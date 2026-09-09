Κτηνωδία: Σκοτώνουν με σφεντόνα παπαγάλους σε πάρκο του Λονδίνου - Δεκάδες νεκρά πουλιά

Snapshot Στο νοτιοανατολικό Λονδίνο ομάδες νεαρών σκοτώνουν παπαγάλους τη νύχτα με σφεντόνες, τυφλώνοντάς τους πρώτα με έντονο φως.

Σε διάστημα τριών εβδομάδων βρέθηκαν 43 νεκρά παπαγαλάκια στο Priory Gardens του Orpington, με τα πουλιά να συγκεντρώνονται στα δέντρα τη νύχτα.

Οι δράστες χρησιμοποιούν βαριά αντικείμενα όπως ρουλεμάν και μπουλόνια για να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα στα ζώα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπρόμλεϊ συνεργάζεται με την αστυνομία για την έρευνα και το Greenwich Wildlife Network ζητά αυστηρότερο έλεγχο στην πώληση σφεντόνων σε ανηλίκους.

Παρά το γεγονός ότι οι παπαγάλοι με δακτυλιοειδή λαιμό θεωρούνται εισβλητικό είδος, ισχύουν κανονισμοί για την ευημερία τους και καλούνται μέτρα για την προστασία της άγριας ζωής. Snapshot powered by AI

Σε ένα ανατριχιαστικό κυνήγι έχουν επιδοθεί ομάδες νεαρών, που εξολοθρεύουν με σφεντόνες παπαγαλάκια που κοιμούνται σε ένα πάρκο στο νοτιοανατολικό Λονδίνο και αρκετές φορές καταγράφουν την κτηνώδη πράξη σε βίντεο και το ανεβάζουν στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Rae Gellel, διευθύντρια του Greenwich Wildlife Network, δήλωσε στο BBC, ότι 43 παπαγαλάκια με δακτυλιοειδή λαιμό έχουν βρεθεί νεκρά στο Priory Gardens στο Orpington σε διάστημα τριών εβδομάδων, συμπεριλαμβανομένων πέντε που βρέθηκαν τη Δευτέρα.

Είπε ότι τα πουλιά κουρνιάζουν μαζί στα δέντρα τη νύχτα, γεγονός που τα καθιστά εύκολο στόχο για τους δράστες, οι οποίοι τα τυφλώνουν με έντονο φως πριν τα χτυπήσουν με σφεντόνες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπρόμλεϊ δήλωσε ότι η θανάτωση των πουλιών «εξακολουθεί να αποτελεί λόγο ανησυχίας» και ότι συνδράμει την αστυνομία στην έρευνά της.

Η Gellel ανέφερε ότι οι επιθέσεις με σφεντόνες στο πάρκο χρονολογούνται από το 2020, με τα είδη-στόχους να κυμαίνονται από σκίουρους, περιστέρια, φαλαρίδες και πάπιες έως το πιο πρόσφατο κύμα θανάτωσης παπαγάλων.

Οι δράστες χτυπούν τα πουλιά με βαριά ρουλεμάν, παξιμάδια και μπουλόνια, τα οποία προκαλούν βαθιά κυκλικά τραύματα και σοβαρά κατάγματα στα ζώα.

Το Greenwich Wildlife Network ζητά αυστηρότερη ρύθμιση της πώλησης σφεντόνων σε άτομα κάτω των 18 ετών, καθώς και μεγαλύτερη προτεραιότητα στην καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Αναγνωρίζοντας ότι οι παπαγάλοι με δακτυλιοειδή λαιμό αποτελούν εισβλητικό, μη αυτόχθον είδος που υπόκειται σε διαφορετικούς νομικούς ελέγχους από τα αυτόχθονα πτηνά, το δίκτυο τόνισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα νόμιμα πρότυπα για την ευημερία των ζώων.

Το BBC London μετέδωσε τον Απρίλιο τις εκκλήσεις για απαγόρευση της πώλησης σφεντόνων, μετά από επιθέσεις κατά της άγριας πανίδας στο ίδιο πάρκο.