ΗΠΑ: Το «κλειδί της πόλης» του Σακραμέντο στον ομογενή επιχειρηματία Άγγελο Τσακόπουλο

Snapshot Ο δήμαρχος του Σακραμέντο απένειμε το «κλειδί της πόλης» στον ομογενή επιχειρηματία Άγγελο Τσακόπουλο για την πολυετή προσφορά του στην πόλη.

Η τιμή δόθηκε με αφορμή τα 90ά γενέθλια του κ. Τσακόπουλου και τα 75 χρόνια από την άφιξή του στις ΗΠΑ.

Ο Άγγελος Τσακόπουλος ίδρυσε την εταιρεία AKT Investments, που έχει κατασκευάσει πάνω από 40.000 κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους στην Καλιφόρνια.

Ο ίδιος και η σύζυγός του Σοφία έχουν υποστηρίξει εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και υγειονομικά ιδρύματα της περιοχής.

Η δωρεά της Ελληνικής Συλλογής Τσακόπουλου στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σακραμέντο περιλαμβάνει πάνω από 83.000 τόμους και αποτελεί σημαντική συλλογή ελληνικών σπουδών. Snapshot powered by AI

Το «κλειδί της πόλης» απένειμε ο δήμαρχος του Σακραμέντο, Κέβιν ΜακΚάρτι, στον ομογενή επιχειρηματία και ευεργέτη 'Αγγελο Τσακόπουλο, τιμώντας την πολυετή προσφορά του στην πρωτεύουσα της Καλιφόρνιας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 90ά γενέθλια του κ. Τσακόπουλου και τη συμπλήρωση 75 χρόνων από την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεννημένος στις Ρίζες Τεγέας Αρκαδίας, μετανάστευσε στις ΗΠΑ σε ηλικία 15 ετών και εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

«Από την κατασκευή περισσότερων από 40.000 κατοικιών μέχρι την προσφορά πόρων για σχολεία, βιβλιοθήκες, μουσεία και νοσοκομεία, ο 'Αγγελος Τσακόπουλος έχει διαμορφώσει το Σακραμέντο προς το καλύτερο», ανέφερε ο δήμαρχος Κέβιν ΜακΚάρτι.

Ο 'Αγγελος Τσακόπουλος είναι ιδρυτής της οικογενειακής εταιρείας επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων AKT Investments, με έδρα το Σακραμέντο. Ξεκίνησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον τομέα των ακινήτων τη δεκαετία του 1960 και έκτοτε η εταιρεία του έχει κατασκευάσει δεκάδες χιλιάδες κατοικίες και εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα επαγγελματικών χώρων στη βόρεια και την κεντρική Καλιφόρνια.

Παράλληλα, ο ίδιος και η σύζυγός του, Σοφία, έχουν υποστηρίξει εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και υγειονομικά ιδρύματα της περιοχής. Μεταξύ των σημαντικότερων πρωτοβουλιών τους συγκαταλέγεται η δωρεά της Ελληνικής Συλλογής Τσακόπουλου στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σακραμέντο. Η συλλογή αριθμεί σήμερα περισσότερους από 83.000 τόμους και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ερευνητικές συλλογές ελληνικών σπουδών στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ