι βρισκόταν σε άδεια και επισκεπτόταν την πατρίδα του όταν απήχθη.
  • Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας έχει δεσμευτεί για αυστηρή πολιτική κατά των ανταρτών και των διακινητών ναρκωτικών, με υποστήριξη από τις ΗΠΑ.
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Ένας Γαλλοκολομβιανός, ο οποίος υπηρετεί στη γαλλική Λεγεώνα των Ξένων, απήχθη στις αρχές Αυγούστου σε έναν τομέα της Κολομβίας που ελέγχεται από αντάρτες, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας την Πέμπτη.

Ο Χοσέ Ολζέρ Μέλο Τσάρι απήχθη στις 6 Αυγούστου, ενώ κυκλοφορούσε σε δρόμο στον νομό Ναρίνιο, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με εσωτερική αναφορά του κολομβιανού στρατού το περιεχόμενο της οποίας εξέτασε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι φερόμενοι ως απαγωγείς είναι μέλη των πρώην FARC, των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας, που αρνήθηκαν να υπογράψουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 με την τότε κυβέρνηση που οδήγησε στον αφοπλισμό και τη διάλυση της οργάνωσης αυτής, σύμφωνα με την αναφορά.

Οι αντάρτες τον απήγαγαν όταν συνειδητοποίησαν ότι ανήκει στις τάξεις της γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Χοσέ Ολζέρ Μέλο Τσάρι, δεκανέας που υπηρετεί στη Λεγεώνα εδώ και τέσσερα χρόνια, βρισκόταν σε άδεια και επισκεπτόταν τη χώρα από όπου κατάγεται, εξήγησε ο συνταγματάρχης Μαουρίσιο Οσόριο στον ραδιοφωνικό σταθμό Blu.

Η απαγωγή αποδίδεται σε παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC με επικεφαλής τον αποκαλούμενο Ιβάν Μορδίσκο - τον πλέον καταζητούμενο αντάρτη στην Κολομβία.

Ένοπλες οργανώσεις που δρουν στη Κολομβία και επιδίδονται σε διακίνηση ναρκωτικών και την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων προβαίνουν συχνά σε απαγωγές, είτε για να αποσπάσουν λύτρα ή για να ασκήσουν πίεση στις αρχές.

Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, διαμηνύει αφού ανέλαβε την εξουσία πως θα ασκήσει πολιτική «χωρίς κανένα έλεος» εναντίον παρατάξεων ανταρτών και διακινητών ναρκωτικών, με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

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