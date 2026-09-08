Σιγκαπούρη: Ο πιο ακριβοπληρωμένος ηγέτης του κόσμου θα λάβει αύξηση 1 εκατ. δολαρίων στον μισθό του

Ο πιο ακριβοπληρωμένος ηγέτης του κόσμου,  ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης Λόρενς Γουόνγκ, θα λάβει αύξηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων στον μισθό του

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Σιγκαπούρη: Ο πιο ακριβοπληρωμένος ηγέτης του κόσμου θα λάβει αύξηση 1 εκατ. δολαρίων στον μισθό του
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης, Λόρενς Γουόνγκ, θα λάβει αύξηση 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων στον ετήσιο μισθό του, ο οποίος θα φτάσει τα 2,8 εκατομμύρια δολάρια.
  • Ο Γουόνγκ θα δωρίσει την αύξηση στον μισθό του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς τα επόμενα πέντε χρόνια.
  • Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι υψηλοί μισθοί των υπουργών αποσκοπούν στην προσέλκυση ταλέντων και στην αποτροπή της διαφθοράς.
  • Η αύξηση των μισθών έχει προκαλέσει κριτική λόγω της ανησυχίας για την ασφάλεια εργασίας και το αυξανόμενο κόστος ζωής στη Σιγκαπούρη.
  • Οι μισθοί των υπουργών συνδέονται με οικονομικούς στόχους της χώρας, όπως η ανεργία, η αύξηση εισοδήματος και το ΑΕΠ.
Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τους ετήσιους μισθούς των υπουργών και άλλων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού της, ο οποίος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος πολιτικός ηγέτης στον κόσμο. Ο Λόρενς Γουόνγκ θα δει αύξηση 1,1 εκατ. δολαρίων στον ετήσιο μισθό του. Έχει δηλώσει ότι θα δωρίσει αυτό το ποσό σε φιλανθρωπικούς σκοπούς τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Γουόνγκ δήλωσε ότι η αύξηση των μισθών των υπουργών ήταν απαραίτητη για την προσέλκυση καλύτερων ταλέντων, ενώ η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η καταβολή υψηλών μισθών στους υπουργούς αποτρέπει τη διαφθορά. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει ωστόσο κριτική στη Σιγκαπούρη, όπου υπάρχει βαθιά ανησυχία για την ασφάλεια της εργασίας και το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Ακόμα και πριν τεθεί σε ισχύ η αύξηση του μισθού του, ο Γουόνγκ παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος πολιτικός ηγέτης στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει ετήσιο μισθό 1,73 εκατ. δολαρίων και τώρα θα δει τον μισθό του να αυξάνεται κατά περισσότερο από 60% στα 2,8 εκατομμύρια δολάρια.

Επόμενος είναι ο επικεφαλής του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, με εισόδημα περίπου 719.000 δολάρια, και ακολουθεί ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, με 606.000 δολάρια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει 400.000 δολάρια ετησίως, ενώ ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ λαμβάνει 230.000 δολάρια.

Ο Γουόνγκ αναγνώρισε ότι οι μισθοί των υπουργών της Σιγκαπούρης ελέγχονται, δεδομένου ότι είναι πολύ μεγαλύτεροι από αυτά που κερδίζουν οι περισσότεροι πολίτες. Το μέσο μηνιαίο εισόδημα στη χώρα είναι 4.558 δολάρια. Αλλά υποστήριξε ότι αντιμετώπισε δυσκολίες στο να πείσει επιχειρηματίες και κορυφαίους δημόσιους υπαλλήλους να θέσουν υποψηφιότητα για πολιτικά αξιώματα. «Συνολικά, πιστεύω ότι αυτό θα δώσει σε εμένα και στους μελλοντικούς πρωθυπουργούς μεγαλύτερες πιθανότητες να πείσουμε τους ικανούς κατοίκους Σιγκαπούρης να προχωρήσουν και να οικοδομήσουμε την ισχυρότερη δυνατή ομάδα για τη Σιγκαπούρη», είπε.

Μέρος του πακέτου των υπουργικών αμοιβών καθορίζεται από το εάν η χώρα επιτυγχάνει ορισμένους στόχους για το ποσοστό ανεργίας, την αύξηση του εισοδήματος και την αύξηση του ΑΕΠ. Το θέμα των υψηλών μισθών για τους υπουργούς της Σιγκαπούρης αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο κριτικής για το κυβερνών Κόμμα Λαϊκής Δράσης (PAP), το οποίο ηγείται της χώρας από την ανεξαρτησία.

Σε μια ιστορική γενική εκλογή το 2011, το PAP σημείωσε το χαμηλότερο ποσοστό ψήφων εδώ και δεκαετίες, εν μέρει λόγω της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων για τους μισθούς των υπουργών, καθώς και για τις πολιτικές μετανάστευσης. Το επόμενο έτος, η κυβέρνηση μείωσε τους μισθούς των υπουργών.

Ο προκάτοχος του Γουόνγκ, Λι Χσιέν Λουνγκ, είχε επίσης δεσμευτεί να δωρίσει την αύξηση του μισθού του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς για αρκετά χρόνια, το 2007. Η κυβέρνηση επισημαίνει εδώ και χρόνια την έλλειψη διαφθοράς - η Σιγκαπούρη κατατάσσεται σταθερά κοντά στην κορυφή του ετήσιου Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας - ως απόδειξη ότι το σύστημα μισθοδοσίας των υπουργών λειτουργεί, υποστηρίζοντας ότι μειώνει τον πειρασμό των υπουργών να δωροδοκούνται.

Πολλοί χρήστες στο διαδίκτυο δημοσίευσαν σήμερα σχόλια που επέκριναν την αύξηση των μισθών, με φόντο τις τρέχουσες ανησυχίες για τις απολύσεις, τις θέσεις εργασίας για νέους πτυχιούχους και τον πληθωρισμό. Οι περικοπές προσωπικού στη Σιγκαπούρη έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε και πλέον ετών το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Υπήρχαν όμως μερικοί που συμφώνησαν με την κίνηση, λέγοντας ότι ήταν απαραίτητο να κυβερνούν τη χώρα «οι καλύτεροι των καλύτερων».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρίνα Σάττι: Τραγουδά Μάνο Λοΐζο σε πρόβα και μαγεύει με τη φωνή της - Βίντεο

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Σε «Red Code» αύριο η Αττική και η Εύβοια -Αρκετές περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Πράκτορας της Στάζι, παραγωγοί πορνό, καταδικασμένος για κλοπές, υποστηρικτές του Πούτιν: Αυτοί εκλέγονται με το AfD στη Σαξονία

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο δισεκατομμυριούχος Κρις Ρόκος εγκαταλείπει τη Βρετανία για την Ελλάδα - Γιατί «ψηφίζει» Αθήνα ο μεγιστάνας των hedge funds

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Έφυγε από τη ζωή η 39χρονη πυροτεχνουργός Μαρία Κολτσακλή - Ήταν μητέρα τριών παιδιών

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συνελήφθη ακτιβιστής που προκαλούσε δολιοφθορές στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος

14:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια καταδίωξη τα ξημερώματα στην Πάτρα- Συνελήφθη για ληστεία πρόσφατα αποφυλακισθείς

14:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπουδαία διάκριση για Έλληνα διαιτητή - Θα διευθύνει αγώνα του Champions League

14:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ τα οστά και το κρανίο που εντοπίστηκαν από παιδιά και προπονητή στην Αλεπότρυπα - Τοποθετήθηκαν πρόσφατα στο σημείο

14:38ΚΟΣΜΟΣ

«Η τεχνητή νοημοσύνη θα θεραπεύσει τον καρκίνο» - Η συγκλονιστική πρόβλεψη από τον CEO της Arm Holdings

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Εκπτώσεις έως 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Τουρκία: Νεκρό 3χρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της παράσυρσης

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Ευγενία: Η ψηφιακή βοηθός που παρουσίασε η ΑΑΔΕ στη ΔΕΘ και ήρθε για να συνομιλεί με τους πολίτες - Μίλησε μαζί της ο Μητσοτάκης

14:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη στον Πειραιά 25χρονος καταζητούμενος στην Τουρκία - Εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης 31 ετών

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Γεννήθηκαν τρεις σπάνιες τίγρεις της Σουμάτρας στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο - Ορόσημο για την διάσωση του είδους - Δείτε φωτογραφίες

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εργαζόμενη στην εστίαση κατήγγειλε τις αρρωστημένες ορέξεις των τουριστών

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Σιγκαπούρη: Ο πιο ακριβοπληρωμένος ηγέτης στον κόσμο θα λάβει αύξηση 1 εκατ. δολαρίων στον μισθό του - Πόσα κερδίζει ο Τραμπ

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Ελ Αλαμέιν ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Τι θα συζητηθεί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ Σίσι

13:53ΦΑΡΜΑΚΟ

Πειραματικό φάρμακο αντιστρέφει τη γήρανση: Έξι βιολογικά «ρολόγια» γύρισαν 4 χρόνια πίσω - Αναπτύχθηκε με ΑΙ

13:50LIFESTYLE

Πέθανε ξαφνικά στα 22 της η Miss Αυστρία Λουτσία Σίσιτς - «Έφυγες πολύ νωρίς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ο «δολοφόνος του καλοκαιριού» – Πότε χτυπά την Ελλάδα η βίαιη φθινοπωρινή εισβολή

10:36LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των δελτίων – Τα ποσοστά του ΑΝΤ1 με την άφιξη Κοσιώνη

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Σλαβόφωνοι σε παραλήρημα τραγουδούν «φύγετε Έλληνες» σε πανηγύρι σε χωριό της Φλώρινας - Βίντεο

13:50LIFESTYLE

Πέθανε ξαφνικά στα 22 της η Miss Αυστρία Λουτσία Σίσιτς - «Έφυγες πολύ νωρίς»

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Με δυο Αφγανούς ήταν η 13χρονη στο ξενοδοχείο- Πήδηξε από το μπαλκόνι όταν έφτασε η Αστυνομία

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενη έκλεβε χρήματα από την τσάντα της προϊσταμένης της - Πήρε 1.000 ευρώ σε 7 μήνες

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εργαζόμενη στην εστίαση κατήγγειλε τις αρρωστημένες ορέξεις των τουριστών

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για βιασμό από τον «Μ.» τον γνωστό «αντιφασίστα, αντιρατσιστή, αντισεξιστή»

14:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ τα οστά και το κρανίο που εντοπίστηκαν από παιδιά και προπονητή στην Αλεπότρυπα - Τοποθετήθηκαν πρόσφατα στο σημείο

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Ταλιμπάν εκτελεί εν ψυχρώ άνδρα στη μέση του δρόμου

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Γεννήθηκαν τρεις σπάνιες τίγρεις της Σουμάτρας στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο - Ορόσημο για την διάσωση του είδους - Δείτε φωτογραφίες

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κυψέλη - Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν κοντά στην Αλεπότρυπα

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στη Θεσσαλονίκη: Η «άγνωστη« 35χρονη που βρισκόταν στο ξενοδοχείο με την 13χρονη

09:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα ζέστης τις επόμενες ώρες - Πότε φτάνει η πρώτη φθινοπωρινή διαταραχή

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Τουρκία: Νεκρό 3χρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της παράσυρσης

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ανάλυση Κολυδά της τάσης του ECMWF - Πότε προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας

13:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: Οι νέοι δικαιούχοι της αύξησης στα €400 - Πίνακες και παραδείγματα

13:53ΦΑΡΜΑΚΟ

Πειραματικό φάρμακο αντιστρέφει τη γήρανση: Έξι βιολογικά «ρολόγια» γύρισαν 4 χρόνια πίσω - Αναπτύχθηκε με ΑΙ

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών που κατηγορείται ότι εξέδιδε τις δύο 16χρονες

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιοι καφέδες αυξάνουν την LDL χοληστερόλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ