Άγριο ξύλο στα 3.000 μέτρα: Ξεναγός και αναρριχητής ήρθαν στα χέρια - «Είσαι ένας γ.....νος ηλίθιος»
Ένας Αυστριακός και ένας Πολωνός δεν ήταν αρκετά ψύχραιμοι στην αναρρίχησή τους
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- Ένας Αυστριακός οδηγός βουνού επιτέθηκε σε Πολωνό αναρριχητή σε υψόμετρο 3.000 μέτρων κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης για προσπέραση σε επικίνδυνο σημείο.
- Η ένταση ξεκίνησε όταν ο οδηγός προσπάθησε να προσπεράσει βίαια τη σύζυγο του αναρριχητή σε στενό περβάζι βουνού.
- Ο Πολωνός αναρριχητής κατήγγειλε τη συμπεριφορά του οδηγού ως επιθετική και επικίνδυνη, τονίζοντας την ανάγκη για σεβασμό και υπευθυνότητα στο βουνό.
- Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για πιθανή έκθεση της δημόσιας ασφάλειας σε κίνδυνο, ενώ ο τοπικός Σύλλογος Οδηγών Βουνού διέκοψε τη συνεργασία με τον συγκεκριμένο οδηγό.
- Το περιστατικό συνέβη στη διαδρομή Mürztalersteig στο Grossglockner στις 22 Αυγούστου και καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο.
Αυτή είναι η σοκαριστική στιγμή που ένας οδηγός βουνού επιτίθεται σε έναν αναρριχητή σε ένα μικρό, εκτεθειμένο περβάζι σε υψόμετρο 3.000 μέτρων (10.000 ποδιών).
Ο άνδρας αντιμετώπισε τον οδηγό επειδή προσπέρασε με το ζόρι τη σύζυγό του, καθώς εκείνη κινούνταν σε ένα επικίνδυνο σημείο ενός αυστριακού βουνού.
Ο Πολωνός αναρριχητής δήλωσε ότι είχε αφήσει εσκεμμένα επιπλέον χώρο για τη σύζυγό του, όταν ο οδηγός μπήκε ξαφνικά στο κενό. Ακούγεται να λέει στον Αυστριακό οδηγό: «Έπρεπε να πάω εγώ πρώτος, έτσι δεν είναι;»Αλλά ο οδηγός απαντά: «Όχι, όχι, όχι».
Στριμώχνεται δίπλα από τη σύζυγο του άνδρα σε ένα στενό περβάζι και ενθαρρύνει την ομάδα του να κάνει το ίδιο.
Ο αναρριχητής έρχεται σε αντιπαράθεση με τον οδηγό, φωνάζοντας: «Έι, είσαι τρελός ή τι;» Εκείνος απαντά: «Είμαι οδηγός βουνού, σκάσε!»
Η λογομαχία κλιμακώνεται, με τον Πολωνό αναρριχητή να δείχνει το μεσαίο του δάχτυλο στον οδηγό και να τον αποκαλεί «γ.....ενο ηλίθιο».
Ο Αυστριακός οδηγός στη συνέχεια απειλεί: «Σκάσε, αλλιώς θα ανέβω και θα σε γρονθοκοπήσω».Φαίνεται να ορμάει πίσω προς τα πάνω στο βουνό, σπρώχνοντας ξανά τη σύζυγο του άνδρα καθώς το κάνει.
Ο οδηγός αρπάζει τα χέρια του αναρριχητή, έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του και ουρλιάζει: «Συμπεριφέρσου καλά».Η αντιπαράθεση σημειώθηκε στις 22 Αυγούστου, καθώς και οι δύο ομάδες κατέβαιναν ένα εκτεθειμένο τμήμα της διαδρομής Mürztalersteig στο Grossglockner.
Ο Πολωνός αναρριχητής μοιράστηκε το βίντεο στο διαδίκτυο, χαρακτηρίζοντας τον οδηγό «επιθετικό και συγκρουσιακό».
Είπε ότι η προσπέραση στο βουνό είναι κάτι συνηθισμένο, αλλά τόνισε ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έθεσε σε κίνδυνο τους πάντες γύρω του.
Έγραψε ότι ένας επαγγελματίας οδηγός θα έπρεπε να δείχνει «στοιχειώδη ευγένεια, καλή κρίση και, πάνω απ' όλα, υπευθυνότητα», προσθέτοντας: «Τα βουνά είναι για όλους, ανεξάρτητα από την εμπειρία, τις ικανότητες ή τον ρυθμό τους. Ο αμοιβαίος σεβασμός και η κατανόηση πρέπει πάντα να προηγούνται».
Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για καταγγελίες σχετικά με έκθεση της δημόσιας ασφάλειας σε κίνδυνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου.
Ο Σύλλογος Οδηγών Βουνού του Kals διέκοψε τη συνεργασία του με τον οδηγό, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του «απαράδεκτη».