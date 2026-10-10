Σκόπια: Διαμαρτυρία της ελληνικής πρεσβείας για πανό της «Μεγάλης Μακεδονίας» σε αγώνα μπάσκετ

Στο πανό, το οποίο πλαισιωνόταν και με τον Ήλιο της Βεργίνας αναγραφόταν: «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο»

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Σκόπια: Διαμαρτυρία της ελληνικής πρεσβείας για πανό της «Μεγάλης Μακεδονίας» σε αγώνα μπάσκετ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια διαμαρτυρήθηκε επίσημα στο υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας για πανό με χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας» που εμφανίζει ελληνικά, σερβικά, αλβανικά και βουλγαρικά εδάφη ως μέρος της Βόρειας Μακεδονίας.
  • Το πανό, που αναρτήθηκε από οπαδούς της ΜΖΤ Σκοπίων σε αγώνα μπάσκετ με τον Ηρακλή, περιείχε και τον Ήλιο της Βεργίνας με το μήνυμα υπεράσπισης του ονόματος «Μακεδονία».
  • Η πρεσβεία της Ελλάδας τόνισε ότι το περιεχόμενο του πανό παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών και ενημέρωσε τις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας μέσω διπλωματικής οδού.
  • Η ΚΑΕ Ηρακλής κατήγγειλε το πανό στην κομισάριο του αγώνα και ενημέρωσε την ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια για το περιστατικό.
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Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια προέβη σε παράσταση διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας για το πανό με χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας» που ανάρτησαν οπαδοί της ομάδας ΜΖΤ Σκοπίων, στον αγώνα μπάσκετ με τον Ηρακλή που διεξήχθη στα Σκόπια στις 6 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA Europe Cup.

Συγκεκριμένα, οπαδοί της MZT Σκοπίων ανάρτησαν ένα πανό με χάρτη, όπου τμήματα της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Χαλκιδικής, αλλά και τμήματα της Σερβίας, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας, εμφανίζονται ως εδάφη της Βόρειας Μακεδονίας. Στο πανό, το οποίο πλαισιωνόταν και με τον Ήλιο της Βεργίνας αναγραφόταν: «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο».

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Τμήμα του πανό

ΕΡΤ

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας "360 Stepeni", επιβεβαίωσε ότι αντέδρασε στο υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας για το πανό που αναρτήθηκε.

«Η Πρεσβεία έθεσε το ζήτημα της ανάρτησης του πανό, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που λάβαμε, αυτό αναρτήθηκε παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού της Βόρειας Μακεδονίας. Επισημάναμε ότι το περιεχόμενο και ο συμβολισμός του πανό αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις και το πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ως εκ τούτου, το ζήτημα τέθηκε υπόψη των Αρχών της Βόρειας Μακεδονίας μέσω της ενδεδειγμένης διπλωματικής οδού», αναφέρθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια.

Αναφορικά με το εμπρηστικό πανό που αναρτήθηκε από τους οπαδούς της MZT Σκοπίων, η ΚΑΕ Ηρακλής προχώρησε σε επίσημη καταγγελία προς την κομισάριο του αγώνα, ενημερώνοντας παράλληλα και την ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια.

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