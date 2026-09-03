Βίντεο: Αναγκαστική προσγείωση Mi-8 σε δημόσιο δρόμο στη Σαχαλίνη – Σώθηκαν και οι 8 επιβαίνοντες

Snapshot Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο Mi–8 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε δημόσιο δρόμο στη Σαχαλίνη λόγω απώλειας ισχύος.

Η επικρατέστερη αιτία της απώλειας ισχύος θεωρείται η εξάντληση καυσίμων, χωρίς όμως να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν οκτώ άνθρωποι, οι οποίοι διασώθηκαν με ελαφρά τραύματα, κυρίως μώλωπες και εκδορές.

Η πτήση σχετιζόταν με τη μεταφορά εκλογικών εκπροσώπων για την πρόωρη ψηφοφορία σε δυσπρόσιτες περιοχές της ρωσικής Άπω Ανατολής. Snapshot powered by AI

Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-8 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε δημόσιο δρόμο στη νήσο Σαχαλίνη, στη ρωσική Άπω Ανατολή, σε ένα περιστατικό που κατεγράφη από κάμερα διερχόμενου οχήματος.

Το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη (02/09), στην περιοχή του Ντολίνσκ. Το ελικόπτερο επέστρεφε από το ακρωτήριο Τερπένια, όπου είχε μεταβεί στο πλαίσιο αποστολής για τη διεξαγωγή πρόωρης ψηφοφορίας σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπως μεταδίδουν ρωσικά Μέσα ενημέρωσης.

Κατά την επιστροφή του, το Mi-8 έχασε απότομα ύψος και το πλήρωμα επιχείρησε να το προσγειώσει σε δρόμο. Οι οδηγοί που βρίσκονταν στο σημείο, φαίνεται να αντιλήφθηκαν έγκαιρα την κατάσταση και κινήθηκαν προς την άκρη του οδοστρώματος, αφήνοντας χώρο στο ελικόπτερο να κατέβει.

Στο βίντεο, που έγινε viral, το ελικόπτερο φαίνεται να κατεβαίνει χαμηλά πάνω από τον δρόμο, να ακουμπά στο οδόστρωμα και στη συνέχεια να χάνει την πορεία του, καταλήγοντας σε χαντάκι στην άκρη του δρόμου.

Αναφορές ότι τελείωσαν τα καύσιμα

Η επικρατέστερη εκδοχή για τα αίτια του περιστατικού, είναι ότι το ελικόπτερο έμεινε από καύσιμα. Ο ρωσικός στρατιωτικός αεροπορικός λογαριασμός Fighterbomber υποστήριξε ότι και οι δύο κινητήρες του Mi-8 σταμάτησαν λόγω εξάντλησης καυσίμου, με το ελικόπτερο να βρίσκεται περίπου πέντε χιλιόμετρα πριν από το αεροδρόμιο. Η συγκεκριμένη πληροφορία αναπαράχθηκε από αρκετά Μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημο πόρισμα που να επιβεβαιώνει ότι η έλλειψη καυσίμου ήταν η οριστική αιτία της απώλειας ισχύος. Ως εκ τούτου, η διατύπωση ότι το ελικόπτερο «έμεινε από καύσιμα» θα πρέπει να αποδίδεται στην παραπάνω αρχική αναφορά και όχι να παρουσιάζεται ως τελεσίδικα επιβεβαιωμένο γεγονός.

Σώθηκαν και οι 8 επιβαίνοντες

Στο Mi-8 επέβαιναν συνολικά οκτώ άνθρωποι: Τρία μέλη του πληρώματος, ένας εκπρόσωπος της περιφερειακής εκλογικής επιτροπής και τέσσερις δημοσιογράφοι τοπικών τηλεοπτικών σταθμών.

Παρά τη σφοδρότητα της προσγείωσης, οι επιβαίνοντες δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς. Υπέστησαν κυρίως μώλωπες και εκδορές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το ελικόπτερο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ, οι ρωσικές Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος έχασε ισχύ και αναγκάστηκε να επιχειρήσει προσγείωση πάνω σε έναν δημόσιο δρόμο.

Η πτήση του Mi-8 συνδεόταν με τη διαδικασία της πρόωρης ψηφοφορίας για τις εκλογές της Κρατικής Δούμας. Το ελικόπτερο είχε μεταφέρει στην απομακρυσμένη περιοχή της Σαχαλίνης εκπρόσωπο της εκλογικής επιτροπής, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε εργαζομένους και κατοίκους δυσπρόσιτων σημείων να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Πρόκειται για περιοχές στις οποίες η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα δύσκολη κι ως εκ τούτου, οι εκλογικές Αρχές οργανώνουν ειδικές αποστολές για τη μεταφορά των απαραίτητων στελεχών και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.