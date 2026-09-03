ΟΗΕ: Προειδοποιήσεις για τις ακραίες επιπτώσεις του Ελ Νίνιο σε κοινότητες και οικονομίες

«Κάθε κλάσμα του βαθμού της αύξησης της θερμοκρασίας θα κοστίσει ανθρώπινες ζωές, θα επιδεινώσει τις ανισότητες και θα οδηγήσει τα οικοσυστήματα πιο κοντά σε μη αναστρέψιμη ζημιά», δήλωσε ο Γκουτέρες

Ελένη Ευστρατίου

ΟΗΕ: Προειδοποιήσεις για τις ακραίες επιπτώσεις του Ελ Νίνιο σε κοινότητες και οικονομίες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου Ελ Νίνιο θα κοστίσει ανθρώπινες ζωές, θα επιδεινώσει ανισότητες και θα προκαλέσει μη αναστρέψιμη ζημιά στα οικοσυστήματα.
  • Το φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 70 ετών, με αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας έως και 4°C πάνω από τον μέσο όρο.
  • Οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο περιλαμβάνουν ξηρασίες, ισχυρούς τυφώνες, βροχοπτώσεις και πλημμύρες, που έχουν ήδη προκαλέσει καταστροφές και αναμένεται να επιδεινωθούν.
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO) έχει κινητοποιηθεί για να ενημερώσει κοινότητες και οικονομίες για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σχετίζονται με το Ελ Νίνιο.
  • Προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στα πρότυπα βροχοπτώσεων, με ξηρές συνθήκες σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, Κεντρικής και Βόρειας Νότιας Αμερικής, αυξάνοντας τον κίνδυνο ξηρασίας και δασικών πυρκαγιών.
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Προειδοποιήσεις για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πρόκειται να σημειωθούν από το Ελ Νίνιο έστειλε ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Το φαινόμενο “Ελ Νίνιο” αποκτά τεράστιες διαστάσεις μπροστά στα μάτια μας. Η επιστήμη δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: ο πλανήτης βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά, και αυτά τα νερά θερμαίνονται», δήλωσε ο Γκουτέρες.

«Κάθε κλάσμα του βαθμού της αύξησης της θερμοκρασίας θα κοστίσει ανθρώπινες ζωές, θα επιδεινώσει τις ανισότητες και θα οδηγήσει τα οικοσυστήματα πιο κοντά σε μη αναστρέψιμη ζημιά», ανέφερε σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), το φαινόμενο υπερθέρμανσης των ωκεανών αναμένεται να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 70 ετών, ενώ θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για ένα καιρικό φαινόμενο που αυξάνει τα επίπεδα θερμοκρασίας της θάλασσας, μεταβάλλοντας τα καιρικά πρότυπα σε όλο τον κόσμο.

Οι συνέπειές του έως τώρα έχουν επηρεάσει αρνητικά πολλές περιοχές του κόσμου, οδηγώντας σε ξηρασία, ισχυρούς τυφώνες, δυνατές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και πλημμύρες. Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν επίσης ότι το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» θα επιβαρύνει την ήδη αυξανόμενη θερμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο που οφείλεται στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Τεράστιο πλήγμα σε κοινότητες και οικονομίες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (οργανισμός που ανήκει στον ΟΗΕ) δήλωσε ότι έχει προβεί σε «μεγάλη κινητοποίηση» προκειμένου να διαδώσει τις προβλέψεις του για πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα, που συνδέονται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινότητες.

Η Γενική Γραμματέας του WMO, Σελέστε Σάουλο, προειδοποίησε: «Το φαινόμενο Ελ Νίνιο έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει τεράστιο πλήγμα σε κοινότητες και οικονομίες σε όλο τον κόσμο». «Ήδη παρατηρούμε αναταραχές και καταστροφές από ξηρασίες και πλημμύρες και αναμένουμε ότι αυτές οι επιπτώσεις θα ενταθούν καθώς το φαινόμενο Ελ Νίνιο εντείνεται», δήλωσε η Σάουλο.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε συνδυασμό με τη μακροπρόθεσμη ανθρωπογενή αύξηση της θερμοκρασίας, γεγονός που καθιστά τις επιπτώσεις ενδεχομένως πιο έντονες.

Αύξηση κατά 4°C στην επιφάνεια της θάλασσας

Οι θερμοκρασίες της θάλασσας στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό έχουν αυξηθεί απότομα τους τελευταίους μήνες – ένα σαφές σημάδι της ενίσχυσης του Ελ Νίνιο. Στην κύρια περιοχή παρακολούθησης του Ειρηνικού, οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας έχουν υπερβεί κατά πολύ τους 2 °C πάνω από τον μέσο όρο τις τελευταίες εβδομάδες, γεγονός που το θέτει σε τροχιά να χαρακτηριστεί ως «πολύ ισχυρό» φαινόμενο.

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Ωστόσο, αναμένεται να ξεπεράσει ακόμη και αυτό το όριο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι μηνιαίες θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας ενδέχεται να πλησιάσουν τους 4 °C πάνω από τον μέσο όρο. Αυτό θα το καθιστούσε το ισχυρότερο φαινόμενο Ελ Νίνιο τουλάχιστον από το 1950, πιθανώς με μεγάλη διαφορά.

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Σημαντικές αλλαγές στις βροχοπτώσεις

Ενώ οι επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα αναμένεται να γίνουν αισθητές μέχρι και το 2027, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO) προβλέπει σημαντικές αλλαγές στα πρότυπα βροχοπτώσεων τους επόμενους μήνες.

Προβλέπονται πιο ξηρές από το συνηθισμένο συνθήκες σε μεγάλες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Κεντρικής Αμερικής και των βόρειων τμημάτων της Νότιας Αμερικής, αυξάνοντας τον κίνδυνο ξηρασίας και δασικών πυρκαγιών.

Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή ενδέχεται ακόμη και να ενισχύει τα φαινόμενα του Ελ Νίνιο, αλλά αυτό δεν είναι ακόμη βέβαιο.

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