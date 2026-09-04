Βραζιλία: Άγρια δολοφονία του «σεΐχη των στοιχημάτων» με 16 σφαίρες μέσα σε γυμναστήριο

Snapshot Ο Εβάντρο Λουίζ Προυντέντε, γνωστός ως «σεΐχης των στοιχημάτων», δολοφονήθηκε με 16 σφαίρες μέσα σε γυμναστήριο στο Σάο Πάουλο.

Το θύμα είχε ποινικό μητρώο για ανθρωποκτονία και διακίνηση ναρκωτικών.

Οι αρχές συνέλαβαν τρεις υπόπτους στην πολιτεία του Ρίο Ντε Τζανέιρο και βρήκαν μια εγκαταλειμμένη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή.

Ερευνάται αν η δολοφονία σχετίζεται με το ποινικό παρελθόν ή τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του θύματος. Snapshot powered by AI

Ένας 33χρονος influencer εκτελέστηκε ειδεχθώς από έναν νεαρό άνδρα, μέσα σε αίθουσα αναμονής γυμναστηρίου στο Σάο Πάουλο της Βραζιλίας. Ο Εβάντρο Λουίζ Προυντέντε δέχθηκε 16 σφαίρες από τον αγνώστων στοιχείων άνδρα, και κατέληξε στο σημείο.

Το θύμα είχε ποινικό μητρώο για ανθρωποκτονία και διακίνηση ναρκωτικών και ήταν γνωστός στα social media ως ο «σεΐχης των στοιχημάτων». Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε δραστηριοποιηθεί και ως τοκογλύφος, και προχώρησαν στη σύλληψη τριών υπόπτων στην πολιτεία του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Παράλληλα, εντόπισαν μια εγκαταλειμμένη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή του δράστη κοντά στο γυμναστήριο.

Η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με το ποινικό παρελθόν του θύματος ή τις πρόσφατες επιχειρηματικές του δραστηριότητες.