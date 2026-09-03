Άγριο ξύλο στα 3.000 μέτρα: Ξεναγός και αναρριχητής ήρθαν στα χέρια - «Είσαι ένας γ.....νος ηλίθιος»

Snapshot Ένας Αυστριακός οδηγός βουνού επιτέθηκε σε Πολωνό αναρριχητή σε υψόμετρο 3.000 μέτρων κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης για προσπέραση σε επικίνδυνο σημείο.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο οδηγός προσπάθησε να προσπεράσει βίαια τη σύζυγο του αναρριχητή σε στενό περβάζι βουνού.

Ο Πολωνός αναρριχητής κατήγγειλε τη συμπεριφορά του οδηγού ως επιθετική και επικίνδυνη, τονίζοντας την ανάγκη για σεβασμό και υπευθυνότητα στο βουνό.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για πιθανή έκθεση της δημόσιας ασφάλειας σε κίνδυνο, ενώ ο τοπικός Σύλλογος Οδηγών Βουνού διέκοψε τη συνεργασία με τον συγκεκριμένο οδηγό.

Το περιστατικό συνέβη στη διαδρομή Mürztalersteig στο Grossglockner στις 22 Αυγούστου και καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο. Snapshot powered by AI

Αυτή είναι η σοκαριστική στιγμή που ένας οδηγός βουνού επιτίθεται σε έναν αναρριχητή σε ένα μικρό, εκτεθειμένο περβάζι σε υψόμετρο 3.000 μέτρων (10.000 ποδιών).

Ο άνδρας αντιμετώπισε τον οδηγό επειδή προσπέρασε με το ζόρι τη σύζυγό του, καθώς εκείνη κινούνταν σε ένα επικίνδυνο σημείο ενός αυστριακού βουνού.

Ο Πολωνός αναρριχητής δήλωσε ότι είχε αφήσει εσκεμμένα επιπλέον χώρο για τη σύζυγό του, όταν ο οδηγός μπήκε ξαφνικά στο κενό. Ακούγεται να λέει στον Αυστριακό οδηγό: «Έπρεπε να πάω εγώ πρώτος, έτσι δεν είναι;»Αλλά ο οδηγός απαντά: «Όχι, όχι, όχι».

Στριμώχνεται δίπλα από τη σύζυγο του άνδρα σε ένα στενό περβάζι και ενθαρρύνει την ομάδα του να κάνει το ίδιο.

Ο αναρριχητής έρχεται σε αντιπαράθεση με τον οδηγό, φωνάζοντας: «Έι, είσαι τρελός ή τι;» Εκείνος απαντά: «Είμαι οδηγός βουνού, σκάσε!»

Η λογομαχία κλιμακώνεται, με τον Πολωνό αναρριχητή να δείχνει το μεσαίο του δάχτυλο στον οδηγό και να τον αποκαλεί «γ.....ενο ηλίθιο».

https://www.instagram.com/reel/Dci6AV9MNSX/

Ο Αυστριακός οδηγός στη συνέχεια απειλεί: «Σκάσε, αλλιώς θα ανέβω και θα σε γρονθοκοπήσω».Φαίνεται να ορμάει πίσω προς τα πάνω στο βουνό, σπρώχνοντας ξανά τη σύζυγο του άνδρα καθώς το κάνει.

Ο οδηγός αρπάζει τα χέρια του αναρριχητή, έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του και ουρλιάζει: «Συμπεριφέρσου καλά».Η αντιπαράθεση σημειώθηκε στις 22 Αυγούστου, καθώς και οι δύο ομάδες κατέβαιναν ένα εκτεθειμένο τμήμα της διαδρομής Mürztalersteig στο Grossglockner.

Ο Πολωνός αναρριχητής μοιράστηκε το βίντεο στο διαδίκτυο, χαρακτηρίζοντας τον οδηγό «επιθετικό και συγκρουσιακό».

Είπε ότι η προσπέραση στο βουνό είναι κάτι συνηθισμένο, αλλά τόνισε ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έθεσε σε κίνδυνο τους πάντες γύρω του.

Έγραψε ότι ένας επαγγελματίας οδηγός θα έπρεπε να δείχνει «στοιχειώδη ευγένεια, καλή κρίση και, πάνω απ' όλα, υπευθυνότητα», προσθέτοντας: «Τα βουνά είναι για όλους, ανεξάρτητα από την εμπειρία, τις ικανότητες ή τον ρυθμό τους. Ο αμοιβαίος σεβασμός και η κατανόηση πρέπει πάντα να προηγούνται».

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για καταγγελίες σχετικά με έκθεση της δημόσιας ασφάλειας σε κίνδυνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου.

Ο Σύλλογος Οδηγών Βουνού του Kals διέκοψε τη συνεργασία του με τον οδηγό, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του «απαράδεκτη».