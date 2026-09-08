Σιγκαπούρη: Ο πιο ακριβοπληρωμένος ηγέτης του κόσμου θα λάβει αύξηση 1 εκατ. δολαρίων στον μισθό του

Snapshot Ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης, Λόρενς Γουόνγκ, θα λάβει αύξηση 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων στον ετήσιο μισθό του, ο οποίος θα φτάσει τα 2,8 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Γουόνγκ θα δωρίσει την αύξηση στον μισθό του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι υψηλοί μισθοί των υπουργών αποσκοπούν στην προσέλκυση ταλέντων και στην αποτροπή της διαφθοράς.

Η αύξηση των μισθών έχει προκαλέσει κριτική λόγω της ανησυχίας για την ασφάλεια εργασίας και το αυξανόμενο κόστος ζωής στη Σιγκαπούρη.

Οι μισθοί των υπουργών συνδέονται με οικονομικούς στόχους της χώρας, όπως η ανεργία, η αύξηση εισοδήματος και το ΑΕΠ. Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τους ετήσιους μισθούς των υπουργών και άλλων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού της, ο οποίος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος πολιτικός ηγέτης στον κόσμο. Ο Λόρενς Γουόνγκ θα δει αύξηση 1,1 εκατ. δολαρίων στον ετήσιο μισθό του. Έχει δηλώσει ότι θα δωρίσει αυτό το ποσό σε φιλανθρωπικούς σκοπούς τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Γουόνγκ δήλωσε ότι η αύξηση των μισθών των υπουργών ήταν απαραίτητη για την προσέλκυση καλύτερων ταλέντων, ενώ η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η καταβολή υψηλών μισθών στους υπουργούς αποτρέπει τη διαφθορά. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει ωστόσο κριτική στη Σιγκαπούρη, όπου υπάρχει βαθιά ανησυχία για την ασφάλεια της εργασίας και το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Ακόμα και πριν τεθεί σε ισχύ η αύξηση του μισθού του, ο Γουόνγκ παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος πολιτικός ηγέτης στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει ετήσιο μισθό 1,73 εκατ. δολαρίων και τώρα θα δει τον μισθό του να αυξάνεται κατά περισσότερο από 60% στα 2,8 εκατομμύρια δολάρια.

Επόμενος είναι ο επικεφαλής του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, με εισόδημα περίπου 719.000 δολάρια, και ακολουθεί ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, με 606.000 δολάρια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει 400.000 δολάρια ετησίως, ενώ ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ λαμβάνει 230.000 δολάρια.

Ο Γουόνγκ αναγνώρισε ότι οι μισθοί των υπουργών της Σιγκαπούρης ελέγχονται, δεδομένου ότι είναι πολύ μεγαλύτεροι από αυτά που κερδίζουν οι περισσότεροι πολίτες. Το μέσο μηνιαίο εισόδημα στη χώρα είναι 4.558 δολάρια. Αλλά υποστήριξε ότι αντιμετώπισε δυσκολίες στο να πείσει επιχειρηματίες και κορυφαίους δημόσιους υπαλλήλους να θέσουν υποψηφιότητα για πολιτικά αξιώματα. «Συνολικά, πιστεύω ότι αυτό θα δώσει σε εμένα και στους μελλοντικούς πρωθυπουργούς μεγαλύτερες πιθανότητες να πείσουμε τους ικανούς κατοίκους Σιγκαπούρης να προχωρήσουν και να οικοδομήσουμε την ισχυρότερη δυνατή ομάδα για τη Σιγκαπούρη», είπε.

Μέρος του πακέτου των υπουργικών αμοιβών καθορίζεται από το εάν η χώρα επιτυγχάνει ορισμένους στόχους για το ποσοστό ανεργίας, την αύξηση του εισοδήματος και την αύξηση του ΑΕΠ. Το θέμα των υψηλών μισθών για τους υπουργούς της Σιγκαπούρης αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο κριτικής για το κυβερνών Κόμμα Λαϊκής Δράσης (PAP), το οποίο ηγείται της χώρας από την ανεξαρτησία.

Σε μια ιστορική γενική εκλογή το 2011, το PAP σημείωσε το χαμηλότερο ποσοστό ψήφων εδώ και δεκαετίες, εν μέρει λόγω της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων για τους μισθούς των υπουργών, καθώς και για τις πολιτικές μετανάστευσης. Το επόμενο έτος, η κυβέρνηση μείωσε τους μισθούς των υπουργών.

Ο προκάτοχος του Γουόνγκ, Λι Χσιέν Λουνγκ, είχε επίσης δεσμευτεί να δωρίσει την αύξηση του μισθού του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς για αρκετά χρόνια, το 2007. Η κυβέρνηση επισημαίνει εδώ και χρόνια την έλλειψη διαφθοράς - η Σιγκαπούρη κατατάσσεται σταθερά κοντά στην κορυφή του ετήσιου Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας - ως απόδειξη ότι το σύστημα μισθοδοσίας των υπουργών λειτουργεί, υποστηρίζοντας ότι μειώνει τον πειρασμό των υπουργών να δωροδοκούνται.

Πολλοί χρήστες στο διαδίκτυο δημοσίευσαν σήμερα σχόλια που επέκριναν την αύξηση των μισθών, με φόντο τις τρέχουσες ανησυχίες για τις απολύσεις, τις θέσεις εργασίας για νέους πτυχιούχους και τον πληθωρισμό. Οι περικοπές προσωπικού στη Σιγκαπούρη έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε και πλέον ετών το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Υπήρχαν όμως μερικοί που συμφώνησαν με την κίνηση, λέγοντας ότι ήταν απαραίτητο να κυβερνούν τη χώρα «οι καλύτεροι των καλύτερων».