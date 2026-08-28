Αγρότες παράτησαν 4.000 πρόβατα σε νησί της Νέας Ζηλανδίας και η εξέλιξή τους εντυπωσίασε

Το 1931, αγρότες σε νησί πλησίον της Νέας Ζηλανδίας, εγκατέλειψαν 4.000 πρόβατα και δεκαετίες αργότερα τα είδαν να επιβιώνουν μόνα τους.

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Αγρότες παράτησαν 4.000 πρόβατα σε νησί της Νέας Ζηλανδίας και η εξέλιξή τους εντυπωσίασε
ΚΟΣΜΟΣ
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Το 1931, η κατάρρευση του εμπορίου μαλλιού λόγω της Μεγάλης Ύφεσης ανάγκασε τους κατοίκους της απομονωμένης νήσου Κάμπελ στη Νέα Ζηλανδία να εγκαταλείψουν το νησί και τα κοπάδια τους.

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