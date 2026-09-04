Γερμανία: Χάκερς δημοσίευσαν αρχεία δεδομένων που έκλεψαν από τη δημοτική αρχή του Βερολίνου

Snapshot Η ομάδα χάκερ Rhysida δημοσίευσε στο Dark Web πάνω από 1,4 εκατομμύρια αρχεία δεδομένων που υπέκλεψαν από τη δημοτική αρχή του Βερολίνου μετά τη μη καταβολή λύτρων.

Οι χάκερς απαιτούσαν λύτρα ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο δήμαρχος του Βερολίνου αρνήθηκε να υποκύψει στον εκβιασμό.

Η ίδια ομάδα Rhysida είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει επίθεση στη Βρετανική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου το 2023, δημοσιεύοντας προσωπικά δεδομένα μετά την άρνηση πληρωμής λύτρων.

Η παραβίαση δεδομένων συνέβη ένα μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, οι οποίες δεν φαίνεται να επηρεάστηκαν από το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Χάκερς δημοσίευσαν στο Dark Web περισσότερα από ένα εκατομμύριο αρχεία δεδομένων που υπέκλεψαν από τη δημοτική αρχή του Βερολίνου, απαιτώντας λύτρα που έπρεπε να καταβληθούν μέχρι σήμερα, όπως μετέδωσε ο περιφερειακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός RBB.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 1,4 εκατομμύριο δεδομένα έγιναν διαθέσιμα για λήψη, σε πολλές παρτίδες, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την καταβολή των απαιτούμενων λύτρων.

«Καλή διασκέδαση, κυνηγοί δεδομένων», έγραφαν, σύμφωνα με τον RBB, την ώρα που πολλά προσωπικά έγγραφα, όπως πιστοποιητικά εργασίας, προσφορές ή αξιολογήσεις εργαζομένων, ήταν πλέον ορατά.

Στα τέλη Αυγούστου, ο συντηρητικός δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ, ανακοίνωσε πως η πόλη του είχε βρεθεί στο στόχαστρο ενός εκβιασμού έπειτα από μια κυβερνοεπίθεση και είχε διαβεβαιώσει πως δεν θα «υπέκυπτε» σε αυτόν.

Εξαιτίας αυτής της κυβερνοεπίθεσης, η οποία έλαβε χώρα στις 14 Αυγούστου, δημοτικές διοικήσεις, ιδίως εκείνες που ασχολούνται με τη στέγαση και το περιβάλλον, αποκόπηκαν από το δίκτυο για μια εβδομάδα, με αποτέλεσμα όλες οι αιτήσεις και οι πληρωμές για επιδόματα στέγασης να ήταν εκτός λειτουργίας για αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Der Spiegel, οι εκβιαστές απαιτούσαν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως μεταδίδουν διάφορα τοπικά ΜΜΕ, επρόκειτο για την ομάδα χάκερ Rhysida.

Αυτή η ομάδα είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση εναντίον της Βρετανικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου το φθινόπωρο του 2023 και είχε απαιτήσει λύτρα 20 bitcoin (πάνω από 760.000 ευρώ εκείνη την εποχή).

Η βιβλιοθήκη αρνήθηκε να πληρώσει τα λύτρα και η Rhysida δημοσίευσε περίπου 500.000 αρχεία που περιείχαν τα προσωπικά δεδομένα επισκεπτών, συνδρομητών και προσωπικού στο Dark Web.

Η παραβίαση δεδομένων από τη δημοτική αρχή του Βερολίνου συνέβη έναν μήνα πριν από τις δημοτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, οι οποίες φαίνεται να μην έχουν επηρεαστεί από την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ