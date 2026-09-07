Νεπάλ: Γυναίκα βρέθηκε ζωντανή 11 ημέρες μετά τις πλημμύρες

Πιστεύοντας ότι είχε χαθεί στις φονικές πλημμύρες του Νεπάλ, η οικογένεια της Τσαντίκα Κουμάρι Σρέστα ξεκίνησε την τελετή πένθους για τον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας. Δέκα ημέρες αργότερα, οι διασώστες την βρήκαν ζωντανή μέσα στο κατεστραμμένο σπίτι της στο ισοπεδωμένο χωριό Μπετραβάτι, όπου είχε επιβιώσει μέσα σε έναν ελάχιστο θύλακα αέρα, εγκλωβισμένος ανάμεσα στο νερό και τη λάσπη. «Το τετραώροφο σπίτι παρασύρθηκε από τις πλημμύρες και έμεινε στη μέση μιας κινούμενης άμμου. Ενώ περπατούσαμε γύρω του, ακούσαμε μια φωνή "σώστε με"», δήλωσε ο αστυνομικός Μαχέντρα Ντάρναλ.

Σε μια επιχείρηση διάσωσης το Σάββατο που διήρκεσε 45 λεπτά, ο Ντάρναλ και η ομάδα του βρήκαν τη Σρέστα σε περιορισμένο χώρο και την έστειλαν σε στρατιωτικό νοσοκομείο.«Ήμουν σε επαφή με την οικογένεια και είχαν ξεκινήσει την 11ήμερη περίοδο πένθους», είπε ο Ντάρναλ.

Η Σρέστα ήταν ανάμεσα στους εκατοντάδες αγνοούμενους στο Μπετραβάτι, μια περιοχή που δέχθηκε ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα από τις πλημμύρες στο Νεπάλ και δέχθηκε ένα από τα σφοδρότερα πλήγματα από τις πλημμύρες στο Νεπάλ, καθώς καλύφθηκε από λευκά ιζήματα που είχαν συμπιεστεί τόσο πολύ, ώστε έμοιαζαν με τσιμέντο.

Τα συνεργεία συνεχίζουν να ανασύρουν δεκάδες πτώματα. Η αγορά της πόλης και τα περισσότερα κτήρια κατοικιών, μερικά ύψους έως και τεσσάρων ορόφων, θάφτηκαν σχεδόν ολοσχερώς κάτω από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ένας χείμαρρος που σάρωσε την κοιλάδα, μέρος μιας καταστροφής που σκότωσε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους σε όλο το Νεπάλ. Χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι.

Διασώστες με κράνη εθεάθησαν να σκάβουν με φτυάρια, ενώ κάποιοι σέρνονταν μέσα από τα κενά των κατεστραμμένων κτηρίων σφυρίζοντας περιοδικά για να τραβήξουν την προσοχή οποιουδήποτε ήταν παγιδευμένος και ζωντανός. Πέντε ημέρες νωρίτερα, 24 πτώματα βρέθηκαν σε κατάσταση αποσύνθεσης στην περιοχή της αγοράς του Μπετραβάτι, σε ένα κτίριο που στέγαζε ένα μικρό κατάστημα, είπε ο Ντάρναλ.

Έντεκα ημέρες αφότου η κατάρρευση των παγετώνων πυροδότησε τις καταστροφικές πλημμύρες, σχεδόν 5.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.Εκατοντάδες πτώματα έχουν παρασυρθεί στις όχθες ποταμών μακριά από την κατεστραμμένη περιοχή Ρασούβα. Στο Τσιτουάν, εκατοντάδες μίλια μακριά, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μαζικές ταφές για άγνωστα πτώματα. Καθώς η ελπίδα αρχίζει να εξασθενεί, οι αρχές του Νεπάλ συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων μέσα σε σήραγγες, αλλά και κάτω από το παχύ στρώμα λάσπης που έχει στερεοποιηθεί πάνω από τα κτίρια.

Από την Παρασκευή, έχουν ανασύρει τρία άτομα από τις σήραγγες , συμπεριλαμβανομένου ενός Κινέζου πολίτη δίπλα στον ποταμό Τρισούλι, όπου πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένοι περισσότεροι από 900. Άλλοι, όπως η Σρέστα, έχουν επιβιώσει σε ασυνήθιστες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου ενός 8χρονου αγοριού που επίσης επανενώθηκε με τη μητέρα του.