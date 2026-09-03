Axios: Η μυστική συνάντηση του Γουίτκοφ με ισχυρό παράγοντα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 

Snapshot Ο Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκε μυστικά με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των ΗΑΕ, Ταχνούν Μπιν Ζαΐντ αλ Ναχάν, για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα κατά του Ιράν.

Τα ΗΑΕ συνεργάζονται με τις ΗΠΑ στην επιβολή κυρώσεων και στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, διακόπτοντας εμπόριο και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν.

Η απόφαση των ΗΑΕ να στηρίξουν τις κυρώσεις έρχεται παρά τη σημαντική εμπορική σχέση με το Ιράν, που το 2024 έφτασε τα 28 δισ. δολάρια.

Οι Ιρανοί ζήτησαν αποκλιμάκωση και βοήθεια από τα ΗΑΕ, αλλά το αίτημα να μην υποστηρίξουν τις αμερικανικές κυρώσεις απορρίφθηκε.

Οι ΗΠΑ εντείνουν τη διπλωματική πίεση διεθνώς για την αποκοπή του Ιράν από το σύστημα του δολαρίου και την κλείσιμο υποκαταστημάτων ιρανικών τραπεζών. Snapshot powered by AI

Την συνάντηση του απεσταλμένου του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), Ταχνούν Μπιν Ζαΐντ αλ Ναχάν για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με το Ιράν, αποκαλύπτει η αμερικανική ιστοσελίδα Axios.

Σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της συνάντησης, οΓουίτκοφ συναντήθηκε με τον σεΐχη Ταχνούν Μπιν Ζαΐντ αλ Ναχάν (TBZ) στη Σαρδηνία. Οι συνομιλίες, οι οποίες δεν ανακοινώθηκαν από τον Λευκό Οίκο και δεν είχαν γίνει γνωστές μέχρι τώρα, πραγματοποιήθηκαν εν μέσω των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και να ασκήσει επιπλέον οικονομική πίεση στο Ιράν.

Τα ΗΑΕ αποτελούν τον βασικό εταίρο στην επιχείρηση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία του Ορμούζ και την καθοδήγηση των πετρελαιοφόρων κατά τη διέλευσή τους. Επίσης, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της εκστρατείας οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Ο σεΐχης Ταχνούν Μπιν Ζαΐντ αλ Ναχάν είναι μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες των ΗΑΕ. Είναι αδελφός του προέδρου της χώρας, Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της χώρας και αναπληρωτής κυβερνήτης του Αμπού Ντάμπι. Επιβλέπει τα τεράστια επενδυτικά και τεχνολογικά συμφέροντα των ΗΑΕ.

Ο Γουίτκοφ και ο σεΐχης Ταχνούν Μπιν Ζαΐντ αλ Ναχάν εξέτασαν τα επόμενα βήματα στην ιρανική κρίση και συζήτησαν άλλα θέματα, ανέφεραν οι πηγές. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε την «Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας», μια δέσμευση για την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε χώρες και οντότητες που διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με το Ιράν.

Ο Μπέσεντ μίλησε στον Ταχνούν Μπιν Ζαΐντ αλ Ναχάν πριν από την ανακοίνωση των κυρώσεων, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της τηλεφωνικής συνομιλίας.Την ημέρα της συνάντησης του Γουίτκοφ με τον αξιωματούχο των ΗΑΕ, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προχώρησε στην αποκοπή των υποκαταστημάτων της αιγυπτιακής τράπεζας Banque Misr στα ΗΑΕ από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, λόγω των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων με το Ιράν.

Η προτεινόμενη ενέργεια εμποδίζει τις συναλλαγές της τράπεζας σε δολάρια. Η κεντρική τράπεζα των ΗΑΕ δήλωσε ότι θα διενεργούσε «επείγουσα εξέταση» των συναλλαγών που είχαν τα υποκαταστήματα της αιγυπτιακής τράπεζας με το Ιράν. Λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των κυρώσεων από την κυβέρνηση Τραμπ, τα ΗΑΕ αποφάσισαν να διακόψουν κάθε είδους εμπόριο, εμπορικές συναλλαγές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν.

Γιατί υποστηρίζουν τις κυρώσεις τα ΗΑΕ

Πρόκειται για μια δραματική κίνηση, καθώς τα ΗΑΕ και κυρίως το Ντουμπάι λειτουργούσαν ως σημαντικός εμπορικός κόμβος και κέντρο επανεξαγωγών για το Ιράν. Το 2024, το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έφτασε τα 28 δισεκατομμύρια δολάρια. Μια δεύτερη πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι αξιωματούχοι των ΗΑΕ ενημέρωσαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι, για να είναι αποτελεσματική, οποιαδήποτε εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις βασικές χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Οι επικείμενες δευτερεύουσες κυρώσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Ιράν αποτέλεσαν έναν παράγοντα στην απόφαση των ΗΑΕ, αλλά όχι τον κύριο λόγο, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Στις 11 Αυγούστου, μια ιρανική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Αμπού Ντάμπι για διακριτικές διπλωματικές συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΑΕ, ανέφεραν οι πηγές. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, σύμφωνα με τις πηγές, οι Ιρανοί δήλωσαν ότι επιθυμούσαν την αποκλιμάκωση της έντασης και τη βελτίωση των σχέσεων, αφού το Ιράν είχε εκτοξεύσει χιλιάδες πυραύλους και drones εναντίον των ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι Ιρανοί ζήτησαν μάλιστα από τα ΗΑΕ βοήθεια για την εξασφάλιση τροφίμων και φαρμάκων και προέτρεψαν τη χώρα να μην συνεργαστεί με τις αμερικανικές κυρώσεις αλλά το συγκεκριμένο αίτημα που απορρίφθηκε αμέσως, σύμφωνα με τις πηγές.

Ωστόσο, τις ημέρες μετά τη συνάντηση οι Φρουροί της Επανάστασης ενίσχυσαν τις επιθέσεις του εναντίον δεξαμενόπλοιων της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας των ΗΑΕ που προσπαθούσαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ. Τα ΗΑΕ εξοργίστηκαν και αποφάσισαν να αναστείλουν κάθε εμπορική δραστηριότητα με το Ιράν, ανέφεραν οι πηγές.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο έδωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα οδηγίες σε όλες τις πρεσβείες των ΗΠΑ ανά τον κόσμο να αποστείλουν επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία σχετικά με τις κυρώσεις στα ανώτατα κλιμάκια των κυβερνήσεων των χωρών όπου βρίσκονται, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ έλαβαν οδηγίες να απαιτήσουν από τις χώρες να διακόψουν «άμεσα και συστηματικά» κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ιράν και να εντοπίσουν παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ιράν. Η διαμαρτυρία των ΗΠΑ τόνισε ότι οι χώρες, οι εταιρείες και τα άτομα που συνεχίζουν να συναλλάσσονται με το Ιράν κινδυνεύουν να υποστούν κυρώσεις και να αποκοπούν από το σύστημα του δολαρίου, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι εστάλη ειδικό μήνυμα στις διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, τη Μουσκάτ, το Χονγκ Κονγκ, τη Ντόχα, το Λονδίνο, το Βερολίνο και σε αρκετές πρωτεύουσες της Κεντρικής Ασίας. Το μήνυμα τους έδινε οδηγίες να απαιτήσουν από τις κυβερνήσεις των χωρών όπου βρίσκονται να κλείσουν όλα τα υποκαταστήματα των ιρανικών τραπεζών «Melli» και «Saderat» που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η κυβέρνηση Τραμπ εργάζεται για τη σύσταση μιας διυπηρεσιακής ομάδας εργασίας με σκοπό τον συντονισμό της εφαρμογής και της επιβολής της εκστρατείας οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν, ανέφερε ο αξιωματούχος των ΗΠΑ.