Ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης αύξησε τον μισθό του κατά 64% - 7 φορές υψηλότερος από του Τραμπ

Ο πιο ακριβοπληρωμένος εκλεγμένος ηγέτης στον κόσμο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης αύξησε τον μισθό του κατά 64% - 7 φορές υψηλότερος από του Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης Λόρενς Γουόνγκ αύξησε τον μισθό του κατά 64%, φτάνοντας τα 3,6 εκατομμύρια δολάρια Σιγκαπούρης ετησίως.
  • Ο μισθός του Γουόνγκ είναι επτά φορές υψηλότερος από αυτόν του Προέδρου των ΗΠΑ και υπερτετραπλάσιος από τον μισθό του Προέδρου της Ελβετίας.
  • Ο Γουόνγκ δεσμεύτηκε να δωρίζει την αύξηση του μισθού του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς για πέντε χρόνια, εφόσον παραμείνει πρωθυπουργός.
  • Οι μισθοί των υπουργών στη Σιγκαπούρη συνδέονται με το εισόδημα των υψηλόμισθων πολιτών και αυξάνονται για να προσελκύσουν ικανές ηγεσίες από τον ιδιωτικό τομέα.
  • Η τελευταία αναπροσαρμογή μισθών ήταν μετά από 15 χρόνια αμεταβλησίας και αφορά συνολικά τους υπουργούς της χώρας.
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Αν και είναι ήδη ο πιο ακριβοπληρωμένος εκλεγμένος ηγέτης στον κόσμο, ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης Λόρενς Γουόνγκ ανακοίνωσε την Τρίτη αύξηση κατά 64% στο πακέτο αποδοχών του, διευρύνοντας το χάσμα με τους αρχηγούς κρατών παγκοσμίως.

Ο Γουόνγκ ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο ότι οι μισθοί των υπουργών θα αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω, αφού παρέμεναν αμετάβλητοι για 15 χρόνια. Μετά την αναπροσαρμογή, ο Γουόνγκ αναμένεται να λαμβάνει ετήσιο μισθό 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων Σιγκαπούρης (2,8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) από 2,2 εκατομμύρια δολάρια Σιγκαπούρης. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τόσο σταθερά όσο και μεταβλητά στοιχεία.

Ωστόσο, ο Γουόνγκ έχει δεσμευτεί να δωρίζει ολόκληρη την αύξηση του μισθού του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς για πέντε χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει πρωθυπουργός.

Μια σύγκριση μεταξύ των μισθολογικών πακέτων δείχνει ότι η διαφορά στους μισθούς του Γουόνγκ και άλλων ηγετών παγκοσμίως είναι αρκετά έντονη.

Το νέο πακέτο αποδοχών του Γουόνγκ είναι επτά φορές υψηλότερο από τον μισθό των 400.000 δολαρίων που λαμβάνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και υπερτετραπλάσιο από αυτόν του Προέδρου της Ελβετίας.

Στην πραγματικότητα, το πακέτο αποδοχών του Γουόνγκ, υπερβαίνει το συνολικό νόμιμο μισθό των ηγετών των ΗΠΑ, της Ελβετίας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Κορέας και της Νέας Ζηλανδίας, με βάση τις ισοτιμίες του δολαρίου ΗΠΑ την Τρίτη, αν και ορισμένες από αυτές τις χώρες δεν συμπεριλαμβάνουν τα μπόνους και άλλες αποζημιώσεις.

«Οι μισθοί των πολιτικών είναι ένα δύσκολο και ευαίσθητο ζήτημα — τα ποσά που εμπλέκονται είναι μεγαλύτερα από αυτά που κερδίζουν οι περισσότεροι πολίτες», δήλωσε ο Γουόνγκ στο κοινοβούλιο. «Τελικά, το ζήτημα είναι αν η Σιγκαπούρη θα συνεχίσει να διαθέτει την ποιότητα πολιτικής ηγεσίας που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε τη χώρα μας μπροστά», πρόσθεσε.

Ο Γουόνγκ δήλωσε ότι δεν κατάφερε να πείσει αρκετούς ηγέτες επιχειρήσεων, οι οποίοι κερδίζουν πολλαπλάσια του μισθού ενός υπουργού, να ασχοληθούν με την πολιτική πριν από τις εκλογές του 2025.

«Δεν έχω παραιτηθεί», είπε ο Γουόνγκ. «Συνεχίζω να ψάχνω και ελπίζω να πείσω μερικούς να ενωθούν μαζί μας στις επόμενες εκλογές».

Μια σύγκριση των μισθών δείχνει ότι ο Γουόνγκ κερδίζει ετήσιο μισθό ύψους 2.846.783 δολαρίων ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας κερδίζει 604.009 δολάρια ΗΠΑ ετησίως, ενώ ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας λαμβάνει 448.819 δολάρια ΗΠΑ ετησίως.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά κερδίζει 315.395 δολάρια ΗΠΑ ετησίως, ενώ ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας κερδίζει 304.125 δολάρια ΗΠΑ ετησίως.

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας κερδίζει 202.562 δολάρια ΗΠΑ ετησίως ως σταθερό νόμιμο μισθό, χωρίς όμως να υπολογίζονται τα ξεχωριστά επιδόματα θέσης και γευμάτων.

Οι μισθοί των πολιτικών στη Σιγκαπούρη συνδέονται με τον ιδιωτικό τομέα. Στοιχεία από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υπηρεσίας αποκάλυψαν ότι το μισθολογικό επίπεδο ενός υπουργού αρχικού βαθμού, γνωστού ως βαθμός MR4, βασίζεται στο διάμεσο εισόδημα των 1.000 πολιτών της Σιγκαπούρης με τα υψηλότερα εισοδήματα, με έκπτωση 40% ώστε να αντανακλά το ήθος της δημόσιας υπηρεσίας.

Η Σιγκαπούρη υποστηρίζει ότι οι ανταγωνιστικοί μισθοί τη βοηθούν να προσελκύσει ικανούς υποψηφίους που, διαφορετικά, θα παρέμεναν στον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό τομέα ή σε άλλα επαγγέλματα με υψηλές αποδοχές.

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